Ракетная атака на Киев: враг наносит удары баллистическими ракетами по объектам инфраструктуры

Враг в ночь на субботу, 7 ноября, атаковал Киев. Об этом сообщает УНН.

Детали

В 1:01 в столице была объявлена воздушная тревога. Вскоре Воздушные силы предупредили как минимум о 3 баллистических ракетах, направлявшихся в сторону Киева.

В 1:05 в Киеве прогремели первые взрывы. По данным мониторинговых каналов, в течение нескольких минут около 20 ракет ударили по столице, еще 4 — в районе Обухова.

Взрывы в пригороде Киева. Враг наносит удары баллистическими ракетами по объектам инфраструктуры. Находитесь в укрытиях! призвал позже городской голова Виталий Кличко.

Напомним

Накануне президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, предупредил, что Россия готовит новый удар по украинской энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре.