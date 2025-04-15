НАТО потрібно до півсотні нових бригад, аби захиститися в разі нападу рф - Reuters

НАТО потребує від 35 до 50 додаткових бригад загальною чисельністю від 105 000 до 350 000 солдатів для повної реалізації своїх нових оборонних планів проти потенційної російської агресії, що ставить перед членами Альянсу серйозний виклик у забезпеченні необхідним персоналом і силами і засобами, такими як протиповітряна оборона.