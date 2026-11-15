В Бельгии взорвался газовый баллон на рождественской ярмарке — 5 пострадавших, двое в критическом состоянии

В Бельгии 15 ноября на рождественской ярмарке в Маредсу произошел взрыв газового баллона, вызвавший масштабный пожар. Пострадали 5 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает The Brussels Times со ссылкой на агентство Belga, пишет УНН.

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Инцидент произошел около 11:30 на территории рождественской ярмарки возле аббатства Маредсу в муниципалитете Ане, провинция Намюр. По предварительным данным, взорвался баллон с пропаном, после чего огонь быстро охватил деревянные торговые домики.

Мэр Ане Пьер Рондиа сообщил, что одного из пострадавших в критическом состоянии доставили вертолетом в больницу в Льеже. Другого планировали госпитализировать в военный госпиталь в Недер-Овер-Хембеке. Еще один человек получил серьезные травмы и ожоги, а двое других — более легкие повреждения.

Пожар уничтожил 2 торговых домика

Спасатели оперативно локализовали пожар. Огонь полностью уничтожил 2 деревянных домика, еще 2 соседних строения получили повреждения.

По словам мэра, ситуацию удалось взять под контроль. Прокуратуру Намюра проинформировали об инциденте, а для установления точных причин взрыва назначили экспертизу.

Рождественская ярмарка в Маредсу открылась только 13 ноября. После взрыва организаторы эвакуировали посетителей и закрыли ярмарку как минимум до конца 15 ноября.

Местные власти пока не сообщили, когда ярмарка возобновит работу. Расследование обстоятельств взрыва продолжается.

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