В результате удара рф 17 погибших, 44 раненых - Зеленский направил месседж партнёрам
Киев • УНН
В результате российской атаки баллистическими ракетами по Киеву и области погибли 17 человек, ещё 44 получили ранения. Удары пришлись по гражданским объектам, включая склады и пивоварню.
В результате массированной атаки рф на Киев и область баллистическими ракетами в настоящее время известно о 17 погибших, еще 44 человека получили ранения. Основная цель атаки — складские помещения гражданских предприятий, также были нанесены удары по инфраструктуре, железнодорожной станции и не связанным с войной объектам — пивоваренной компании, складам строительных материалов, гражданской логистике, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на российский удар, пишет УНН.
На данный момент известно о 44 пострадавших в результате массированного российского удара по Киеву и Киевской области. Еще 17 человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Удар был тяжелым: 24 баллистические ракеты, 4 "Циркона/Оникса" и еще 115 дронов, значительная часть из них — реактивные. Основная цель атаки — складские помещения гражданских предприятий, также были нанесены удары по инфраструктуре, железнодорожной станции. Объекты, не связанные с войной: пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика
Президент подчеркнул:
Перехватчики баллистических ракет — то, что могло бы сохранить жизни погибших сегодня. Очень важно, чтобы партнеры осознавали: задержки с их поставками или неготовность передавать средства противоракетной обороны приводят именно к таким ужасным жертвам и разрушениям. Партнеры, которые не готовы уже сейчас активнее помогать с поставками перехватчиков, могут помочь новыми санкционными шагами. Значительная часть российских производств баллистических ракет до сих пор не находится под санкциями. Нужны новые шаги со стороны G7 и ЕС, всех, кто поддерживает защиту жизни. Спасибо тем, кто готов помогать именно так