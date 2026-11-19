Во время российской атаки на центр Киева 19 ноября обломки беспилотника упали на территорию посольства Бразилии. Здание не получило повреждений, никто не пострадал. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

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По его словам, это уже третье дипломатическое представительство, которое оказалось под ударом во время российской атаки в этот день.

"Дипломаты не являются целями, и москва должна быть привлечена к ответственности за такой террор", — подчеркнул глава МИД.

Сибига также поблагодарил бразильских коллег за то, что они продолжают оставаться в Киеве и поддерживать украинцев, несмотря на постоянные угрозы.

"российский террор не делает исключений, а безопасность дипломатических представительств остается нашим общим приоритетом", — отметил министр.

Напомним

19 ноября в Киеве снаряд попал позади посольства Нидерландов, в результате чего здание получило незначительные повреждения. Также в результате российских ударов было повреждено здание посольства Австрии. Пострадавших нет.