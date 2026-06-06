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Водителю Mercedes объявили подозрение за ДТП с четырьмя погибшими в переходе в Киеве, для него будут просить арест - прокуратура

Киев • УНН

 • 7468 просмотра

В Киеве 49-летнему водителю Mercedes сообщено о подозрении из-за ДТП в подземном переходе. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых ребенок.

Водителю Mercedes объявили подозрение за ДТП с четырьмя погибшими в переходе в Киеве, для него будут просить арест - прокуратура

Водителю, который в Соломенском районе Киева совершил ДТП с четырьмя погибшими, сообщено о подозрении, сообщили в Киевской городской прокуратуре в субботу, пишет УНН.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры 49-летнему водителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек. Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины

- сообщили в прокуратуре.

Детали

Установлено, что 5 июня 2026 года, около 17 часов дня водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал с проезжей части и влетел в подземный переход, где находились люди.

В результате ДТП четверо пешеходов – двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик погибли на месте. Телесные повреждения получили еще три человека.

"Сам водитель получил телесные травмы, которые не представляют угрозы его жизни. Он задержан и находится под охраной в палате больницы. Установлено, что на момент ДТП мужчина был трезв", - указали в прокуратуре.

Как отметили в прокуратуре, "вместе с тем с января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть в общей сложности водитель имеет 10 штрафов за последние 1,5 года".

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"Кроме сообщения о подозрении, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога", - указали в прокуратуре.

За совершение смертельного ДТП водителю грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Дополнение

Как сообщал УНН, за рулем автомобиля находился 49-летний уроженец Херсонской области, руководитель церкви баптистов, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и совершение ДТП.

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Киев