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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24874 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152210 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134053 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136671 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132922 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133339 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195703 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77448 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164539 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116670 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT

Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.

Економіка • 10:33 • 2262 перегляди

У Бельгії затримано індійського бізнесмена за шахрайство на $2 мільярди

Індійського ювеліра Мехула Чоксі затримали в Бельгії за підозрою у шахрайстві на 2 мільярди доларів. Він є ключовою фігурою скандалу з Національним банком Пенджабу.

Новини Світу • 14 квітня, 03:36 • 2966 перегляди

У Європі зростає радикалізація дітей через онлайн-контен

В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.

Новини Світу • 13 квітня, 12:12 • 7274 перегляди

Винищувач F-16 збила російська ракета, випущена з С-400 - ЗМІ

За даними джерела ВВС, по літаку випустили три ракети. Версія про дружній вогонь виключена, оскільки українські ППО не працювали в районі завдання.

Війна • 12 квітня, 19:49 • 4607 перегляди

Виробники компонентів зброї зможуть отримати грант до 8 млн грн: деталі від Шмигаля

Українські виробники компонентів для зброї можуть отримати грант до 8 млн грн на розширення виробництва. Держава профінансує 50% вартості проєкту.

Війна • 11 квітня, 12:42 • 6145 перегляди

Шмигаль зустрівся з бельгійським колегою: говорили про оборонну співпрацю і санкції проти рф

Україна та Бельгія співпрацюватимуть в оборонній сфері та нарощуватимуть спільне виробництво. Також сторони обговорили санкції проти рф та євроінтеграцію України.

Війна • 10 квітня, 18:16 • 11601 перегляди

5000 птахів надії: у Києві відкрили артінсталяцію бельгійського дизайнера

Міжнародний проєкт зібрав кошти на лікування поранених українських військових.

Суспільство • 10 квітня, 17:49 • 11792 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

У Каннах покажуть нові стрічки Арі Астера, Веса Андерсона та Річарда Лінклейтера. Також у програмі фільми Сергія Лозниці та дебют Скарлетт Йоганссон.

Культура • 10 квітня, 13:10 • 61519 перегляди

Ажіотаж серед військових експертів: з’явилося відео китайського винищувача шостого покоління J-36

У мережі з'явилися фото китайського J-36, літака шостого покоління з конструкцією "літаюче крило". Експерти відзначають незвичайну конфігурацію двигунів, що може забезпечити додаткову тягу.

Новини Світу • 10 квітня, 00:02 • 11216 перегляди

Здатен перехопити ворожі "шахеди": в Україні представили новий БПЛА для ЗСУ

В Україні розробили дрон для перехоплення БПЛА "Shahed". Розробники кажуть, що це найуспішніший перехоплювач.

Війна • 9 квітня, 11:37 • 6972 перегляди

Україна та Бельгія обговорили підтримку реінтеграції депортованих дітей

Українські представники обговорили з прем'єр-міністром Бельгії питання підтримки ініціативи щодо повернення дітей, депортованих рф. Бельгія може створити центр підтримки дітей та сімей.

Суспільство • 8 квітня, 20:57 • 6910 перегляди

"Це важливий сигнал для США": Зеленський відреагував на взяття в полон ЗСУ громадян Китаю

Володимир Зеленський заявив, що сили оборони взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці росії. Він вважає, що це важливий сигнал для США.

Війна • 8 квітня, 13:20 • 10040 перегляди

ППО та контингент: Зеленський розповів, що планується обговорити на зустрічі "коаліції охочих" та “Рамштайн”

10 квітня відбудеться зустріч "коаліції охочих" щодо розміщення військ в Україні. 11 квітня на Рамштайні обговорять ППО та виробництво зброї.

Війна • 8 квітня, 13:17 • 9917 перегляди

Бельгія оголосила про мільярд євро допомоги Україні у 2025 році та щорічно на оборону

Прем'єр Бельгії оголосив про пакет допомоги Україні в 1 млрд євро на 2025 рік та по 1 млрд щороку на оборонні потреби. Також, Бельгія передасть Україні 2 F-16 у 2024 та 2 у 2025.

