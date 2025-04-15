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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 7114 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31277 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161766 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139659 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142408 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136410 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136258 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196749 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 7114 перегляди

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Закинули запальну суміш у приймальню депутата: затримано підозрюваних, які за "щедрий платіж" могли співпрацювати з фсб

У Подільському районі Києва двоє чоловіків кинули запальну суміш у приймальню депутата. Їх затримали, слідство підозрює співпрацю з російськими спецслужбами за гроші.

Київ • 25 березня, 10:02 • 35024 перегляди

Підпали у Вільнюсі та Варшаві організувала російська розвідка - висновок прокуратури Литви

Литовська прокуратура заявила, що за підпалами у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби. До злочинів причетні неповнолітні громадяни України, яких завербували за гроші.

Кримінал та НП • 17 березня, 12:46 • 18178 перегляди

У білорусі звільнили трьох політв'язнів: серед них - громадянин США

З білоруських в'язниць звільнили трьох людей, включаючи громадянина США та журналіста Андрія Кузнечика. Журналіст "Радіо Свобода" возз'єднався з родиною у Вільнюсі після трьох років ув'язнення.

Новини Світу • 12 лютого, 20:29 • 25906 перегляди

"Місто-рятівник": Зеленський передав меру Варшави спецвідзнаку від України

Президент України присвоїв Варшаві відзнаку "Місто-рятівник" за допомогу українським біженцям та підтримку України. Нагороду отримав мер міста Рафал Тшасковський під час візиту Зеленського до Польщі.

Суспільство • 15 січня, 18:52 • 36490 перегляди

Литва передасть Україні тисячі дронів на мільйони євро - що відомо про нову допомогу

Литва готує передачу 4500 безпілотників для України загальною вартістю 5 млн євро. Уряд також спростив процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки.

Політика • 13 січня, 07:48 • 26992 перегляди

Вільнюс продовжив безкоштовний проїзд для українців ще на рік

Міська рада Вільнюса одноголосно схвалила рішення про безкоштовний проїзд для українських біженців у громадському транспорті до 2026 року. Така підтримка діє з березня 2022 року після російського вторгнення.

Суспільство • 27 листопада, 22:52 • 31427 перегляди

10 млн євро на ракету-дрон "Паляниця": перший транш від Литви на українські DeepStrike очікується найближчим часом

Литва виділить 10 млн євро на виробництво українських далекобійних дронів "Паляниця". Міністри оборони двох країн підписали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері оборонної промисловості.

Війна • 23 листопада, 10:25 • 48164 перегляди

"Чутливе питання": Тайвань пояснив, чому не бере участі у військовій допомозі Україні

Тайвань пояснив, що військова допомога Україні є "чутливим питанням" через відносини з Китаєм. Країна надає гуманітарну допомогу через сусідні держави та приєдналася до західних санкцій проти рф.

Політика • 21 листопада, 15:04 • 20492 перегляди

Президент Литви обговорив із Трампом питання підтримки України

Президент Литви провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо підтримки України та оборонного партнерства. Лідери також обговорили загрози від співпраці росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Війна • 19 листопада, 15:14 • 19429 перегляди

10 млн євро на ракету-дрон "Паляниця": Україна запропонувала Литві механізм фінансування

Україна запропонувала Литві механізм фінансування виробництва ракети-дрона "Паляниця". Литва інвестує 10 млн євро за "данською моделлю", а міністр оборони Литви планує відвідати Україну найближчим часом.

Економіка • 23 жовтня, 09:19 • 12909 перегляди

Стефанчук поїхав з Планом перемоги у турне Балтійськими країнами

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук презентував План перемоги у парламенті Литви. Він також відвідає Естонію та Латвію для залучення додаткової допомоги Україні у протидії російській агресії.

Політика • 21 жовтня, 09:27 • 15177 перегляди

Найближчим часом Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16 - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з норвезьким колегою Арільдом Грамом. Обговорили передачу F-16, посилення ППО та можливість Норвегії долучитися до фінансування українських оборонних підприємств.

