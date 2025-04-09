Андрей Садовый

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26529 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Городской голова Львова заявил о возможности возобновления работы нескольких аэропортов в Украине в этом году. По его словам, для этого есть технические возможности, нужно лишь политическое решение.

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Обломки сбитого российского дрона повредили дома на Кировоградщине

В Дмитровской громаде Кировоградской области обломками сбитого вражеского БПЛА повреждены окна нескольких жилых домов. Пострадавших нет, проводится обследование территории.

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Накануне Дня всех святых: во Львове зажгли лампадки на могилах павших Героев

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Из-за грозы 14 июля во Львове произошли перебои с электроснабжением и многочисленные пожары, вызванные ударами молний в разных частях города, в том числе в жилых домах, заброшенной постройке и доме в Рудном.

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Во Львове прощаются с врачом "Охматдета", которая погибла в результате атаки рф

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30-летняя детский нефролог из Львова Светлана Лукьянчук погибла во время российского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве.

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Учебный год во львовских школах начнется раньше - 19 августа

Учебный год во львовских школах начнется 19 августа, чтобы обеспечить полноценное обучение в связи со сложной ситуацией с электроэнергией, при этом школы потенциально могут служить круглосуточными пунктами обогрева для граждан в случае полного обесточивания.

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Атака рф на Львов: мэр рассказал о состоянии пострадавших и материальном ущербе

Один пострадавший госпитализирован с переломами и осколочными ранениями после того, как в результате нападения россии на Львов было повреждено здание научно-исследовательского института, что нанесло ущерб на сумму более 20 миллионов гривен.

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Во Львове сегодня традиционно празднуют Поливальный понедельник

На второй день Пасхи во Львове устроили традиционные водные бои, продолжая украинскую традицию празднования Поливального понедельника.

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Спецпредставитель США Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить помощь Украине в энергетическом секторе

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить с официальными лицами и представителями бизнеса вклад страны в региональное сотрудничество, чрезвычайную помощь Украине в энергетическом секторе и долгосрочные инвестиции в инфраструктуру Румынии и Украины.

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"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова

Посол США в Украине Бриджит Бринк и Специальный представитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер встретились с мэром Львова Андреем Садовым, чтобы обсудить возможности дальнейшего развития украинской экономики и пути объединения украинской и американской общин для достижения этой цели.

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На Львовщине слышны свисты пролета ракеты

Над Львовской областью Украины ракета, о чем сообщил председатель Львовской городской общины Андрей Садовый, который призвал людей не снимать это на видео.

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Умер один из создателей Украины политик и учёный Игорь Юхновский

Ушел из жизни Игорь Рафаилович Юхновский, физик-теоретик, политик, почетный гражданин Львова.

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Около 20 ракет и 7 шашелей были направлены на объекты критической инфраструктуры во Львовской области, но в самом Львове не было зафиксировано ни одного обстрела.

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Застройщики незаконно снизили уровень воды в озере возле Брюховичей во Львовской области, чтобы избежать затопления новопостроенных коттеджей на рекреационных землях.

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Вражеская атака на Львов: повреждены две школы, садик и 18 жилых домов - мэр

Городской голова сообщил, что в результате российской ракетной атаки на Львов были повреждены две школы, детский сад, 18 жилых домов и ранены три человека.

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