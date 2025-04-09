ЕС нуждается в Украине для укрепления своей стратегической автономии: в комитетах Рады презентовали исследование

Исследование выявило три сферы, где Украина может усилить стратегическую автономию ЕС: критические материалы, промышленность и продовольствие. Интеграция Украины может удвоить ее ВВП за 10 лет и создать 815 тысяч рабочих мест.