У Литві хочуть обмежити вплив московського патріархату через загрозу національній безпеці
Київ • УНН
Литовські депутати пропонують обмежити визнання організацій, пов’язаних із підсанкційними структурами або загрозами безпеці. Зміни можуть запрацювати 2027 року.
У Литві депутати Сейму запропонували зміни до законодавства, які мають обмежити вплив московського патріархату на релігійні громади країни. Ініціатива передбачає нові умови державного визнання релігійних організацій та перегляд прав на окремі церковні будівлі. Про це повідомляє ELTA, пише УНН.
Деталі
Авторами законопроєктів стали представники опозиційної партії "Союз Батьківщини – Литовські християнські демократи" Аудронюс Ажубаліс та Арвідас Анушаускас. Вони пропонують не надавати державного визнання релігійним організаціям, адміністративні центри яких пов'язані із суб'єктами під міжнародними санкціями або діяльність яких загрожує національній безпеці.
За словами депутатів, необхідність таких змін підтверджують висновки литовської розвідки. У звіті за 2026 рік Департамент державної безпеки попередив, що московський патріархат зберігає значний вплив на підпорядковані йому єпархії за кордоном, зокрема у Литві.
Що зміниться для релігійних громад
Коли адміністративне підпорядкування релігійної організації дає кремлю можливість впливати на литовське суспільство, це стає не лише церковним питанням, а й питанням національної безпеки
Законопроєкти також передбачають визначення релігійного центру Вселенського Константинопольського патріархату в Литві представником литовської православної громади. Окремо пропонується створити правові підстави для передачі Литовському екзархату низки історичних православних храмів і монастирів, зокрема у Вільнюсі.
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Крім того, депутати пропонують врегулювати питання власності кількох мечетей, передавши їх духовному центру литовських мусульман-сунітів. Рішення щодо конкретних об'єктів ухвалюватимуть Сейм або уряд.
У разі ухвалення законодавчих змін вони мають набути чинності 1 січня 2027 року. До цього часу литовська влада повинна буде підготувати необхідні рішення для їх реалізації.
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