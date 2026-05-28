Генштаб сообщил о 1160 ликвидированных оккупантах за сутки на фронте
Киев • УНН
За сутки Силы обороны ликвидировали 1160 захватчиков и 42 артиллерийские системы. Общие потери личного состава врага достигли более 1,36 миллиона человек.
российская армия за минувшие сутки потеряла еще 1160 военных убитыми и ранеными. Общие потери рф с начала полномасштабного вторжения уже достигли около 1 360 110 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным военных, за сутки Силы обороны также уничтожили один танк, семь боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы и одну реактивную систему залпового огня. Кроме того, оккупанты потеряли 1560 беспилотников оперативно-тактического уровня и 261 единицу автомобильной техники и автоцистерн.
Всего с начала войны россия потеряла 11 956 танков, 24 625 боевых бронированных машин, 42 832 артиллерийские системы и 1806 РСЗО. Также ВСУ уничтожили 436 самолетов, 353 вертолета и 33 корабля и катера противника.
В Генштабе добавили, что данные по потерям оккупационной армии уточняются.
