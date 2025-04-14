У литовському місті Мажейкяй вандали повалили та поламали чотири флагштоки з українськими прапорами біля костелу. Поліція з'ясовує обставини події та встановлює осіб причетних до вандалізму.
Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.
Міністр оборони України повідомив, що далекобійне озброєння, профінансоване Литвою на 10 млн євро, вже ефективно використовується на фронті. Литва готує новий транш допомоги на таку ж суму.
ЄС прагне узгодити 17-й пакет санкцій проти росії до 20 травня. Поки що не представлено нових пропозицій, але очікується менший пакет із жорсткими заходами.
На Раді міністрів ЄС Сибіга закликав посилити українську ППО, надати додаткові комплекси та ракети. Він також наголосив на потребі посилити тиск на росію.
МЗС Литви викликало представника посольства росії у Вільнюсі через атаку на Суми. Ініціатори мають відповісти за теракт, відповідальність несуть всі, хто працює на кремль.
Литва закликає ЄС до нових санкцій проти росії, включаючи обмеження на «Росатом», експорт СПГ та заходи проти «тіньового флоту». Україна готова до вступу в ЄС до 2030 року.
Збірна України з футзалу перемогла Кіпр (11:1) та вийшла на Євро-2026, оскільки Румунія програла Німеччині. Чемпіонат Європи пройде у Латвії та Литві з 20 січня по 7 лютого 2026 року.
Литва планує ввести національні санкції проти росії та білорусі, якщо Євросоюз не продовжить діючі економічні обмеження. Відповідний законопроект вже розглядається у Сеймі.
Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.
З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).
Євросоюз відхилив заявку Литви та Естонії на фінансування «стіни дронів» для моніторингу кордонів та боротьби з безпілотниками. Країни шукатимуть інші джерела фінансування.
Фінляндія посилює безпеку в Балтійському морі через зростання підозрілих інцидентів, пов'язаних з російськими диверсіями. З 2023 року пошкоджено 11 підводних кабелів.
Польща запровадила електронні загородження на річках кордону з білоруссю в Підляському воєводстві. Це зроблено через збільшення спроб нелегального проникнення та нападів на прикордонників.
Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.
Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.
Країни Європи розглядають залучення НАТО до забезпечення миру в Україні, використовуючи командні структури. Британія та Франція мають засоби для управління військовим контингентом.
США вимагають від ЄС продовження закупівель американської зброї. Це відбувається на тлі прагнення Європи розвивати власну оборонну промисловість, обмежуючи роль компаній з США та Британії.
Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.
Володимир Зеленський та Кястутіс Будріс обговорили посилення оборонної підтримки України. Також ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав.
У Литві завершилися пошуки американських солдатів, які зникли під час навчань. На жаль, усі четверо були знайдені мертвими, що стало трагедією для союзників.
Міністр оборони США зобов'язав усіх військових, незалежно від статі, відповідати єдиним вимогам до фізичної підготовки для бойових посад. Це доповнює існуючі стандарти.
Литва готова долучитися до "коаліції охочих" для допомоги Україні. Кястутіс Будріс закликав посилити тиск на рф санкціями та використанням заморожених активів.
З травня українські біженці в Таллінні будуть платити за проїзд у громадському транспорті. Привілей скасовують, оскільки більшість біженців вже мають реєстрацію в місті.
Кястутіс Будріс заявив, що рф залишається загрозою для НАТО та Європи. Кремль готовий застосувати силу для досягнення цілей, тому потрібне стримування росії.
Програма Ukraine2EU надаватиме цільову допомогу Україні на шляху до членства в ЄС. Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС.
Тіла військових виявили після підняття бронетранспортера M88 з болота. Тривають пошуки ще одного зниклого солдата. Президент Литви висловив співчуття.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
У Пабраде завершили операцію з вилучення бронемашини з болота, яка тривала шість днів. На місці працюють слідчі з США та військова поліція Литви, триває розслідування інциденту.
Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.