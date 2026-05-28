Зеленский предположил, что в декабре-январе Украина получит первые истребители Gripen
Пилоты ВСУ начали обучение на шведских самолетах. Президент ожидает прибытия первых истребителей в Украину уже в декабре или январе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже отправила своих пилотов для обучения на шведских самолетах Gripen, а потому ожидает, что первые истребители в Украине с украинскими пилотами могут появиться уже в декабре-январе. Об этом Глава государства заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, передает УНН.
Сейчас наши пилоты начинают тренировочные миссии. Мы рассчитываем на более широкую инфраструктуру тренировок. Нам нужно отправить первых пилотов, для Украины это всегда большой вызов. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы отправить больше пилотов. Я думаю, что в декабре-январе мы получим первые Gripen с украинскими пилотами
Напомним
Украина получила возможность закупки до 20 истребителей Gripen шведского производства, а также, как ожидается, получит 16 в качестве двусторонней помощи от Швеции.