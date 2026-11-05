Зубков не допоможе Україні у матчах Ліги націй - хто замінить гравця
Київ • УНН
Олександр Зубков травмувався у матчі за "АЕК" і не зіграє проти Грузії та Північної Ірландії. Замість нього викликали Шапаренка й Ваната.
Вінгер грецького "АЕКу" Олександр Зубков через травму не допоможе збірній України у матчах Ліги націй проти Грузії та Північної Ірландії. Про це повідомляє УАФ, передає УНН.
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"У складі збірної України відбулися зміни. Через травму, отриману в останньому матчі за "АЕК", вибув Олександр Зубков. Довикликано Миколу Шапаренка ("Динамо", Київ) і Владислава Ваната ("Жирона", Іспанія).
Напередодні УАФ у стилі GTA IV оголосила список 25 виконавців на найближчі два матчі Ліги націй проти Грузії та Північної Ірландії.
Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Харків").
Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва - "Шахтар" Донецьк), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва - "Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Тарас Михавко ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Крупський ("Харків").
Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва - "Шахтар" Донецьк), Олександр Андрієвський ("Полісся" Житомир), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).
Атакувальні гравці: Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва - "Полісся" Житомир), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Данило Сікан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах" Агдам, Азербайджан).
Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі - "Динамо" Київ), Артем Довбик ("Болонья", Італія), Олександр Драмбаєв ("ЛНЗ" Черкаси), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Бондаренко ("Аль-Аглі" Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія).
Зазначимо, що 14 листопада Україна зустрінеться із Північною Ірландією, а 17 листопада із Грузією.
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