У Подільському районі Києва двоє чоловіків кинули запальну суміш у приймальню депутата. Їх затримали, слідство підозрює співпрацю з російськими спецслужбами за гроші.
Литовська прокуратура заявила, що за підпалами у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби. До злочинів причетні неповнолітні громадяни України, яких завербували за гроші.
З білоруських в'язниць звільнили трьох людей, включаючи громадянина США та журналіста Андрія Кузнечика. Журналіст "Радіо Свобода" возз'єднався з родиною у Вільнюсі після трьох років ув'язнення.
Президент України присвоїв Варшаві відзнаку "Місто-рятівник" за допомогу українським біженцям та підтримку України. Нагороду отримав мер міста Рафал Тшасковський під час візиту Зеленського до Польщі.
Литва готує передачу 4500 безпілотників для України загальною вартістю 5 млн євро. Уряд також спростив процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки.
Міська рада Вільнюса одноголосно схвалила рішення про безкоштовний проїзд для українських біженців у громадському транспорті до 2026 року. Така підтримка діє з березня 2022 року після російського вторгнення.
Литва виділить 10 млн євро на виробництво українських далекобійних дронів "Паляниця". Міністри оборони двох країн підписали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері оборонної промисловості.
Тайвань пояснив, що військова допомога Україні є "чутливим питанням" через відносини з Китаєм. Країна надає гуманітарну допомогу через сусідні держави та приєдналася до західних санкцій проти рф.
Президент Литви провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо підтримки України та оборонного партнерства. Лідери також обговорили загрози від співпраці росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.
Україна запропонувала Литві механізм фінансування виробництва ракети-дрона "Паляниця". Литва інвестує 10 млн євро за "данською моделлю", а міністр оборони Литви планує відвідати Україну найближчим часом.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук презентував План перемоги у парламенті Литви. Він також відвідає Естонію та Латвію для залучення додаткової допомоги Україні у протидії російській агресії.
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з норвезьким колегою Арільдом Грамом. Обговорили передачу F-16, посилення ППО та можливість Норвегії долучитися до фінансування українських оборонних підприємств.
Уряд Румунії затвердив правові процедури для підготовки українського персоналу з експлуатації F-16 на авіабазі "Фетешть". Це виконання зобов'язання, взятого Румунією на саміті НАТО у Вільнюсі.
Слідчий комітет Білорусі звинуватив 45 опозиціонерів у спробі зірвати вибори 2025 року. Справа пов'язана з "Платформою 2025", документом про нелегітимність влади лукашенка, прийнятим на конференції у Вільнюсі.
Литовські прикордонники виявили вагон з символом Z на поїзді москва-Калінінград. Персонал поїзда стер заборонені написи під наглядом, після чого потяг продовжив рух.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Словаччині підписати двосторонню безпекову угоду. Україна вже уклала 26 таких угод з країнами-партнерами та закликає Словаччину приєднатися до Вільнюської декларації G7.
Литва розглядає можливість зменшення кількості автобусних рейсів з білоруссю після заборони в'їзду білоруських автомобілів. Щодня між країнами курсують десятки автобусів, переважно з білоруськими пасажирами.
Президент Зеленський повідомив про початок переговорів щодо безпекової угоди з європейською країною 2 серпня. Україна також готує візити лідерів та працює над забезпеченням стійкості держави на роки вперед.
Через сильні шторми у країнах Балтії та Польщі десятки тисяч людей залишились без електроенергії. У Литві та Польщі зафіксовано жертви, пошкоджено інфраструктуру, в Латвії рекордна кількість опадів.
Україна і Греція фіналізують текст двосторонньої безпекової угоди. Україна вже уклала 25 таких угод і веде переговори ще з чотирма державами для підписання безпекового документа.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність Литві за потужну підтримку, включаючи 1,2 млрд євро допомоги, гостинність для українських біженців та адвокацію членства України в ЄС і НАТО, під час свого онлайн-звернення до литовських послів.
Україна планує підписати угоди про безпеку ще з 9 країнами, що доведе загальну кількість країн до 32.
Президент США оголосив про надання Україні 5 комплексів Patriot, але Андрій Єрмак очікує, що в майбутньому таких систем буде надано більше.
21 країна та Євросоюз підписали Український договір на саміті НАТО. Зеленський заявив, що цей договір виводить відносини з партнерами на новий рівень. За словами президента, це є значним досягненням.
21 країна, ЄС підписали Український договір на саміті НАТО, щоб підтримати безпеку України проти російської агресії, надаючи оборонну допомогу, військове обладнання, економічну допомогу та сприяючи реформам.
Держави-члени НАТО заявили про свою повну підтримку права України обирати власні механізми забезпечення безпеки та вирішувати своє майбутнє без зовнішнього втручання, включаючи незворотність її шляху до повної євроатлантичної інтеграції та членства в НАТО після виконання необхідних умов.
НАТО потребує від 35 до 50 додаткових бригад загальною чисельністю від 105 000 до 350 000 солдатів для повної реалізації своїх нових оборонних планів проти потенційної російської агресії, що ставить перед членами Альянсу серйозний виклик у забезпеченні необхідним персоналом і силами і засобами, такими як протиповітряна оборона.
Війна в Україні збільшила рівень бідності та відкинула країну на 16 років назад у вирішенні цього питання, вважає Галина Третьякова, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Україна перегляне "філософію" соціальних виплат через надмірну кількість зобов'язань, які не можуть бути підтверджені фінансовими ресурсами, з метою їх оптимізації та підвищення адресності.
Лише 9,5 мільйонів українців сплачують єдиний соціальний внесок, тоді як 11 мільйонів пенсіонерів отримують пенсії, що створює критичну ситуацію, яка вимагає внесення змін, щоб зробити солідарні пенсії більш справедливими.