У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
Киев • УНН
Дмитрий Литвин опроверг данные The Economist о подготовке Украины к годам войны. В Офисе Президента назвали эту информацию лживым вбросом.
Советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию, распространенную The Economist, о якобы подготовке Украины к "еще 2-3 годам войны" по приказу Владимира Зеленского. Об этом он заявил в комментарии для УНН.
Контекст
Ранее The Economist сообщило со ссылкой на правительственный источник, что якобы "Зеленский приказал готовиться к еще двум-трем годам войны".
Что говорят в ОП
Впрочем, в Офисе Президента эту информацию назвали ложной.
Это ложный вброс, такого не было
Других деталей относительно публикации The Economist в комментарии не уточнили.
