У Литві бронемашину зниклих американських солдатів витягли з болота: подробиці операції та розслідування

У Пабраде завершили операцію з вилучення бронемашини з болота, яка тривала шість днів. На місці працюють слідчі з США та військова поліція Литви, триває розслідування інциденту.