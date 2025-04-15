Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.
Міністр економіки Франції заявив про плани ввести диференційований податок на найвищі доходи у 2025 році, а згодом зробити його постійним. Це пов'язано з необхідністю скорочення бюджетного дефіциту.
Алжир різко засудив затримання французькою поліцією свого консула, підозрюваного у викраденні. Це може серйозно зашкодити відносинам між країнами, особливо на тлі суперечок щодо Західної Сахари.
Міжнародна операція викрила мережу з незаконного обігу зброї. Зловмисники постачали автомати Калашникова та гранати французьким кримінальним угрупованням, затримано сім підозрюваних.
Французька прикордонна служба затримала росіянку в аеропорту імені Шарля де Голля. У москві викликли посла Франції для пояснень через інцидент.
Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.
У Франції затримали Пауля-Філіпа Гогенцоллерна, онука короля Румунії, за звинуваченням у корупції та відмиванні грошей. Румунія вимагає його екстрадиції для відбування тюремного покарання.
Двом чоловікам у Парижі висунули звинувачення у тероризмі та ув'язнили. 19-річний підозрюваний мав зв'язки з ІД та планував напад на громадське місце.
У Парижі тисячі прихильників Ле Пен вийшли на протест після її засудження. Ліві організували контрдемонстрацію, лідерка побоюється, що не зможе балотуватися у 2027.
У суботу сотні людей в європейських містах протестували проти політики Трампа та Маска. Масштабні акції пройшли в Берліні, Парижі, Лондоні та Лісабоні.
Президент Франції прокоментував вирок Марін Ле Пен у справі про розтрату коштів. Він наголосив, що закон єдиний для всіх, судова влада незалежна.
Апеляційний суд Парижа розгляне апеляції на вирок Марін Ле Пен до літа 2026 року. Її засуджено до 4 років в'язниці та заборони балотуватися на виборах.
31 березня відзначають День видимості трансгендерів, День флориста України та День Ейфелевої вежі. Також починається п'ята седмиця Великого посту.
Прем'єр-міністр Британії поінформував президента США про зустріч у Парижі. Лідери домовились про продовження тиску на путіна та економічну співпрацю.
Військові плани Лондона й Парижа щодо України зіткнулися з небажанням інших європейських держав. Без підтримки США сумніваються у тривалому припиненні вогню.
Під час саміту "Коаліції охочих" Франція оголосила про новий оборонний пакет для України. Учасники зустрічі домовились про продовження санкцій проти росії.
Михайло Подоляк заявив, що Європа зацікавлена у безпеці України, збільшує військову допомогу та інвестиції в оборону. Також обговорюється можливість залучення США до коаліції.
На саміті "Коаліції охочих" вирішили виділити Україні 17 мільярдів євро. Також планується налати Києву 2 мільйони боєприпасів та посилити співпрацю з оборонною промисловістю.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що до франко-британської місії можуть долучитися інші країни. Він запросив представників коаліції для розробки плану щодо контингенту.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Учасники саміту в Парижі підтримали збереження сильної армії України. Зеленський наголосив, що РФ не може диктувати кількість українських військових, і це спільна позиція всіх країн-учасниць.
На саміті в Парижі лідери ЄС домовились про підтримку України та важливість санкцій проти росії. Також наголосили на необхідності хороших відносин із США.
Жоден хорватський військовослужбовець не братиме участі в миротворчій місії в Україні. Президент Міланович наголосив, що це його передвиборча обіцянка.
Прем'єр-міністр Британії розкритикував росію за ігнорування пропозиції України про припинення вогню. Він наголосив на необхідності тиску для початку реальних переговорів.
Президент Франції заявив, що Європа повинна бути готовою до будь-якого розвитку подій, навіть якщо США не приєднаються до підтримки. Він підкреслив важливість здатності Європи захищати власні інтереси.
Володимир Зеленський заявив, що санкції є важливим інструментом для переговорів з росією. Їх зняття призведе до катастрофи для дипломатії та втрати віри в санкції.
Президент Франції заявив, що зняття санкцій з росії неможливе до встановлення миру. Також коаліція має намір посилити економічний тиск на тіньовий флот рф.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів може забезпечити Україну такою ж кількістю, як і минулого року. Він наголосив на єдності Європи у підтримці України.
Прем'єр Британії та генсек НАТО обговорили подальшу підтримку України та визнали роль США у припиненні вогню. Вони підтвердили готовність Європи підтримати міцний мир.
Переговори в Парижі завершились, про що свідчить від'їзд перших лідерів. Учасники публікували оновлення в соціальних мережах, а Макрон планує звернутись до ЗМІ.