Американская супермодель Белла Хадид призналась, что, помимо болезни Лайма, страдает от нескольких хронических заболеваний, которые существенно влияют на её физическое состояние и профессиональную деятельность. Об этом модель рассказала в интервью Harper's Bazaar, пишет УНН.

Детали

30-летняя звезда подиумов сообщила, что у неё диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии (POTS), предменструальное дисфорическое расстройство и эндометриоз. Вместе с болезнью Лайма эти заболевания создают значительную нагрузку на её организм.

Синдром постуральной ортостатической тахикардии, в частности, вызывает чрезмерное учащение сердцебиения при переходе в вертикальное положение.

Чуть не сорвала выход на подиум

Хадид вспомнила случай, когда непосредственно перед модным показом её самочувствие резко ухудшилось. Во время разминки модель почувствовала проблемы в области ключицы и не могла нормально дышать.

По словам знаменитости, непредсказуемые обострения заболеваний негативно сказываются на её уверенности в себе.

Модель объяснила, что может чувствовать себя прекрасно, однако её организм внезапно подводит в самые неподходящие моменты. Из-за этого ей приходится учиться отказываться от работы, когда физическое состояние не позволяет выполнять профессиональные обязанности.

Ранее Хадид также признавалась, что борьба с хроническими заболеваниями нередко заставляет её чувствовать себя одинокой и непонятой окружающими.

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