Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП

Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине, однако имеет предостережения относительно безопасности могилы во время войны. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алферов в эфире национального телемарафона 27 мая, передает УНН.

Детали

По словам Алферова, вопрос возможного перезахоронения Степана Бандеры в Украине рассматривается в рамках более широкой работы по возвращению останков украинских деятелей, похороненных за рубежом.

Он отметил, что семья Бандеры не выступает против перезахоронения, однако выражает обеспокоенность из-за ситуации с безопасностью в Украине. Речь идет, в частности, о рисках для места захоронения в условиях полномасштабной войны.

Семья не против перезахоронить Бандеру, так как у него есть потомки. Но в то же время, есть предостережения по поводу того, что идет война, что могила может быть под угрозой здесь, в Украине – сказал глава УИНП.

Алферов подчеркнул, что угрозы для могилы существуют не только в Украине, но и за рубежом. Могила Степана Бандеры в Мюнхене уже неоднократно становилась объектом актов вандализма.

В настоящее время Степан Бандера похоронен на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене. Для его возможного перезахоронения в Украине необходимо согласие семьи, а также прохождение юридических процедур в Германии и Украине.

Что известно о процедуре перезахоронения

В Украине уже существует правительственная процедура перезахоронения выдающихся борцов за независимость Украины XX века на Национальном военном мемориальном кладбище. Соответствующий порядок предусматривает, что при наличии пользователя места захоронения необходимо его письменное согласие. Если такого согласия нет, перезахоронение не проводится.

Немецкая сторона также указывала, что перенос могилы возможен только при согласии семьи и при наличии веских оснований. Отдельно в этом случае учитывают принцип уважения к месту захоронения и вероятную волю самого умершего.

Заметим, что пока в информационном пространстве публично не сообщали о принятом решении Кабмина относительно перезахоронения Степана Бандеры, определенной дате или конкретном месте будущего захоронения в Украине.

Контекст

Вопрос возвращения останков украинских исторических деятелей активизировался после перезахоронения в Украине главы Провода украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник. Их перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над возвращением останков Евгения Коновальца и других украинских деятелей, похороненных за рубежом.

В публичном поле также упоминались имена Симона Петлюры, Павла Скоропадского, Ивана Мазепы, Пилипа Орлика и других деятелей, связанных с украинской государственностью и борьбой за независимость.

Справка

Степан Бандера – один из лидеров Организации украинских националистов. После Второй мировой войны он жил в Германии, где был убит агентом КГБ в 1959 году. Его похоронили в Мюнхене.