После атаки РФ на Львов в больницах до сих пор 7 человек - каково состояние пострадавших
Киев • УНН
В больницах остаются семеро раненых, трое из которых в тяжелом состоянии. Российская атака повредила жилые дома, энергообъекты и наследие ЮНЕСКО.
В больницах после атаки рф на Львов 24 марта остаются 7 человек, сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на утро. Из 27 человек, которые вчера обратились за помощью в городские больницы, в стационарах остаются 7
По его словам, 2 пациента в одной из больниц в среднем состоянии - ранения ног, раны и ушибы. В другой больнице - 5 пациентов. Трое - в тяжелом состоянии, но стабильны и в сознании. Еще двое - в состоянии средней тяжести. "Врачи делают все необходимое", - подчеркнул мэр.
Дополнение
24 марта рф совершила атаку беспилотниками на Львов и прилегающие районы.
В результате попаданий повреждены жилые дома в центральной части города и в одном из спальных районов. В том числе задело наследие ЮНЕСКО.
Также получили разрушения объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства. Было известно о 32 пострадавших.
Кроме того, в области было зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры, а также падение обломков на частный жилой дом, сообщили во Львовской областной прокуратуре.