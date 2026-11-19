Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив російську атаку на посольство Австрії у Києві і закликав світ до рішучої реакції на жорстокі атаки рф, передає УНН.

Будівля Посольства Австрії в Києві також зазнала пошкоджень унаслідок терористичних ударів Росії по нашій столиці. путін вдавав із себе світового лідера в Шеньчжені. Насправді ж він є міжнародним злочинцем і терористом. І ставитися до нього слід відповідно. Ми висловлюємо повну солідарність із нашими австрійськими колегами та закликаємо міжнародну спільноту до рішучої реакції на жорстокі атаки росії - наголосив Сибіга.

У Києві внаслідок влучання пошкодило посольство Нідерландів - Україна відреагувала на атаку рф

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що уламки російського дрона впали на територію МЗС України, а також передав окупантам недипломатичне послання - "йдіть слідом за російським військовим кораблем".