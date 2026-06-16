Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки

Обвиняемый в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что могло привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана, заведующий хирургическим отделением клиники Odrex Виталий Русаков все чаще использует судебный процесс не для защиты по существу обвинений, а как площадку, очевидно пытаясь осуществлять давление на сторону обвинения и суд, пишет УНН.

Киевский районный суд Одессы, куда передали дело против врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, обвиняемых в медицинской халатности, начал подготовительное заседание. Из-за того что сторона защиты пытается затянуть судебный процесс, подготовительное заседание растянулось на несколько слушаний. На два из них Русаков привел группу активистов, которые довольно вызывающе себя вели.

Накануне заседаний обвиняемый врач "Одрекса" открыто искал сторонников через свои соцсети, призывая активистов прийти на его суд.

В зале находились около десятка человек, которых Русаков во время выступлений в суде пытался использовать как ширму. В частности, объясняя суду, почему он с апреля систематически нарушал запрет на медицинскую практику в клинике Odrex, действовавший до 22 мая, врач заявил о том, что люди, пришедшие на заседание, – это его пациенты и те, кто планирует у него лечиться. Это же объяснение Русаков попытался использовать как контраргумент, почему ему нельзя в дальнейшем запрещать оперировать.

Таким образом обвиняемый попытался подменить вопросы уголовного производства и оценки доказательств эмоциональными аргументами о его незаменимости.

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Что касается присутствующих "свободных наблюдателей" в зале заседаний, они во время перерывов в заседаниях активно пытались давить на сторону обвинения, провоцируя споры. Внимание привлекает тот факт, что группа поддержки Русакова, очевидно, была четко проинструктирована, ведь в спорах с прокурорами они использовали нарративы, которые обвиняемый хирург регулярно озвучивает в своих видео.

Русаков систематически публикует в соцсетях фрагменты судебных заседаний, подавая их в виде коротких нарезок с собственными комментариями. В этих видео он пытается создать впечатление некомпетентности стороны обвинения и необоснованности дела против него. Не стали исключением и споры группы поддержки Русакова с прокурорами. Видео смонтировано обвиняемым таким образом, чтобы максимально дискредитировать сторону обвинения.

Вместо того чтобы рассматривать дело по существу и исследовать доказательства, сторона обвинения придумала очередные и безосновательные ограничения моего права лечить людей - написал Русаков.

Также он заявил, что решение суда о частичном отстранении от отдельных должностей якобы лишило помощи многих пациентов.

В следующем сообщении Русаков сообщил своим подписчикам, что в течение двух месяцев не может работать на должностях заведующего хирургическим отделением №2, хирурга и эндоскописта в Odrex и призвал пациентов реагировать на такое решение суда по собственному усмотрению.

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Очевидно, такие заявления стоит расценивать как попытку сформировать видимость общественного давления на суд и прокуроров через привлечение якобы пациентов и сторонников врача к публичной кампании. Обычно сторона защиты прибегает к таким манипуляциям, когда юридических аргументов не остается, а дело является провальным.

Он также назвал экспертизу, которая стала одним из доказательств по делу, "сфальсифицированной" и анонсировал публикацию новых видеоматериалов.

В то же время вопрос оценки доказательств, выводов экспертов и доводов сторон относится исключительно к компетенции суда, который и должен установить, является ли вина обвиняемых доказанной. Здесь стоит вспомнить, что сторона защиты требовала передачи дела из Приморского в Киевский районный суд Одессы именно на этапе допроса эксперта. Поэтому доводы обвиняемого Русакова выглядят манипулятивными.

Создается впечатление, что суд для хирурга превратился скорее в площадку для самопиара. Вместо того чтобы опровергать обвинения доказательствами, он пытается влиять на общественное мнение, дискредитировать прокуроров и создавать давление вокруг процесса.

Напомним

Киевский районный суд Одессы 12 июня избрал меры пресечения в виде личного обязательства до 12 августа включительно врачам одесской частной клиники Odrex Виталию Русакову и Марине Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло повлечь тяжкие последствия для пациента и привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана. Русакова также суд отстранил от должности в ООО "Медицинский дом "Одрекс"".