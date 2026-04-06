Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю?

Суд у справі про медичну недбалість, що могла призвести до смерті бізнесмена Аднана Ківана в клініці Odrex, має встановити обставини лікування та дати оцінку діям медиків. Однак перші судові засідання, під час яких справу розглядають по суті, дедалі більше нагадують публічне шоу з елементами тиску та чорного PR. Про те, як відбувається розгляд цієї резонансної справи і до чого тут особистий піар підсудного лікаря "на кістках" свого пацієнта, читайте в матеріалі УНН.

У Приморському районному суді Одеси триває розгляд кримінального провадження щодо лікарів Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують за ч.1 ст.140 КК України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що могло призвести до смерті пацієнта бізнесмена Аднана Ківана.

За версією слідства, після операції у клініці Odrex пацієнту не призначили необхідну антибактеріальну терапію та належним чином не відреагували на ускладнення. У результаті розвинувся сепсис, який, за висновками експертизи, міг стати причиною смерті.

У справі фігурують двоє медиків: Віталій Русаков – хірург, який безпосередньо брав участь у лікуванні пацієнта та виконував оперативне втручання і Марина Бєлоцерковська – онкологиня, яка також входила до команди, що займалась лікуванням Ківана під час його перебування у клініці (майже одразу після початку кримінальної справи клініка Odrex звільнила Бєлоцерковську). Саме їхні дії та рішення відносно лікування пацієнта Аднана Ківана є предметом розгляду в суді. Втім, увагу привертають не лише обставини справи, а й поведінка одного з обвинувачених – хірурга Віталія Русакова.

Суд під тиском та акомпанементом "групи підтримки"

Перші судові засідання по суті справи, скандальний лікар Русаков, здається, намагався перетворити на шоу. Зокрема, у своїх соціальних мережах хірург клініки Odrex активно закликав колег-лікарів приходити до суду та підтримувати його. Однією з причин чому інші лікарі мають публічно вступитися за нього є теза про те, що якщо Русакова визнають винним у медичній недбалості – це начебто створить ситуацію, коли всі лікарі України опиняться під загрозою судових переслідувань через смерті пацієнтів. Що начебто неминуче призведе до того, що лікарі відмовляться від лікування "складних" пацієнтів, аби у випадку їх смерті не відповідати перед судом. Як наслідок відверто маніпулятивних тез Русакова, до зали суду на одне з засідань, прийшла "група підтримки" скандального лікаря з плакатами.

Формально – це реалізація права на відкритий суд. Фактично ж – створення додаткового психологічного тиску на суддів та учасників процесу, що стосується делікатної медичної теми та смерті пацієнта.

Паралельно зі створенням шоу, лікар клініки Odrex дозволяє собі й публічну критику суду, його рішень та навіть персональні закиди на адресу головуючої судді Лариси Переверзевої. У своїх дописах у соцмережах, лікар супроводжує такі заяви глузливими зображеннями судді з провокативними підписами.

зображення зі сторінки Віталія Русакова у Facebook

Зокрема, Русаков критикує рішення суду щодо формату розгляду справи, стверджуючи, що процес нібито "закривають від суспільства". Втім, як раніше пояснював УНН, йдеться не про закритий суд, а про частково відкритий розгляд – із обмеженням трансляції лише під час оголошення персональних даних та медичної інформації пацієнта.

Такий підхід прямо передбачений нормами Кримінального процесуального кодексу України, які зобов’язують суд захищати лікарську таємницю та приватність. Однак Русаков це рішення описує, як спробу "приховати правду", що виглядає як спрощене трактування процесуальних норм і маніпуляція.

Затягування судового процесу

Цю ж риторику про нібито "закритий суд" намагаються використовувати і адвокати обвинуваченого. Зокрема, під час судового засідання 3 квітня адвокат Русакова заявив відвід головуючій судді Ларисі Переверзевій, серед іншого посилаючись на начебто обмеження відкритості процесу.

Розгляд цієї заяви відбувся 6 квітня, інший суддя – Юрій Кривохижа – заслухав позиції сторін, після чого відмовив у задоволенні клопотання про відвід. Таким чином, суддя Переверзева продовжує розгляд справи.

У юридичній практиці такі кроки часто використовуються як інструмент затягування процесу – адже до розгляду відводу судді слухання справи по суті призупиняється.

Це вже не перший випадок, коли сторона захисту вдається до дій, які впливають на строки розгляду. Раніше засідання переносилися через неявку адвоката Русакова.

У підсумку замість розгляду доказів та заслуховування сторін, суд змушений витрачати час на процесуальні питання.

Від лікаря до блогера

Паралельно із затягуванням судового процесу, Русаков, здається, взявся за власну блогерську карʼєру. Як писав УНН раніше, він опублікував відео на YouTube, в якому розповів власну версію подій. Утім, аналіз цих заяв показує низку суперечностей. Зокрема, лікар одночасно стверджує, що "не був лікуючим лікарем Аднана Ківана", але визнає свою участь у лікуванні. Крім того, у відео він озвучує деталі стану пацієнта, що є фактичним порушенням лікарської таємниці та неповагою до свого померлого пацієнта.

Складається враження, що резонансна справа використовується лікарем Odrex, як інструмент для підвищення впізнаваності та збільшення аудиторії. Інакше складно пояснити, чому тема смерті пацієнта подається у форматі відео-блогу.

Ще однією причиною вважати влоги та, загалом, публічну активність Русакова хайпом "на кістках" свого померлого пацієнта є те, як він завершує свої відео – закликом підписатися на його YouTube-канал. Такий заклик виглядає доволі показово: підсудний може намагатися перетворити судовий процес у справі про медичну недбалість на майданчик для самопіару.