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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 458 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26666 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 06:46 • 164679 перегляди

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У Литві вандали повалили флагштоки з українськими прапорами

У литовському місті Мажейкяй вандали повалили та поламали чотири флагштоки з українськими прапорами біля костелу. Поліція з'ясовує обставини події та встановлює осіб причетних до вандалізму.

Кримінал та НП • 14 квітня, 12:48 • 5324 перегляди

"Ukraine2EU" є унікальною програмою, оскільки ЄС не фінансує приєднання інших держав - Стефанішина

Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.

Політика • 14 квітня, 11:06 • 5070 перегляди

Українське далекобійне озброєння, у яке вклала Литва, уже працює на фронті - міністр

Міністр оборони України повідомив, що далекобійне озброєння, профінансоване Литвою на 10 млн євро, вже ефективно використовується на фронті. Литва готує новий транш допомоги на таку ж суму.

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ЄС прагне узгодити 17-й пакет санкцій проти рф уже 20 травня - ЗМІ

ЄС прагне узгодити 17-й пакет санкцій проти росії до 20 травня. Поки що не представлено нових пропозицій, але очікується менший пакет із жорсткими заходами.

Політика • 14 квітня, 09:49 • 3226 перегляди

Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та тиснути на рф після удару по Сумах

На Раді міністрів ЄС Сибіга закликав посилити українську ППО, надати додаткові комплекси та ракети. Він також наголосив на потребі посилити тиск на росію.

Політика • 14 квітня, 09:31 • 2678 перегляди

МЗС Литви викликало російського посла через удар по Сумах

МЗС Литви викликало представника посольства росії у Вільнюсі через атаку на Суми. Ініціатори мають відповісти за теракт, відповідальність несуть всі, хто працює на кремль.

Війна • 14 квітня, 09:13 • 3324 перегляди

17-й пакет санкцій ЄС проти рф: голова МЗС Литви закликає зосередитися на "росатомі", СПГ і "тіньовому флоті"

Литва закликає ЄС до нових санкцій проти росії, включаючи обмеження на «Росатом», експорт СПГ та заходи проти «тіньового флоту». Україна готова до вступу в ЄС до 2030 року.

Політика • 14 квітня, 09:00 • 2802 перегляди

Збірна України з футзалу розтрощила збірну Кіпру та вийшла на Євро-2026

Збірна України з футзалу перемогла Кіпр (11:1) та вийшла на Євро-2026, оскільки Румунія програла Німеччині. Чемпіонат Європи пройде у Латвії та Литві з 20 січня по 7 лютого 2026 року.

Спорт • 11 квітня, 19:10 • 7244 перегляди

Литва готує план на випадок непродовження санкцій ЄС проти росії: що кажуть у Вільнюсі

Литва планує ввести національні санкції проти росії та білорусі, якщо Євросоюз не продовжить діючі економічні обмеження. Відповідний законопроект вже розглядається у Сеймі.

Політика • 11 квітня, 10:35 • 4611 перегляди

Трамп хоче, щоб Європа платила більше за газ, а ЄС хоче витрачати менше: Politico розповіло деталі

Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.

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Житло в ЄС стрімко дорожчає: ціни на купівлю зросли на 5%, оренда – на понад 3%

З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).

Новини Світу • 9 квітня, 08:13 • 10308 перегляди

ЄС відмовив Литві та Естонії у фінансуванні проекту "стіна безпілотників" для захисту своїх кордонів

Євросоюз відхилив заявку Литви та Естонії на фінансування «стіни дронів» для моніторингу кордонів та боротьби з безпілотниками. Країни шукатимуть інші джерела фінансування.

Новини Світу • 7 квітня, 11:46 • 9194 перегляди

Холодна війна Європи та рф: Фінляндія фіксує зростання диверсій у Балтійському морі

Фінляндія посилює безпеку в Балтійському морі через зростання підозрілих інцидентів, пов'язаних з російськими диверсіями. З 2023 року пошкоджено 11 підводних кабелів.

