У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"

Советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию, распространенную The Economist, о якобы подготовке Украины к "еще 2-3 годам войны" по приказу Владимира Зеленского. Об этом он заявил в комментарии для УНН.

Ранее The Economist сообщило со ссылкой на правительственный источник, что якобы "Зеленский приказал готовиться к еще двум-трем годам войны".

Впрочем, в Офисе Президента эту информацию назвали ложной.

Это ложный вброс, такого не было