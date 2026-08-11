Останки первого главы ОУН Евгения Коновальца эксгумировали для возвращения в Украину - ОП

В нидерландском Роттердаме эксгумировали останки первого председателя ОУН полковника Евгения Коновальца для возвращения в Украину, сообщили в Офисе Президента во вторник, пишет УНН.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского организационные вопросы решали Кирилл Буданов и команда Офиса Президента, Андрей Сибига и команда Министерства иностранных дел, Александр Алфёров и команда Украинского института национальной памяти.

Прах Евгения Коновальца вернут в Украину и перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище. Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. Все детали будут сообщены дополнительно