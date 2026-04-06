Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?

Киев • УНН

 • 6586 просмотра

Судебный процесс по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана в клинике Odrex сопровождается неоднозначным поведением одного из врачей, обвиняемых во врачебной халатности. Действия и риторика Виталия Русакова вызывают вопросы относительно возможного давления на суд и попыток затянуть рассмотрение дела.

Суд по делу о медицинской халатности, которая могла привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана в клинике Odrex, должен установить обстоятельства лечения и дать оценку действиям медиков. Однако первые судебные заседания, во время которых дело рассматривают по существу, все больше напоминают публичное шоу с элементами давления и черного PR. О том, как происходит рассмотрение этого резонансного дела и при чем здесь личный пиар подсудимого врача "на костях" своего пациента, читайте в материале УНН. 

В Приморском районном суде Одессы продолжается рассмотрение уголовного производства в отношении врачей Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют по ч.1 ст.140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло привести к смерти пациента бизнесмена Аднана Кивана.

По версии следствия, после операции в клинике Odrex пациенту не назначили необходимую антибактериальную терапию и должным образом не отреагировали на осложнения. В результате развился сепсис, который, по выводам экспертизы, мог стать причиной смерти.

В деле фигурируют двое медиков: Виталий Русаков – хирург, который непосредственно участвовал в лечении пациента и выполнял оперативное вмешательство, и Марина Белоцерковская – онколог, которая также входила в команду, занимавшуюся лечением Кивана во время его пребывания в клинике (почти сразу после начала уголовного дела клиника Odrex уволила Белоцерковскую). Именно их действия и решения относительно лечения пациента Аднана Кивана являются предметом рассмотрения в суде. Впрочем, внимание привлекают не только обстоятельства дела, но и поведение одного из обвиняемых – хирурга Виталия Русакова.

Суд под давлением и аккомпанементом "группы поддержки"

Первые судебные заседания по существу дела, скандальный врач Русаков, кажется, пытался превратить в шоу. В частности, в своих социальных сетях хирург клиники Odrex активно призывал коллег-врачей приходить в суд и поддерживать его. Одной из причин, почему другие врачи должны публично вступиться за него, является тезис о том, что если Русакова признают виновным в медицинской халатности – это якобы создаст ситуацию, когда все врачи Украины окажутся под угрозой судебных преследований из-за смертей пациентов. Что якобы неизбежно приведет к тому, что врачи откажутся от лечения "сложных" пациентов, чтобы в случае их смерти не отвечать перед судом. Как следствие откровенно манипулятивных тезисов Русакова, в зал суда на одно из заседаний, пришла "группа поддержки" скандального врача с плакатами.  

Формально – это реализация права на открытый суд. Фактически же – создание дополнительного психологического давления на судей и участников процесса, что касается деликатной медицинской темы и смерти пациента.

Параллельно с созданием шоу, врач клиники Odrex позволяет себе и публичную критику суда, его решений и даже персональные упреки в адрес председательствующей судьи Ларисы Переверзевой. В своих сообщениях в соцсетях, врач сопровождает такие заявления насмешливыми изображениями судьи с провокационными подписями.

изображение со страницы Виталия Русакова в Facebook

В частности, Русаков критикует решение суда относительно формата рассмотрения дела, утверждая, что процесс якобы "закрывают от общества". Впрочем, как ранее объяснял УНН, речь идет не о закрытом суде, а о частично открытом рассмотрении – с ограничением трансляции только во время оглашения персональных данных и медицинской информации пациента.

Такой подход прямо предусмотрен нормами Уголовного процессуального кодекса Украины, которые обязывают суд защищать врачебную тайну и приватность. Однако Русаков это решение описывает, как попытку "скрыть правду", что выглядит как упрощенное трактование процессуальных норм и манипуляция. 

Затягивание судебного процесса

Эту же риторику о якобы "закрытом суде" пытаются использовать и адвокаты обвиняемого. В частности, во время судебного заседания 3 апреля адвокат Русакова заявил отвод председательствующей судье Ларисе Переверзевой, среди прочего ссылаясь на якобы ограничение открытости процесса.

Рассмотрение этого заявления состоялось 6 апреля, другой судья – Юрий Кривохижа – заслушал позиции сторон, после чего отказал в удовлетворении ходатайства об отводе. Таким образом, судья Переверзева продолжает рассмотрение дела.

В юридической практике такие шаги часто используются как инструмент затягивания процесса – ведь до рассмотрения отвода судьи слушание дела по существу приостанавливается.

Это уже не первый случай, когда сторона защиты прибегает к действиям, которые влияют на сроки рассмотрения. Ранее заседания переносились из-за неявки адвоката Русакова. 

В итоге вместо рассмотрения доказательств и заслушивания сторон, суд вынужден тратить время на процессуальные вопросы.

От врача до блогера

Параллельно с затягиванием судебного процесса, Русаков, кажется, взялся за собственную блогерскую карьеру. Как писал УНН ранее, он опубликовал видео на YouTube, в котором рассказал собственную версию событий. Впрочем, анализ этих заявлений показывает ряд противоречий. В частности, врач одновременно утверждает, что "не был лечащим врачом Аднана Кивана", но признает свое участие в лечении. Кроме того, в видео он озвучивает детали состояния пациента, что является фактическим нарушением врачебной тайны и неуважением к своему умершему пациенту.

Создается впечатление, что резонансное дело используется врачом Odrex, как инструмент для повышения узнаваемости и увеличения аудитории. Иначе сложно объяснить, почему тема смерти пациента подается в формате видео-блога.

Еще одной причиной считать влоги и, в целом, публичную активность Русакова хайпом "на костях" своего умершего пациента является то, как он завершает свои видео – призывом подписаться на его YouTube-канал. Такой призыв выглядит довольно показательно: подсудимый может пытаться превратить судебный процесс по делу о медицинской халатности в площадку для самопиара. 

Лилия Подоляк

