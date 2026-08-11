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Останки первого главы ОУН Евгения Коновальца эксгумировали для возвращения в Украину - ОП

Киев • УНН

 • 10544 просмотра

В Роттердаме на кладбище «Кросвейк» провели эксгумацию останков полковника Евгения Коновальца. Прах вернут в Украину и перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

Останки первого главы ОУН Евгения Коновальца эксгумировали для возвращения в Украину - ОП

В нидерландском Роттердаме эксгумировали останки первого председателя ОУН полковника Евгения Коновальца для возвращения в Украину, сообщили в Офисе Президента во вторник, пишет УНН.

В Роттердаме на кладбище "Кросвейк" провели эксгумацию останков полковника Евгения Коновальца

- сообщили в ОП.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского организационные вопросы решали Кирилл Буданов и команда Офиса Президента, Андрей Сибига и команда Министерства иностранных дел, Александр Алфёров и команда Украинского института национальной памяти. 

Прах Евгения Коновальца вернут в Украину и перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище. Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. Все детали будут сообщены дополнительно

- указали в ОП.

Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства17.07.26, 15:08 • 25577 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Роттердам
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина
Киев