Непогода посетила Одесскую область. В городе Подольск зафиксирован снегопад, хотя сейчас начало апреля. Ранее снег выпал во Львове.
Мэр Киева Виталий Кличко указал в декларации 1,2 млн грн зарплаты и 1,5 млн грн роялти. Также он задекларировал квартиры, дом, землю, часы, рояль и транспортные средства.
Иван Выговский задекларировал 1 465 392 грн доходов за 2024 год, его зарплата составила 1 455 920 грн. У супругов есть земля, арендованный дом и значительные средства на счетах.
Игорь Дегнера, глава Гоструда, задекларировал 1 470 889 грн доходов за 2024 год, включая зарплату и профсоюзные выплаты. Его жена задекларировала 417 тыс. грн доходов.
Андрей Садовый за 2024 год задекларировал 869 тыс. грн зарплаты, его жена Екатерина Кит-Садовая – более 13 млн грн. Жена владеет ценными бумагами и корпоративными правами.
Во Львове подписали меморандум о возвращении УГКЦ Митрополичьих садов и библиотеки Шептицкого. Документ подписали представители городских властей, ОВА, Госспецсвязи и Курии Львовской архиепархии.
Городской голова Львова заявил о возможности возобновления работы нескольких аэропортов в Украине в этом году. По его словам, для этого есть технические возможности, нужно лишь политическое решение.
В Дмитровской громаде Кировоградской области обломками сбитого вражеского БПЛА повреждены окна нескольких жилых домов. Пострадавших нет, проводится обследование территории.
Российские крылатые ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру Львовской области. В шести областях Украины введены аварийные отключения, но Львов пока не пострадал.
Львовяне зажгли лампадки на могилах павших Героев накануне Дня всех святых. Городской голова Андрей Садовый отметил, что свет лампадок символизирует неугасающую память и любовь к защитникам.
Богдан Криль, преподаватель "Львовской политехники", умер в больнице от ранений, полученных во время ракетного удара на Львов 4 сентября. Он стал восьмой жертвой этого нападения.
Во Львове 19 сентября усилят меры безопасности в школах из-за угроз терактов. Городской голова Андрей Садовый заявил, что полиция будет проверять всех, кто входит в учебные заведения.
Во Львове состоится прощание с Пшемыславом Расевичем-Кучинским, гражданином Польши, который погиб защищая Украину. Доброволец Интернационального легиона завещал похоронить его на Лычаковском кладбище.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город выполнит решение Кабмина о начале учебного года 2 сентября. Ранее городской штаб рекомендовал начать обучение 19 августа из-за риска отключения электроэнергии.
Андрей Садовый встретился с Пьетро Паролином, обсудив роль Ватикана в обмене военнопленными и возвращении погибших украинцев.
Из-за грозы 14 июля во Львове произошли перебои с электроснабжением и многочисленные пожары, вызванные ударами молний в разных частях города, в том числе в жилых домах, заброшенной постройке и доме в Рудном.
Прах Евгения Штендера, одного из последних командиров Украинской повстанческой Армии, который умер в Канаде два года назад, и его дочери Софии похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.
Львов прощается со Светланой Лукьяньчик, врачом, которая погибла в результате российского обстрела детской больницы в Киеве 8 июля.
30-летняя детский нефролог из Львова Светлана Лукьянчук погибла во время российского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве.
Учебный год во львовских школах начнется 19 августа, чтобы обеспечить полноценное обучение в связи со сложной ситуацией с электроэнергией, при этом школы потенциально могут служить круглосуточными пунктами обогрева для граждан в случае полного обесточивания.
Один пострадавший госпитализирован с переломами и осколочными ранениями после того, как в результате нападения россии на Львов было повреждено здание научно-исследовательского института, что нанесло ущерб на сумму более 20 миллионов гривен.
На второй день Пасхи во Львове устроили традиционные водные бои, продолжая украинскую традицию празднования Поливального понедельника.
Порошенко, несмотря на обещания, так и не дал денег на разрушенный россией музей Шухевича, сообщил горсовет Львова.
Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить с официальными лицами и представителями бизнеса вклад страны в региональное сотрудничество, чрезвычайную помощь Украине в энергетическом секторе и долгосрочные инвестиции в инфраструктуру Румынии и Украины.
Посол США в Украине Бриджит Бринк и Специальный представитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер встретились с мэром Львова Андреем Садовым, чтобы обсудить возможности дальнейшего развития украинской экономики и пути объединения украинской и американской общин для достижения этой цели.
Над Львовской областью Украины ракета, о чем сообщил председатель Львовской городской общины Андрей Садовый, который призвал людей не снимать это на видео.
Ушел из жизни Игорь Рафаилович Юхновский, физик-теоретик, политик, почетный гражданин Львова.
Около 20 ракет и 7 шашелей были направлены на объекты критической инфраструктуры во Львовской области, но в самом Львове не было зафиксировано ни одного обстрела.
Застройщики незаконно снизили уровень воды в озере возле Брюховичей во Львовской области, чтобы избежать затопления новопостроенных коттеджей на рекреационных землях.
Городской голова сообщил, что в результате российской ракетной атаки на Львов были повреждены две школы, детский сад, 18 жилых домов и ранены три человека.