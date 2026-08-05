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The Washington Post
Ракетный комплекс "Тор

рф атаковала Украину 24 баллистическими ракетами и 4 «Цирконами», обезвредили 98 из 115 дронов

Киев • УНН

 • 13341 просмотра

В ночь на 5 августа Россия атаковала Украину 28 ракетами, в частности 24 баллистическими и 4 «Цирконами», а также 115 дронами. Силы ПВО сбили или подавили 98 беспилотников, зафиксированы попадания ракет в 26 локациях.

рф атаковала Украину 24 баллистическими ракетами и 4 «Цирконами», обезвредили 98 из 115 дронов

Россия ночью выпустила по Украине 28 ракет, из которых 24 баллистические и 4 типа «Циркон», а также 115 дронов; сбито или подавлено 98 беспилотников, о ракетах не сообщается, пишет УНН со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ в среду.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 августа (с 18:00 4 августа) противник атаковал 4 противокорабельными ракетами «Циркон»/«Оникс» из Курской и Ростовской областей, 24 баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400 из Брянской и Курской областей, 115 ударными БПЛА типа Shahed (большинство из них — реактивные), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Миллерово, Орёл — РФ, оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское — оккупированная территория АР Крым.

Основное направление удара — Киевщина

— указали в ВС ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 17 ударных БПЛА в 26 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 6 локациях

— сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

В Киевской области в результате массированной атаки рф погибли 14 человек, еще 27 ранены05.08.26, 07:20 • 26490 просмотров

Юлия Шрамко

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