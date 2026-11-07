Ракетная атака на Киев: враг наносит удары баллистическими ракетами по объектам инфраструктуры
Киев • УНН
В Киеве прогремели взрывы после предупреждения о баллистических ракетах. Мониторинговые каналы сообщили об ударах по столице и району Обухова.
Враг в ночь на субботу, 7 ноября, атаковал Киев. Об этом сообщает УНН.
Детали
В 1:01 в столице была объявлена воздушная тревога. Вскоре Воздушные силы предупредили как минимум о 3 баллистических ракетах, направлявшихся в сторону Киева.
В 1:05 в Киеве прогремели первые взрывы. По данным мониторинговых каналов, в течение нескольких минут около 20 ракет ударили по столице, еще 4 — в районе Обухова.
Взрывы в пригороде Киева. Враг наносит удары баллистическими ракетами по объектам инфраструктуры. Находитесь в укрытиях!
Напомним
Накануне президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, предупредил, что Россия готовит новый удар по украинской энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре.