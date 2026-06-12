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Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения Трампа

Киев • УНН

 • 1894 просмотра

На лужайке Белого дома возвели арену «Коготь» для турнира UFC стоимостью 60 миллионов долларов. Мероприятие приурочено к 80-летию Трампа и годовщине независимости.

Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения Трампа
x.com/ufc

На знаменитой Южной лужайке Белого дома была построена гигантская арена под названием "Коготь" ("The Claw") для турнира в воскресенье, в котором примут участие 14 бойцов Ultimate Fighting Championship (UFC), пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

"Это самый главный символ американской политики времен Дональда Трампа – пропитанный кровью поединок в клетке на лужайке Белого дома в честь 80-летия президента США", - пишет издание.

Критики, как сообщается, раскритиковали беспрецедентное мероприятие "UFC Freedom 250" стоимостью 60 миллионов долларов, назвав его неуместным в то время, когда война Трампа с Ираном привела к резкому росту стоимости жизни для рядовых американцев.

Трамп говорит, что это отличный способ начать 250-ю годовщину независимости Америки, не говоря уже о его собственном дне рождения, и настаивает, что UFC несет все расходы.

"Но миллиардер-республиканец также наслаждается мачо-стороной мероприятия, на котором бойцы без перчаток будут сражаться в сетчатой клетке, известной как "Октагон".

"Они самые грубые люди, которых вы когда-либо встретите", – сказал Трамп газете New York Post в четверг. – Если вы этого мало видели, вы не поверите".

Трамп, пишет издание, имеет тесные связи с лидерами этого жестокого вида спорта и посещал несколько предыдущих боев, завоевав расположение  его фанатской базы среди молодых мужчин, которые также сыграли решающую роль в его собственном политическом росте.

Государственный секретарь США Марко Рубио также приветствовал это событие, подписав партнерское соглашение с боссом UFC Даной Уайтом для продвижения смешанных единоборств на международном уровне.

"Вот в чем заключается суть воскресенья, это подарок американскому народу", – сказал Рубио в четверг, добавив, что за событием будет наблюдать "вероятно, миллиард человек во всем мире".

Это, безусловно, будет не похоже ни на одно другое событие за 200-летнюю историю Белого дома, замечает издание.

Около 4000 человек будут наблюдать за матчем на самой арене, а Дана Уайт сказал, что более половины из них - военнослужащие США. Ожидается, что еще 125 000 человек увидят его на гигантском экране в "Эллипсе" (Ellipse), зеленом пространстве сразу за пределами Белого дома.

Во время предварительного просмотра в четверг журналистам разрешили осмотреть арену, которая весит 544 метрические тонны, имеет ширину 47 метров и высоту 28 метров - выше самого Белого дома.

"Коготь" сейчас стоит на той самой легендарной лужайке, где президент США Билл Клинтон принимал подписание мирных соглашений в Осло в 1993 году, а Ричард Никсон прощался.

Но Трамп, бывший магнат в сфере недвижимости и звезда реалити-шоу до своего невероятного политического взлета, всегда был президентом другого типа, отмечает издание.

"Дональд Трамп на протяжении всей своей жизни создавал публичный имидж, будучи шоу Дональда Трампа", - сказал AFP Питер Лодж, директор Школы медиа Университета Джорджа Вашингтона.

"Это громко, это блестяще, это глянцево, вот что это такое", - указал он.

Лодж сказал, что "мачо-представление" на лужайке Белого дома во время войны и экономических потрясений отражает стиль управления, который нравился сторонникам Трампа.

"Это гладиаторы, - сказал он. - Во времена хаоса в США это означает, что США – это сила, это мощь, и они контролируют ситуацию. Есть фейерверки – и двое парней бьют друг друга".

Не все так в восторге, замечает издание.

Накануне мероприятия администрации Трампа пришлось бороться с иском, который пытался предотвратить его проведение, утверждая, что это было ненадлежащим использованием государственной земли для обогащения союзников президента.

Белый дом отклонил эти утверждения в судебном иске.

Он также отклонил предположение, что арена может даже остаться.

""Коготь" будет разобран сразу после завершения мероприятия", – заявил в газетах Джошуа Фишер, директор по управлению и администрации Белого дома.

В Белом доме начали строить арену для турнира UFC ко Дню независимости США26.05.26, 07:44 • 4337 просмотров

Юлия Шрамко

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