Новини Світу • 7 квітня, 07:09 • 5623 перегляди

Польща посилює контроль на кордоні з білоруссю: нові електронні загородження

Польща запровадила електронні загородження на річках кордону з білоруссю в Підляському воєводстві. Це зроблено через збільшення спроб нелегального проникнення та нападів на прикордонників.

Новини Світу • 6 квітня, 16:52 • 14968 перегляди

Зеленський про удар по Кривому Рогу і реакцію США: бояться слова "російська"

Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.

Війна • 5 квітня, 12:00 • 21827 перегляди

Іноземні партнери України відреагували на жорстокий удар рф по мирних людях у Кривому Розі

Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.

Війна • 5 квітня, 08:12 • 288162 перегляди

НАТО може зіграти роль у миротворчій місії Європи в Україні: ЗМІ з’ясували деталі

Країни Європи розглядають залучення НАТО до забезпечення миру в Україні, використовуючи командні структури. Британія та Франція мають засоби для управління військовим контингентом.

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США хочуть від Європи продовження закупівель американської зброї, попри план ЄС - Reuters

США вимагають від ЄС продовження закупівель американської зброї. Це відбувається на тлі прагнення Європи розвивати власну оборонну промисловість, обмежуючи роль компаній з США та Британії.

Економіка • 2 квітня, 13:57 • 23037 перегляди

Норвегія не планує вихід із Оттавської конвенції, як це хоче зробити Фінляндія - МЗС

Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.

Новини Світу • 2 квітня, 13:52 • 12838 перегляди

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

Володимир Зеленський та Кястутіс Будріс обговорили посилення оборонної підтримки України. Також ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав.

Війна • 1 квітня, 18:11 • 25433 перегляди

У Литві знайдено мертвим четвертого зниклого американського солдата

У Литві завершилися пошуки американських солдатів, які зникли під час навчань. На жаль, усі четверо були знайдені мертвими, що стало трагедією для союзників.

Новини Світу • 1 квітня, 16:49 • 23622 перегляди

Гегсет зобов'язав чоловіків і жінок-військовослужбовців США проходити однакові фізичні випробування

Міністр оборони США зобов'язав усіх військових, незалежно від статі, відповідати єдиним вимогам до фізичної підготовки для бойових посад. Це доповнює існуючі стандарти.

Новини Світу • 1 квітня, 11:15 • 15490 перегляди

Литва підтвердила готовність долучитися до "коаліції охочих" та закликає до посилення тиску на росію

Литва готова долучитися до "коаліції охочих" для допомоги Україні. Кястутіс Будріс закликав посилити тиск на рф санкціями та використанням заморожених активів.

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Таллінн скасовує безкоштовний проїзд для українських біженців з 1 травня 2025 року

З травня українські біженці в Таллінні будуть платити за проїзд у громадському транспорті. Привілей скасовують, оскільки більшість біженців вже мають реєстрацію в місті.

Новини Світу • 1 квітня, 09:37 • 15873 перегляди

Глава МЗС Литви: росія залишається довгостроковою загрозою для НАТО та Європи

Кястутіс Будріс заявив, що рф залишається загрозою для НАТО та Європи. Кремль готовий застосувати силу для досягнення цілей, тому потрібне стримування росії.

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ЄС запускає програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху до членства

Програма Ukraine2EU надаватиме цільову допомогу Україні на шляху до членства в ЄС. Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС.

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У Литві знайдено загиблими трьох американських солдатів, які раніше зникли безвісти

Тіла військових виявили після підняття бронетранспортера M88 з болота. Тривають пошуки ще одного зниклого солдата. Президент Литви висловив співчуття.

Новини Світу • 31 березня, 14:49 • 25702 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

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У Литві бронемашину зниклих американських солдатів витягли з болота: подробиці операції та розслідування

У Пабраде завершили операцію з вилучення бронемашини з болота, яка тривала шість днів. На місці працюють слідчі з США та військова поліція Литви, триває розслідування інциденту.

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Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.

Політика • 30 березня, 08:53 • 142429 перегляди