Війна • 8 квітня, 13:02 • 8808 перегляди

Бельгія передасть Україні 4 винищувачі F-16 протягом двох років

Бельгія надасть Україні два F-16 у 2024 році як запчастини, і ще два літаки у 2025 році. Передача відбудеться після отримання Бельгією F-35.

Війна • 8 квітня, 12:54 • 8843 перегляди

До Києва прибули бельгійські міністри, посадовців супроводжуватимуть керівники ОПК

Бельгійські урядовці на чолі з прем'єр-міністром прибули до Києва для демонстрації підтримки Україні та обговорення співпраці в оборонній сфері. Їх супроводжують керівники бельгійських оборонних підприємств.

Політика • 8 квітня, 08:00 • 10537 перегляди

Прем’єр Бельгії та міністр оборони вирушають до України з візитом солідарності

Прем'єр-міністр Бельгії та міністр оборони відвідають Київ, щоб висловити підтримку українцям.

Новини Світу • 7 квітня, 19:16 • 9844 перегляди

Компанія Huawei звільнила двох співробітників і відсторонила ще одного через корупційний скандал

Huawei звільнила двох співробітників і відсторонила третього через причетність до корупційного скандалу. Їх підозрюють у дачі хабаря європейським політикам для лобіювання інтересів компанії.

Кримінал та НП • 7 квітня, 15:09 • 12962 перегляди

Триразовий переможець Тур де Франс Тадей Погачар вдруге переміг у бельгійській одноденці Тур Фландрії

Словенський велогонщик Тадей Погачар виграв Тур Фландрії вдруге, після забігу на ділянці Vieux Quaremont. Він випередив колишнього чемпіона світу Мадса Педерсена та ван дер Поеля.

Спорт • 6 квітня, 17:07 • 15737 перегляди

Бельгія не арештує Нетаньягу у разі його візиту до країни – Прем’єр

Барт де Вевер заявив, що Бельгія не заарештує Нетаньягу, навіть попри ордер МКС, пославшись на реальну політику. Опозиція розкритикувала ці слова.

Політика • 5 квітня, 06:56 • 11646 перегляди

F-16 для України: генерал США анонсував нові поставки винищувачів

Генерал Каволі заявив про підготовку нової партії F-16 для України та розширення навчання пілотів. Українські сили вже використовують F-16 для захисту неба.

Війна • 4 квітня, 08:18 • 172443 перегляди

На бельгійському кінофестивалі скасували показ пропагандистського фільму рф після звернення України

Кінофестиваль DOCVILLE у Бельгії скасував показ стрічки "Russians at War" після звернення Посольства України. Фільм намагався зобразити російських військових "жертвами обставин".

Війна • 31 березня, 19:21 • 14655 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

Політика • 31 березня, 11:39 • 149519 перегляди

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Військові плани Лондона й Парижа щодо України зіткнулися з небажанням інших європейських держав. Без підтримки США сумніваються у тривалому припиненні вогню.

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П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

У квітні на великих екранах – добірка кінопрем'єр: від Minecraft до ірландської драми, трилерів про криптографів та фільмів жахів про зникнення.

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Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

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Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Доступ до ліків на прифронтових територіях залишається критичним через бойові дії. Лікарі фіксують руйнування аптек та проблеми з логістикою, особливо для літніх людей.

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Україна розгромно програла Бельгії у плей-оф Ліги націй з рахунком 0:3

Збірна України з футболу програла Бельгії у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй з рахунком 0:3. За сумою двох матчів Україна не змогла підвищитись у класі.

Спорт • 23 березня, 22:10 • 31945 перегляди

Боротьба за вихід в Дивізіон А Ліги націй: збірна України зіграє матч-відповідь з командою Бельгії

23 березня Україна зіграє з Бельгією матч-відповідь плей-оф Ліги націй. Перемога відкриє шлях до дивізіону А та покращить позиції при жеребкуванні відбору на Євро-2028.

Спорт • 23 березня, 13:30 • 86008 перегляди

Сич та Конопля не допоможуть збірній у другій грі проти Бельгії: захисники залишили розташування команди

Олексій Сич та Юхим Конопля, травмовані у грі з Бельгією, залишили збірну. Вони не зіграють у недільному матчі-відповіді плей-оф Ліги націй через пошкодження.

Спорт • 21 березня, 13:41 • 26000 перегляди