Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на возвращение россии в футбол. В УЕФА и УАФ выступают против - из-за продолжающейся агрессии рф против Украины.
Франческо Тотти заявил, что он не политик, а спортсмен, и поехал бы в Киев с той же целью, что и в москву. Он посетит церемонию награждения в россии.
Летом 2025 года сборная Украины примет участие в товарищеском турнире четырех наций в Канаде. Соперниками станут сборные Канады, Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара.
Вейн Бридж рассказал, как Андрей Шевченко проучил Таля Бен-Хаима во время тренировки в "Челси". Израильский защитник получил серию ударов после того, как проигнорировал предупреждение Шевченко.
Глава УАФ Андрей Шевченко подтвердил получение запросов от юристов Михаила Мудрика по допинговому скандалу. УАФ будет поддерживать игрока и ожидает результатов пробы B, которая может оправдать футболиста.
30 декабря 1975 года Олег Блохин получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы. Нападающий киевского "Динамо" опередил в голосовании Беккенбауэра и Кройффа, набрав 122 очка.
20 лет назад Андрей Шевченко получил «Золотой мяч». Легенды футбола вспоминают интересные истории об украинском футболисте, в частности о том, как он познакомил игроков «Милана» с украинским салом.
Украина обыграла Албанию со счетом 2:1 в заключительном матче Лиги наций. Голы Зинченко и Яремчука в начале игры принесли победу и второе место в группе, что дает право сыграть в плей-офф.
Легендарный форвард «Милана» Андрей Шевченко включен в Зал славы итальянского футбола в категории «Иностранные футболисты». На церемонии в Коверчано он зачитал эмоциональное письмо, в котором поблагодарил Италию и «Милан».
Андрей Шевченко вместе с председателем Одесской ОГА посетили областную детскую клиническую больницу. Легендарный футболист подарил детям мячи с автографом и другие подарки.
Украинская ассоциация футбола представила новую форму сборной Украины от adidas на сезон 2024/2025. Форма вдохновлена флагом страны и содержит лозунг «СЛАВА УКРАИНЕ» на спине.
Украинский форвард Артем Довбик подписал 5-летний контракт с итальянской 'Ромой'. Трансфер лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона обошелся в 30,5 млн евро плюс бонусы.