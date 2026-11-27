Около 500 обезьян заполонили часть территории всемирно известного мавзолея Тадж-Махал в индийском городе Агра, вызвав обеспокоенность из-за нападений на посетителей. Об этом сообщают индийские издания NDTV и Jansatta, пишет УНН.

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В социальных сетях распространяют видеозаписи, на которых большие стаи обезьян находятся возле восточных, западных и Королевских ворот архитектурного комплекса.

Животные свободно перемещаются по территории достопримечательности, а ранее их даже замечали купающимися в знаменитых фонтанах Тадж-Махала.

Несмотря на неоднократные заявления местных властей о намерении отловить или отогнать обезьян, проблему до сих пор не удалось решить.

Обезьяны уже нападали на туристов

В сентябре 2026 года после укусов обезьян госпитализировали 2 посетителей комплекса, среди которых был 83-летний турист из Бразилии. Еще один случай нападения на туриста из Южной Кореи зафиксировали в июле.

Посетителям рекомендуют не приближаться к животным, избегать прямого зрительного контакта с ними и прятать еду и личные вещи, которые могут привлечь внимание макак.

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