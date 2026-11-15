У Бельгії вибухнув газовий балон на різдвяному ярмарку – 5 постраждалих, двоє у критичному стані

У Бельгії 15 листопада на різдвяному ярмарку в Маредсу стався вибух газового балона, який спричинив масштабну пожежу. Постраждали 5 людей, двоє з них перебувають у критичному стані. Про це повідомляє The Brussels Times із посиланням на агентство Belga, пише УНН.

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Інцидент стався близько 11:30 на території різдвяного ярмарку біля абатства Маредсу в муніципалітеті Ане, провінція Намюр. За попередніми даними, вибухнув балон із пропаном, після чого вогонь швидко охопив дерев'яні торговельні будиночки.

Мер Ане П'єр Рондіат повідомив, що одного з постраждалих у критичному стані доправили гелікоптером до лікарні в Льєжі. Іншого планували госпіталізувати до військового шпиталю в Недер-Овер-Гембеку. Ще одна людина отримала серйозні травми та опіки, а двоє інших зазнали легших ушкоджень.

Пожежа знищила 2 торговельні будиночки

Рятувальники оперативно локалізували пожежу. Вогонь повністю знищив 2 дерев'яні будиночки, ще 2 сусідні споруди зазнали пошкоджень.

За словами мера, ситуацію вдалося взяти під контроль. Прокуратуру Намюра поінформували про інцидент, а для встановлення точних причин вибуху призначили експертизу.

Різдвяний ярмарок у Маредсу відкрився лише 13 листопада. Після вибуху організатори евакуювали відвідувачів і закрили ярмарок щонайменше до кінця 15 листопада.

Місцева влада поки не повідомила, коли ярмарок відновить роботу. Розслідування обставин вибуху триває.

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