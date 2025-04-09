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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26391 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военно-воздушные силы Украины

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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистической атаки с северо-восточного направления. Ночью россияне атаковали Украину 55 дронами, 32 из которых были сбиты.

Война • 9 апреля, 06:02 • 113414 просмотра

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских ударных БпЛА в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Жителей призывают к укрытиям во время тревог.

Война • 7 апреля, 19:45 • 10150 просмотра

По Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности по всей стране из-за взлета МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал". Также есть информация о скоростной цели в Сумской области.

Война • 3 апреля, 11:05 • 9639 просмотра

Террористы обстреляли Днепропетровщину: ранена гражданская женщина

Вражеские войска обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронов-камикадзе. Ранена 48-летняя женщина, поврежден дом. ПВО сбила вражеский беспилотник.

Общество • 2 апреля, 04:50 • 14163 просмотра

ПВО Украины в марте уничтожила более 4000 воздушных целей в марте - ПС ВСУ

В марте 2025 года украинская ПВО уничтожила 4043 воздушные цели, включая ракеты, ударные и разведывательные БПЛА. Авиация Сил обороны нанесла удары по позициям противника.

Война • 30 марта, 12:20 • 51125 просмотра

ВСУ ударили по пункту пропуска "Погар" в Брянской области, откуда оккупанты запускали дроны - Генштаб

Украинские военные нанесли удар по пограничному пункту "Погар", откуда запускали дроны. Уничтожена инфраструктура и ликвидировано от 15 до 40 оккупантов.

Война • 28 марта, 19:04 • 33993 просмотра

90% запущенных рф дронов сбиваются - Воздушные силы

Силы обороны Украины сбивают 90% российских дронов, но враг увеличивает атаки, используя как ударные БПЛА, так и дроны-имитаторы. По словам Юрия Игната, тактика врага постоянно меняется.

Война • 24 марта, 10:59 • 82386 просмотра

Над Украиной сбили 100 из 179 вражеских дронов

В ночь на 22 марта Россия запустила 179 дронов с разных направлений. Силы ПВО сбили 100 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников на юге, севере и в центре Украины.

Война • 22 марта, 07:11 • 14366 просмотра

Не помогайте врагу охотиться на пилотов: Воздушные силы обратились к украинцам

Воздушные силы призывают не публиковать видео с пролетами авиации. Даже короткие записи могут стать разведданными для врага и раскрыть позиции пилотов.

Война • 21 марта, 18:15 • 34937 просмотра

Генштаб подтвердил поражение командного пункта армии рф в белгородской области: подробности удара

18 марта 2025 года украинские военные нанесли удар по командному пункту подразделения 20-й армии рф в Белгородской области. Объект использовался для планирования боевых действий против Украины.

Война • 20 марта, 12:09 • 13854 просмотра

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Воздушные Силы ВСУ сообщают о массированном движении вражеских БпЛА во многих областях Украины. Жителей призывают к укрытиям и бдительности, особенно в северных и западных регионах.

Общество • 14 марта, 23:36 • 80800 просмотра

В небе над Украиной этой ночью сбито 73 вражеских БПЛА, 37 беспилотников не достигли своих целей - Воздушные силы

Россия атаковала Украину 119 ударными БПЛА, из которых 73 были сбиты силами ПВО. Еще 37 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей, атаки зафиксированы в 12 областях.

Война • 9 марта, 07:47 • 24915 просмотра

Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора

В Харькове произошел взрыв, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов. Продолжается массированная атака на Украину, зафиксирован взлет МиГ-31К и многочисленные ракеты в воздушном пространстве.

Общество • 7 марта, 04:37 • 71519 просмотра

Воздушные Силы сообщают о взлете российского МиГ-31К

Украинские военные зафиксировали взлет МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Гражданам рекомендовано следить за сообщениями и не игнорировать воздушную тревогу.

Война • 7 марта, 03:44 • 29145 просмотра

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе местные жители сообщают о звуках взрывов и видимом пожаре в городе.

Общество • 7 марта, 03:10 • 120046 просмотра

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы ВСУ сообщают о запуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Ситуация под контролем ПВО, население призывают соблюдать правила безопасности и следить за сообщениями.

Общество • 7 марта, 01:13 • 106554 просмотра

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога: угроза атаки БПЛА

В столице Украины и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными беспилотниками. Жителей Киева призывают срочно направляться в укрытия.

Война • 6 марта, 23:56 • 45388 просмотра

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

С аэродрома Олений в Мурманской области РФ зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Воздушные Силы ВСУ призывают следить за сообщениями и быть готовыми к укрытию.

Война • 6 марта, 22:59 • 114954 просмотра

ВСУ нанесли точные удары по военным объектам рф. В Генштабе раскрыли детали

Воздушные силы Украины атаковали пункт управления 17-го танкового полка рф в оккупированных Олешках и опорный пункт 177-го полка в Курской области. Удары являются частью стратегии по снижению военного потенциала противника.

Война • 6 марта, 16:24 • 54759 просмотра

В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге сообщают о звуке взрыва.

Общество • 5 марта, 20:07 • 89183 просмотра

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Воздушные силы ВСУ сообщают об атаке вражеских дронов-камикадзе на несколько областей Украины. Зафиксировано движение БПЛА в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Война • 5 марта, 02:14 • 101714 просмотра

В Днепре прогремели взрывы

В городе Днепр зафиксированы взрывы.

Общество • 4 марта, 23:43 • 81500 просмотра

Атака дронов на Киевщине: зафиксированы пожар на предприятии и поврежденный дом

В Бориспольском районе Киевщины в результате атаки вражеских дронов произошел пожар на предприятии. В многоэтажном доме выбиты окна, пострадавших среди гражданских нет.

Война • 4 марта, 21:39 • 24413 просмотра

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К. Самолет является носителем аэробаллистических ракет «Кинжал», что создает ракетную опасность на всей территории страны.

Война • 3 марта, 09:52 • 33448 просмотра

ПВО за одну ночь сбила 63 БпЛА - ПС

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 63 из 79 вражеских БПЛА, преимущественно «Шахедов». Атака состоялась в 13 областях Украины, также было зафиксировано 16 имитаторов беспилотников.

Война • 2 марта, 06:48 • 33520 просмотра

В Киеве снова объявлена воздушная тревога: угроза баллистического удара

В столице Украины объявлена повторная воздушная тревога. Воздушные Силы предупреждают о возможной угрозе баллистического удара по Киеву.

Война • 1 марта, 23:09 • 47423 просмотра

В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

В столице Украины и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников. Воздушные Силы сообщили о движении БпЛА в направлении Киева.

Война • 1 марта, 21:02 • 44609 просмотра

Атака дронов: в каких областях Украины зафиксировано движение вражеских БпЛА

Воздушные Силы ВСУ сообщают о перемещении вражеских беспилотников в нескольких регионах Украины. Зафиксировано движение дронов в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.

Общество • 1 марта, 19:45 • 37104 просмотра

Агрессор атакует: какие регионы находятся под угрозой

В воздушном пространстве Украины наблюдается активизация вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Винницкой и Николаевской областях. Беспилотники движутся разными курсами и меняют направления полета.

Война • 27 февраля, 23:53 • 30795 просмотра

Вражеские дроны атакуют сразу 7 областей Украины: куда направляются беспилотники

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали движение вражеских ударных БпЛА над семью областями Украины. Силы ПВО в полной боевой готовности, население призывают не игнорировать сигналы тревоги.

Общество • 27 февраля, 21:04 • 58942 просмотра