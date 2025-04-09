Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
Александр Нечитайло стал послом в Китае, Андрей Мельник – представителем в ООН. Также произошли изменения в посольствах Казахстана, Туркменистана и других.
Бедные страны опасаются, что богатые государства не поддержат соглашение по декарбонизации судоходства, предусматривающее финансирование климатических мероприятий. Китай, Бразилия и Саудовская Аравия выступают против налога.
В марте мировые цены на масло и масло выросли из-за сокращения производства и высокого спроса. Индекс цен на продовольствие ФАО превысил прошлогодний показатель на 6,9%.
Украинская кукуруза может выиграть от пошлин США, частично заменив американскую. Эксперты видят возможность для Украины увеличить экспорт кукурузы, сои и пшеницы.
Новые импортные пошлины США вызвали волну критики от торговых партнеров. Лидеры стран и бизнес заявили о негативных последствиях для мировой экономики.
Прокуратура обжалует решение суда, отменившего осуждение Дани Алвеса за изнасилование. Суд Каталонии оправдал футболиста, учитывая недостаточность доказательств.
Шакира снова отменила концерт тура "Women Don't Cry Anymore" в Доминиканской Республике из-за операционных проблем. Это уже пятое отмененное выступление певицы.
Согласно отчету WMO, 2024 год стал самым теплым, превысив доиндустриальный уровень на 1,55°C. Концентрация CO2 достигла максимума за 800 тыс. лет, а таяние ледников ускорилось.
Стамбульский университет отменил научную степень мэра Стамбула Экрема Имамоглу из-за нарушений. Теперь политик не может баллотироваться в президенты, но он будет оспаривать это решение.
Крупнейший нефтепереработчик Турции Tüpraş уменьшил импорт российской нефти, заменяя его поставками из других стран, в частности из Бразилии. Доля российской нефти в импорте упала с 50% до 19%.
Национальная кофейная ассоциация США призывает администрацию Трампа освободить кофе от дополнительных пошлин. Новые сборы могут поднять цены на 50% и создать неопределенность для отрасли.
В Бразилии строят автомагистраль через тропические леса Амазонии к городу Белен, где состоится климатический саммит COP30. Экологи говорят, что это противоречит цели мероприятия.
Томас Бах в интервью RND рассказал о изменении отношений с россией после вторжения в Украину. Президент МОК, который покидает пост после 12 лет, вспомнил о сотрудничестве с путиным и допинговом скандале.
Экспорт военного оборудования Швеции достиг исторического максимума в 29 миллиардов крон в 2024 году. ОАЭ, США и Бразилия стали крупнейшими импортерами, а помощь Украине удвоилась.
"Шахтёр" подписал контракт с 19-летним вингером Алиссоном из Атлетику Минейру до 2030 года. По предварительным данным, сумма трансфера составила 16 миллионов евро.
К 2080 году 60% регионов Латинской Америки не смогут выращивать бананы из-за изменения климата. Колумбия и Коста-Рика пострадают больше всего, тогда как Эквадор останется основным производителем.
Сегодня отмечают 211 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Его произведения переведены на более чем 100 языков, а памятники установлены в 35 странах мира от Бразилии до Китая.
Цены на кофе арабика выросли на 70% за год, что привело к дефициту на полках магазинов. Трейдеры и обжарщики сокращают закупки, ожидая падения цен на 30% к концу года.
Звёздный форвард Неймар получил вызов в сборную Бразилии после 1,5 лет перерыва из-за травмы колена. За последние 4 матча в "Сантосе" он забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Президент США заявил о введении зеркальных пошлин на импорт из других стран с 2 апреля. Трамп подчеркнул несправедливость текущей системы, где США взимают меньшие тарифы, чем их торговые партнеры.
К 2050 году более половины взрослых и треть детей в мире будут иметь избыточный вес или ожирение. Исследования показывают рост числа больных на 121% среди молодежи, что создает угрозу для систем здравоохранения.
Исследование выявило три сферы, где Украина может усилить стратегическую автономию ЕС: критические материалы, промышленность и продовольствие. Интеграция Украины может удвоить ее ВВП за 10 лет и создать 815 тысяч рабочих мест.
В бразильском городе Буритикупу образовались огромные пропасти, угрожающие 1200 жителям. Из-за песчаных грунтов и сильных дождей воронки продолжают увеличиваться, разрушая дома.
Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Бразилии по территориальной целостности Украины. Стороны обсудили пути достижения справедливого мира и развитие двусторонних отношений.
Лула да Силва раскритиковал Трампа за его высказывания в отношении мировых лидеров и претензии на мировое господство. Президент Бразилии призвал США уважать суверенитет других стран и прекратить протекционизм.
Генпрокуратура Бразилии выдвинула пять обвинений против Жаира Болсонару и 33 других лиц в попытке госпереворота. Следствие установило их причастность к заговору против демократического строя и захвату правительственных зданий.
Meta анонсировала строительство подводного кабеля длиной 50 000 км, который соединит пять континентов. Проект будет иметь 24 оптоволоконные пары и будет прокладываться на глубине до 7000 метров.
Президент Франции планирует обсудить с Зеленским детали относительно военного контингента. Украина подчеркивает важность участия США и систем ПВО Patriot в этом вопросе.
США рассматривают возможность отправки миротворцев из неевропейских стран в Украину после подписания мирного соглашения. Предлагается привлечь военных из Бразилии и Китая для контроля линии прекращения огня.