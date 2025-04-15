Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.
Індійського ювеліра Мехула Чоксі затримали в Бельгії за підозрою у шахрайстві на 2 мільярди доларів. Він є ключовою фігурою скандалу з Національним банком Пенджабу.
В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.
За даними джерела ВВС, по літаку випустили три ракети. Версія про дружній вогонь виключена, оскільки українські ППО не працювали в районі завдання.
Українські виробники компонентів для зброї можуть отримати грант до 8 млн грн на розширення виробництва. Держава профінансує 50% вартості проєкту.
Україна та Бельгія співпрацюватимуть в оборонній сфері та нарощуватимуть спільне виробництво. Також сторони обговорили санкції проти рф та євроінтеграцію України.
Міжнародний проєкт зібрав кошти на лікування поранених українських військових.
У Каннах покажуть нові стрічки Арі Астера, Веса Андерсона та Річарда Лінклейтера. Також у програмі фільми Сергія Лозниці та дебют Скарлетт Йоганссон.
У мережі з'явилися фото китайського J-36, літака шостого покоління з конструкцією "літаюче крило". Експерти відзначають незвичайну конфігурацію двигунів, що може забезпечити додаткову тягу.
В Україні розробили дрон для перехоплення БПЛА "Shahed". Розробники кажуть, що це найуспішніший перехоплювач.
Українські представники обговорили з прем'єр-міністром Бельгії питання підтримки ініціативи щодо повернення дітей, депортованих рф. Бельгія може створити центр підтримки дітей та сімей.
Володимир Зеленський заявив, що сили оборони взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці росії. Він вважає, що це важливий сигнал для США.
10 квітня відбудеться зустріч "коаліції охочих" щодо розміщення військ в Україні. 11 квітня на Рамштайні обговорять ППО та виробництво зброї.
Прем'єр Бельгії оголосив про пакет допомоги Україні в 1 млрд євро на 2025 рік та по 1 млрд щороку на оборонні потреби. Також, Бельгія передасть Україні 2 F-16 у 2024 та 2 у 2025.
Бельгія надасть Україні два F-16 у 2024 році як запчастини, і ще два літаки у 2025 році. Передача відбудеться після отримання Бельгією F-35.
Бельгійські урядовці на чолі з прем'єр-міністром прибули до Києва для демонстрації підтримки Україні та обговорення співпраці в оборонній сфері. Їх супроводжують керівники бельгійських оборонних підприємств.
Прем'єр-міністр Бельгії та міністр оборони відвідають Київ, щоб висловити підтримку українцям.
Huawei звільнила двох співробітників і відсторонила третього через причетність до корупційного скандалу. Їх підозрюють у дачі хабаря європейським політикам для лобіювання інтересів компанії.
Словенський велогонщик Тадей Погачар виграв Тур Фландрії вдруге, після забігу на ділянці Vieux Quaremont. Він випередив колишнього чемпіона світу Мадса Педерсена та ван дер Поеля.
Барт де Вевер заявив, що Бельгія не заарештує Нетаньягу, навіть попри ордер МКС, пославшись на реальну політику. Опозиція розкритикувала ці слова.
Генерал Каволі заявив про підготовку нової партії F-16 для України та розширення навчання пілотів. Українські сили вже використовують F-16 для захисту неба.
Кінофестиваль DOCVILLE у Бельгії скасував показ стрічки "Russians at War" після звернення Посольства України. Фільм намагався зобразити російських військових "жертвами обставин".
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
Військові плани Лондона й Парижа щодо України зіткнулися з небажанням інших європейських держав. Без підтримки США сумніваються у тривалому припиненні вогню.
У квітні на великих екранах – добірка кінопрем'єр: від Minecraft до ірландської драми, трилерів про криптографів та фільмів жахів про зникнення.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Доступ до ліків на прифронтових територіях залишається критичним через бойові дії. Лікарі фіксують руйнування аптек та проблеми з логістикою, особливо для літніх людей.
Збірна України з футболу програла Бельгії у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй з рахунком 0:3. За сумою двох матчів Україна не змогла підвищитись у класі.
23 березня Україна зіграє з Бельгією матч-відповідь плей-оф Ліги націй. Перемога відкриє шлях до дивізіону А та покращить позиції при жеребкуванні відбору на Євро-2028.
Олексій Сич та Юхим Конопля, травмовані у грі з Бельгією, залишили збірну. Вони не зіграють у недільному матчі-відповіді плей-оф Ліги націй через пошкодження.