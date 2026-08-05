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The Washington Post

НАБУ сообщило о новом подозрении бывшей вице-премьерке Стефанишиной, ВАКС избирает меру пресечения

Киев • УНН

 • 35969 просмотра

Бывшей вице-премьерке и экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной сообщили о новом подозрении, ВАКС рассматривает ходатайство о\r\nмере пресечения. Следствие проверяет возможное незаконное обогащение и приобретение недвижимости, в частности дома за 550 тысяч долларов.

НАБУ сообщило о новом подозрении бывшей вице-премьерке Стефанишиной, ВАКС избирает меру пресечения
Фото — Андрей Ходьков

Бывшей вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и экс-послу Украины в Соединённых Штатах Ольге Стефанишиной сообщили о новом подозрении. В настоящее время ВАКС рассматривает ходатайство об избрании ей меры пресечения, сообщает корреспондент УНН из зала суда. 

Детали

Прокурор во время судебного заседания зачитал переписку экс-чиновницы в мобильном чате с риелтором. Стефанишина хотела воспользоваться услугами агента для приобретения недвижимости, чтобы купить дом за 550 тыс. долларов. 

По данным украинских СМИ, о подозрении бывшей чиновнице сообщили детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда подтвердили, что судьи рассматривают ходатайство стороны обвинения о применении к Стефанишиной меры пресечения. 

Что известно о новом подозрении Стефанишиной

НАБУ и САП пока не опубликовали официального сообщения с фабулой уголовного производства, правовой квалификацией действий Стефанишиной и описанием доказательств, на которые ссылается следствие.

Также пока неизвестно, какие именно аргументы приводит сторона обвинения и какую позицию занимает защита бывшей вице-премьерки.

В то же время СМИ предполагают, что сообщение о подозрении может быть связано с одним из ранее открытых антикоррупционных производств в отношении имущества Стефанишиной и её родственников. Официального подтверждения этого пока нет.

Расследование возможного незаконного обогащения

Ранее стало известно, что антикоррупционные органы расследовали возможное незаконное обогащение и внесение недостоверных сведений в декларации Стефанишиной.

Сведения об этом производстве содержались в решениях Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. В рамках расследования детективы проверяли обстоятельства приобретения и использования недвижимости и автомобиля, которые могли быть связаны с бывшей чиновницей или членами её семьи.

В частности, в материалах дела упоминались квартира площадью 99,8 квадратного метра, несколько нежилых помещений и парковочное место в жилом комплексе "Львівська площа".

Следствие также проверяло обстоятельства приобретения двух квартир в столичном ЖК "Файна Таун" и использования автомобиля Mercedes-Benz GLC 220D 2017 года выпуска. 

По данным СМИ, правоохранители могли проверять, пользовалась ли Стефанишина этим автомобилем на протяжении 2021–2025 годов и кто фактически финансировал его приобретение и содержание.

В то же время наличие соответствующих сведений в материалах производства само по себе не доказывает совершения преступления. Окончательную точку в деле может поставить только суд. 

Что известно о квартирах в "Файна Таун"

В рамках этого расследования детективы НАБУ провели обыск в автомобиле адвоката Ивана Холондовича. У него изъяли два мобильных телефона, которые впоследствии признали вещественными доказательствами.

По информации журналистов, следствие связывало адвоката с приобретением двух квартир в жилом комплексе "Файна Таун". Антикоррупционные органы могли проверять источники средств, использованных для покупки этой недвижимости, а также возможную связь квартир со Стефанишиной.

Квартира матери Стефанишиной

Ранее журналисты также писали о том, что мать Ольги Стефанишиной — Надежда Кравец — приобрела трёхкомнатную квартиру площадью 99,8 квадратного метра в жилом комплексе "Львівська площа".

Стоимость жилья по договору составляла около 3,04 млн гривен. В то же время журналисты оценивали минимальную рыночную стоимость подобных квартир в этом жилом комплексе примерно в 12 млн гривен.

Стефанишина объясняла разницу в стоимости тем, что её родители инвестировали средства в строительство ещё в 2019 году. По её словам, на тот момент цена квадратного метра была значительно ниже и составляла около 29 тыс. гривен.

Бывшая вице-премьерка также подчёркивала, что квартира принадлежит её матери. Согласно её позиции, она не считала это жильё своим имуществом и не имела оснований указывать его в собственной декларации.

Отдельное производство в отношении активов АРМА

Еще одно уголовное производство, которое упоминалось в связи со Стефанишиной, касается возможной передачи активов, находившихся в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов.

В июне 2025 года САП зарегистрировала производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает ответственность за злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Основанием для регистрации производства стали материалы журналистского расследования о передаче активов АРМА компаниям и лицам, которых авторы материала связывали с окружением Стефанишиной и ее бывшим мужем Михаилом Стефанишиным.

На момент открытия этого производства в САП подчеркивали, что ни одному лицу в его рамках еще не сообщали о подозрении.

Сама Стефанишина заявляла, что давно развелась с бывшим мужем, не связана с его предпринимательской или профессиональной деятельностью и поддерживает с ним контакт исключительно по вопросам, касающимся их общих детей.

Связано ли новое подозрение с этим производством, пока также неизвестно.

Дело времен Министерства юстиции

Отдельно Ольга Стефанишина имеет статус обвиняемой в уголовном производстве, связанном с деятельностью Министерства юстиции во времена его руководительницы Елены Лукаш.

По версии следствия, в 2013–2014 годах должностные лица Министерства юстиции и другие фигуранты могли завладеть или растратить около 2,5 млн гривен бюджетных средств.

Эти деньги выделили на проведение сравнительно-правовых исследований по адаптации украинского законодательства к законодательству Европейского Союза.

О подозрении по этому делу Стефанишиной сообщили еще в октябре 2019 года. В сентябре 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала обвинительный акт в Высший антикоррупционный суд.

Стефанишиной, в частности, вменили действия по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Она касается присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

От ответственности по эпизоду о возможном служебном подлоге часть фигурантов, среди которых была Стефанишина, освободили в связи с истечением сроков давности. В то же время рассмотрение основного обвинения в ВАКС продолжилось.

Контекст

За два дня до появления информации о новом подозрении президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Соответствующий указ глава государства подписал 3 августа 2026 года.

Сама Стефанишина сообщала, что оставляет дипломатическую должность по личным обстоятельствам. Ранее она также заявляла, что глава государства не требовал ее отставки и хотел, чтобы она продолжала работу в Вашингтоне.

Отметим, что в июле отдельные политики и СМИ уже сообщали, что НАБУ якобы готовит Стефанишиной новeпідозра. На тот момент антикоррупционные органы официально не подтверждали эту информацию.

Александра Василенко

ПолитикаКриминал и ЧП
Законы
Недвижимость
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Министерство юстиции Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Ольга Стефанишина
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина