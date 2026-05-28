Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро

Киев • УНН

 • 6128 просмотра

Совет ЕС одобрил седьмой платеж на 2,8 миллиарда евро для Украины. Средства выделяются за выполнение реформ и досрочное внедрение плана модернизации.

Совет ЕС одобрил седьмой платеж в размере почти 2,8 миллиарда евро для Украины в рамках Ukraine Facility, сообщили в евроинституте в четверг, пишет УНН.

Украина получит платеж в размере почти 2,8 миллиарда евро после того, как Совет ЕС принял решение о седьмом очередном транше поддержки в рамках Ukraine Facility от ЕС. Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной одиннадцати из двадцати шагов, необходимых для седьмого транша

- сообщили в Совете ЕС.

Решение, как указано, "также отражает выполнение Украиной ряда невыполненных шагов, в частности одного, необходимого для пятого транша, и двух, необходимых для шестого транша".

"Кроме того, Украина выполнила ряд шагов раньше, чем это требовалось Планом Украины (Ukraine Plan). В частности, она уже выполнила два шага по восьмому траншу и два шага по девятому траншу. Согласно новой методологии, принятой Еврокомиссией, Украина впервые получит компенсацию за такое досрочное выполнение", - отметили в Совете ЕС.

Платежи в рамках Ukraine Facility связаны с Ukraine Plan, который "очерчивает стратегию Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график внедрения реформ, соответствующих целям страны по вступлению в ЕС в течение последующих лет".

Текущий седьмой транш предоставляется после предыдущего шестого транша на сумму около 2,3 млрд евро с декабря 2025 года.

Ukraine Facility, вступивший в силу 1 марта 2024 года, предусматривает более 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год.

Из этих 50 млрд евро более 38 млрд евро ориентировочно предназначены для поддержки реформ и инвестиций, изложенных в Ukraine Plan. Выплаты зависят от выполнения показателей, изложенных в плане. С момента вступления в силу в рамках Ukraine Facility уже выплачено 6 млрд евро путем переходного финансирования, 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования и шесть траншей примерно по 4,2 млрд евро, 4,1 млрд евро, 3,5 млрд евро, 3,2 млрд евро, 1,8 млрд евро и 2,3 млрд евро соответственно.

После оценки Еврокомиссией запроса Украины на платеж 14 апреля 2026 года, Совет ЕС "пришел к выводу, что Украина удовлетворительно приняла ряд реформ, изложенных в Ukraine Plan". "Такие реформы касаются управления государственными финансами, судебной системы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, финансовых рынков, управления государственными активами, человеческого капитала и бизнес-среды. Украина также приняла меры в энергетическом секторе, транспортном секторе, агропродовольственном секторе, управлении критически важным сырьем, цифровой трансформации, зеленом переходе и защите окружающей среды", - указали в Совете ЕС.

