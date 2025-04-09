Военно-воздушные силы Украины

9 апреля в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистической атаки с северо-восточного направления. Ночью россияне атаковали Украину 55 дронами, 32 из которых были сбиты.
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских ударных БпЛА в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Жителей призывают к укрытиям во время тревог.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности по всей стране из-за взлета МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал". Также есть информация о скоростной цели в Сумской области.
Вражеские войска обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронов-камикадзе. Ранена 48-летняя женщина, поврежден дом. ПВО сбила вражеский беспилотник.
В марте 2025 года украинская ПВО уничтожила 4043 воздушные цели, включая ракеты, ударные и разведывательные БПЛА. Авиация Сил обороны нанесла удары по позициям противника.
Украинские военные нанесли удар по пограничному пункту "Погар", откуда запускали дроны. Уничтожена инфраструктура и ликвидировано от 15 до 40 оккупантов.
Силы обороны Украины сбивают 90% российских дронов, но враг увеличивает атаки, используя как ударные БПЛА, так и дроны-имитаторы. По словам Юрия Игната, тактика врага постоянно меняется.
В ночь на 22 марта Россия запустила 179 дронов с разных направлений. Силы ПВО сбили 100 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников на юге, севере и в центре Украины.
Воздушные силы призывают не публиковать видео с пролетами авиации. Даже короткие записи могут стать разведданными для врага и раскрыть позиции пилотов.
18 марта 2025 года украинские военные нанесли удар по командному пункту подразделения 20-й армии рф в Белгородской области. Объект использовался для планирования боевых действий против Украины.
Воздушные Силы ВСУ сообщают о массированном движении вражеских БпЛА во многих областях Украины. Жителей призывают к укрытиям и бдительности, особенно в северных и западных регионах.
Россия атаковала Украину 119 ударными БПЛА, из которых 73 были сбиты силами ПВО. Еще 37 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей, атаки зафиксированы в 12 областях.
В Харькове произошел взрыв, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов. Продолжается массированная атака на Украину, зафиксирован взлет МиГ-31К и многочисленные ракеты в воздушном пространстве.
Украинские военные зафиксировали взлет МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Гражданам рекомендовано следить за сообщениями и не игнорировать воздушную тревогу.
В Тернополе местные жители сообщают о звуках взрывов и видимом пожаре в городе.
Воздушные Силы ВСУ сообщают о запуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Ситуация под контролем ПВО, население призывают соблюдать правила безопасности и следить за сообщениями.
В столице Украины и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными беспилотниками. Жителей Киева призывают срочно направляться в укрытия.
С аэродрома Олений в Мурманской области РФ зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Воздушные Силы ВСУ призывают следить за сообщениями и быть готовыми к укрытию.
Воздушные силы Украины атаковали пункт управления 17-го танкового полка рф в оккупированных Олешках и опорный пункт 177-го полка в Курской области. Удары являются частью стратегии по снижению военного потенциала противника.
В Кривом Роге сообщают о звуке взрыва.
Воздушные силы ВСУ сообщают об атаке вражеских дронов-камикадзе на несколько областей Украины. Зафиксировано движение БПЛА в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
В городе Днепр зафиксированы взрывы.
В Бориспольском районе Киевщины в результате атаки вражеских дронов произошел пожар на предприятии. В многоэтажном доме выбиты окна, пострадавших среди гражданских нет.
В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К. Самолет является носителем аэробаллистических ракет «Кинжал», что создает ракетную опасность на всей территории страны.
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 63 из 79 вражеских БПЛА, преимущественно «Шахедов». Атака состоялась в 13 областях Украины, также было зафиксировано 16 имитаторов беспилотников.
В столице Украины объявлена повторная воздушная тревога. Воздушные Силы предупреждают о возможной угрозе баллистического удара по Киеву.
В столице Украины и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников. Воздушные Силы сообщили о движении БпЛА в направлении Киева.
Воздушные Силы ВСУ сообщают о перемещении вражеских беспилотников в нескольких регионах Украины. Зафиксировано движение дронов в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.
В воздушном пространстве Украины наблюдается активизация вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Винницкой и Николаевской областях. Беспилотники движутся разными курсами и меняют направления полета.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали движение вражеских ударных БпЛА над семью областями Украины. Силы ПВО в полной боевой готовности, население призывают не игнорировать сигналы тревоги.