$44.280.0351.520.01
ukenru
Эксклюзив
11:08 • 438 просмотра
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
Эксклюзив
10:12 • 5896 просмотра
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
09:56 • 2104 просмотра
Рада одобрила новые правила публичных закупок - это должно помочь разблокировать $3,5 млрд
Эксклюзив
26 мая, 14:19 • 29852 просмотра
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Эксклюзив
26 мая, 14:01 • 89753 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
26 мая, 13:55 • 46442 просмотра
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
26 мая, 13:12 • 45795 просмотра
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
Эксклюзив
26 мая, 12:00 • 45168 просмотра
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
Эксклюзив
26 мая, 09:31 • 34365 просмотра
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
Эксклюзив
26 мая, 06:33 • 42793 просмотра
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
6.8м/с
66%
744мм
Популярные новости
Что празднуют 27 мая в Украине и мире27 мая, 04:07 • 12596 просмотра
Участников чешской инициативы по снарядам для Украины стало вдвое меньше - FT05:47 • 14995 просмотра
Азовское море в мае аномально зацвело и начало выбрасывать водоросли на побережье - АндрющенкоPhotoVideo06:37 • 8344 просмотра
Что такое РСЗО "Ураган": основные характеристики и опасность системыPhoto07:40 • 16264 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto08:18 • 15693 просмотра
публикации
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности10:56 • 1148 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto08:18 • 15797 просмотра
Что такое РСЗО "Ураган": основные характеристики и опасность системыPhoto07:40 • 16349 просмотра
Почему спаржу считают суперфудом и как правильно ее выбиратьPhoto26 мая, 17:55 • 35943 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
26 мая, 14:01 • 89753 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Кипер
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесса
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto08:18 • 15798 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 33815 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 50072 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 63726 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 65360 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
The Economist

У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"

Киев • УНН

 • 5916 просмотра

Дмитрий Литвин опроверг данные The Economist о подготовке Украины к годам войны. В Офисе Президента назвали эту информацию лживым вбросом.

У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"

Советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию, распространенную The Economist, о якобы подготовке Украины к "еще 2-3 годам войны" по приказу Владимира Зеленского. Об этом он заявил в комментарии для УНН.

Контекст

Ранее The Economist сообщило со ссылкой на правительственный источник, что якобы "Зеленский приказал готовиться к еще двум-трем годам войны".

Что говорят в ОП

Впрочем, в Офисе Президента эту информацию назвали ложной.

Это ложный вброс, такого не было

– отметил в комментарии УНН советник Президента Дмитрий Литвин.

Других деталей относительно публикации The Economist в комментарии не уточнили.

Зеленский впервые за семь лет собирает лидеров парламентских фракций - нардеп26.05.26, 14:14 • 5040 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
The Economist
Владимир Зеленский
Украина