Сборная Украины начала сбор во Львове перед матчами с Данией и Польшей

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Сборная Украины под руководством Мальдеры начала сбор во Львове. Запланированы открытая тренировка и товарищеские матчи против Польши и Дании.

Сборная Украины по футболу под руководством Андреа Мальдеры начала учебно-тренировочный сбор во Львове. Это первый случай с начала полномасштабной войны, когда команда собралась в Украине. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН

"Начинаем сбор", - сообщили в УАФ, опубликовав видео. 

На кадрах можно увидеть прибытие в расположение команды некоторых игроков, в частности игроков "Шахтера" Егора Назарины и Николая Матвиенко, защитника английского "Эвертона" Виталия Миколенко, нападающего французского "Лиона" Романа Яремчука, а также форварда итальянской "Ромы" Артема Довбика, который возвращается в команду после травмы. 

Кроме того, к сборной присоединились дебютанты: защитник румынской "Университати" Александр Романчук и вингер канадского "Монреаля" Геннадий Синчук. 

Команда остановилась на базе Emily Resort, где находится тренировочная база львовского "Руха". 

Также в среду, 3 июня, во Львове состоится открытая тренировка национальной команды и встреча с болельщиками. Мероприятие примет львовский стадион "Скиф". Начало - в 16:15. Билеты - бесплатные. 

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко ранее заявлял, что УАФ планирует сделать сборную ближе к болельщикам, поэтому первый сбор команды состоится в Украине.

"И по возможности мы будем смотреть, чтобы делать больше таких сборов. Будут акции для наших болельщиков, чтобы еще больше сблизить сборную с фанатами", - отмечал Шевченко.

Также он говорил, что пока продолжаются боевые действия в Украине, товарищеские матчи с участием национальной сборной практически невозможны. 

Напомним 

Итальянский тренер Андреа Мальдера возглавил сборную Украины по футболу после увольнения Сергея Реброва. Ранее Мальдера работал в сборной помощником Андрея Шевченко, который сейчас возглавляет УАФ.

Сборная под руководством Мальдеры сыграет уже 31 мая в товарищеском матче против сборной Польши, а 7 июня - против Дании.

Мальдера объявил состав на товарищеские матчи против Польши и Дании. К национальной команде присоединятся два новичка: защитник Александр Романчук и полузащитник Геннадий Синчук. Также в сборную возвращается Андрей Ярмоленко, который в последний раз играл за национальную команду еще в марте 2025 года. 

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко заменит Егора Ярмолюка в составе национальной сборной Украины на ближайший сбор и матчи против Польши и Дании. 

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера довызвал голкипера Георгия Ермакова в состав команды. Это дебютный вызов для украинского голкипера. 

