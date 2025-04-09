20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко получил «Золотой мяч». Легенды футбола вспоминают интересные истории об украинском футболисте, в частности о том, как он познакомил игроков «Милана» с украинским салом.