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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2368 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Мерц після вступу на посаду канцлера Німеччини відвідає Париж, Варшаву і Київ у рамках європейського турне - Politico

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.

Політика • 14 квітня, 19:46 • 2338 перегляди

У Франції розглядають постійний податок на найвищі доходи

Міністр економіки Франції заявив про плани ввести диференційований податок на найвищі доходи у 2025 році, а згодом зробити його постійним. Це пов'язано з необхідністю скорочення бюджетного дефіциту.

Економіка • 14 квітня, 15:37 • 9450 перегляди

Алжир погрожує Франції через затримання консула

Алжир різко засудив затримання французькою поліцією свого консула, підозрюваного у викраденні. Це може серйозно зашкодити відносинам між країнами, особливо на тлі суперечок щодо Західної Сахари.

Новини Світу • 13 квітня, 01:07 • 4028 перегляди

Автомати Калашникова, гранати, штурмові гвинтівки: у Європі ліквідовано мережу контрабанди зброї

Міжнародна операція викрила мережу з незаконного обігу зброї. Зловмисники постачали автомати Калашникова та гранати французьким кримінальним угрупованням, затримано сім підозрюваних.

Кримінал та НП • 12 квітня, 03:40 • 4527 перегляди

У Франції затримали співробітницю мзс росії: москва влаштувала демарш послу

Французька прикордонна служба затримала росіянку в аеропорту імені Шарля де Голля. У москві викликли посла Франції для пояснень через інцидент.

Новини Світу • 9 квітня, 11:40 • 6881 перегляди

Адміністрація Трампа планує військовий парад у Вашингтоні до дня народження президента та 250-річчя Армії США - The Hill

Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.

Новини Світу • 8 квітня, 14:09 • 9447 перегляди

У Франції затримали онука короля Румунії у справі про корупцію

У Франції затримали Пауля-Філіпа Гогенцоллерна, онука короля Румунії, за звинуваченням у корупції та відмиванні грошей. Румунія вимагає його екстрадиції для відбування тюремного покарання.

Новини Світу • 7 квітня, 16:36 • 14460 перегляди

У Парижі затримано підозрюваних у підготовці теракту, пов'язаних з "ісламською державою"

Двом чоловікам у Парижі висунули звинувачення у тероризмі та ув'язнили. 19-річний підозрюваний мав зв'язки з ІД та планував напад на громадське місце.

Новини Світу • 7 квітня, 09:04 • 10064 перегляди

У столиці Франції напружена ситуація: тисячі протестують проти заборони Ле Пен балотуватися, є також мітинг у відповідь

У Парижі тисячі прихильників Ле Пен вийшли на протест після її засудження. Ліві організували контрдемонстрацію, лідерка побоюється, що не зможе балотуватися у 2027.

Новини Світу • 6 квітня, 16:16 • 16278 перегляди

Протести проти Трампа в Європі: на акції вийшли сотні людей

У суботу сотні людей в європейських містах протестували проти політики Трампа та Маска. Масштабні акції пройшли в Берліні, Парижі, Лондоні та Лісабоні.

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"Закон один для всіх": Макрон вперше прокоментував судовий вирок щодо Марін Ле Пен

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Новини Світу • 2 квітня, 13:10 • 12302 перегляди

Рішення щодо апеляції на вирок Ле Пен можуть винести влітку 2026 року - ЗМІ

Апеляційний суд Парижа розгляне апеляції на вирок Марін Ле Пен до літа 2026 року. Її засуджено до 4 років в'язниці та заборони балотуватися на виборах.

Новини Світу • 1 квітня, 17:57 • 12500 перегляди

Міжнародний день видимості трансгендерів та День флориста: що ще можна відзначити 31 березня

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Стармер обговорив з Трампом підсумки саміту коаліції на підтримку України

Прем'єр-міністр Британії поінформував президента США про зустріч у Парижі. Лідери домовились про продовження тиску на путіна та економічну співпрацю.

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Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Військові плани Лондона й Парижа щодо України зіткнулися з небажанням інших європейських держав. Без підтримки США сумніваються у тривалому припиненні вогню.

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Зеленський озвучив головні рішення, ухвалені на саміті "Коаліції охочих"

Під час саміту "Коаліції охочих" Франція оголосила про новий оборонний пакет для України. Учасники зустрічі домовились про продовження санкцій проти росії.

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Європа зацікавлена у безпекових гарантіях для України: Подоляк підсумував зустріч "коаліції охочих" у Парижі

Михайло Подоляк заявив, що Європа зацікавлена у безпеці України, збільшує військову допомогу та інвестиції в оборону. Також обговорюється можливість залучення США до коаліції.

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На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті "Коаліції охочих" вирішили виділити Україні 17 мільярдів євро. Також планується налати Києву 2 мільйони боєприпасів та посилити співпрацю з оборонною промисловістю.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що до франко-британської місії можуть долучитися інші країни. Він запросив представників коаліції для розробки плану щодо контингенту.

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Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

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Учасники саміту в Парижі підтримують, те, що Україна повинна зберегти сильну армію - Зеленський

Учасники саміту в Парижі підтримали збереження сильної армії України. Зеленський наголосив, що РФ не може диктувати кількість українських військових, і це спільна позиція всіх країн-учасниць.

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Жодного солдата тут не буде: президент Хорватії висловився щодо миротворчої місії в Україні

Жоден хорватський військовослужбовець не братиме участі в миротворчій місії в Україні. Президент Міланович наголосив, що це його передвиборча обіцянка.

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Стармер звинуватив росію в "грі в ігри" щодо припинення вогню

Прем'єр-міністр Британії розкритикував росію за ігнорування пропозиції України про припинення вогню. Він наголосив на необхідності тиску для початку реальних переговорів.

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Макрон відповів щодо критики Віткоффа стосовно залучення європейських сил для України

Президент Франції заявив, що Європа повинна бути готовою до будь-якого розвитку подій, навіть якщо США не приєднаються до підтримки. Він підкреслив важливість здатності Європи захищати власні інтереси.

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Зняття санкцій з рф зараз стало б катастрофою для дипломатії – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що санкції є важливим інструментом для переговорів з росією. Їх зняття призведе до катастрофи для дипломатії та втрати віри в санкції.

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Макрон за підсумками саміту у Парижі: зараз не час знімати санкції з росії

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У рамках чеської ініціативи Україні цього року можуть надати стільки ж боєприпасів, як і минулого - Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів може забезпечити Україну такою ж кількістю, як і минулого року. Він наголосив на єдності Європи у підтримці України.

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Стармер і Рютте в Парижі обговорили підтримку України

Прем'єр Британії та генсек НАТО обговорили подальшу підтримку України та визнали роль США у припиненні вогню. Вони підтвердили готовність Європи підтримати міцний мир.

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Саміт "коаліції охочих" у Парижі завершується, лідери залишають Єлисейський палац

Переговори в Парижі завершились, про що свідчить від'їзд перших лідерів. Учасники публікували оновлення в соціальних мережах, а Макрон планує звернутись до ЗМІ.

Війна • 27 березня, 12:48 • 21351 перегляди