Війна • 17 жовтня, 13:55 • 14137 перегляди

Уряд Румунії схвалив положення про умови навчання українців на F-16

Уряд Румунії затвердив правові процедури для підготовки українського персоналу з експлуатації F-16 на авіабазі "Фетешть". Це виконання зобов'язання, взятого Румунією на саміті НАТО у Вільнюсі.

Війна • 16 жовтня, 21:37 • 57561 перегляди

У білорусі відкрили нову велику справу проти опозиціонерів: ЗМІ повідомили деталі

Слідчий комітет Білорусі звинуватив 45 опозиціонерів у спробі зірвати вибори 2025 року. Справа пов'язана з "Платформою 2025", документом про нелегітимність влади лукашенка, прийнятим на конференції у Вільнюсі.

Кримінал та НП • 8 жовтня, 12:34 • 11046 перегляди

До Литви приїхав транзитний потяг із написами "ZOV" та "Вільнюс - російське місто"

Литовські прикордонники виявили вагон з символом Z на поїзді москва-Калінінград. Персонал поїзда стер заборонені написи під наглядом, після чого потяг продовжив рух.

Новини Світу • 3 жовтня, 16:54 • 17723 перегляди

Глава МЗС України запропонував Словаччині підписати безпекову угоду

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Словаччині підписати двосторонню безпекову угоду. Україна вже уклала 26 таких угод з країнами-партнерами та закликає Словаччину приєднатися до Вільнюської декларації G7.

Війна • 18 вересня, 21:51 • 103196 перегляди

Литва хоче зменшити кількість рейсових автобусів з білоруссю

Литва розглядає можливість зменшення кількості автобусних рейсів з білоруссю після заборони в'їзду білоруських автомобілів. Щодня між країнами курсують десятки автобусів, переважно з білоруськими пасажирами.

Новини Світу • 11 серпня, 02:45 • 33244 перегляди

Зеленський про безпекову угоду: завтра почнуться перемовини з європейською країною

Президент Зеленський повідомив про початок переговорів щодо безпекової угоди з європейською країною 2 серпня. Україна також готує візити лідерів та працює над забезпеченням стійкості держави на роки вперед.

Війна • 1 серпня, 16:41 • 77535 перегляди

У країнах Балтії та у Польщі через шторми знеструмлено десятки тисяч будинків

Через сильні шторми у країнах Балтії та Польщі десятки тисяч людей залишились без електроенергії. У Литві та Польщі зафіксовано жертви, пошкоджено інфраструктуру, в Латвії рекордна кількість опадів.

Новини Світу • 29 липня, 13:05 • 21993 перегляди

Україна та Греція завершують роботу над безпековою угодою - ОП

Україна і Греція фіналізують текст двосторонньої безпекової угоди. Україна вже уклала 25 таких угод і веде переговори ще з чотирма державами для підписання безпекового документа.

Політика • 29 липня, 11:59 • 35063 перегляди

Дмитро Кулеба став почесним гостем щорічної наради послів Литовської Республіки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність Литві за потужну підтримку, включаючи 1,2 млрд євро допомоги, гостинність для українських біженців та адвокацію членства України в ЄС і НАТО, під час свого онлайн-звернення до литовських послів.

Війна • 16 липня, 00:40 • 113042 перегляди

Україна планує підписати безпекові угоди ще з дев'ятьма країнами

Україна планує підписати угоди про безпеку ще з 9 країнами, що доведе загальну кількість країн до 32.

Війна • 15 липня, 15:19 • 109599 перегляди

Єрмак натякає на більшу кількість комплексів Patriot для України, ніж 5, оголошених США

Президент США оголосив про надання Україні 5 комплексів Patriot, але Андрій Єрмак очікує, що в майбутньому таких систем буде надано більше.

Війна • 12 липня, 20:12 • 73933 перегляди

Зеленський: Український договір виводить наші відносини з партнерами на новий рівень

21 країна та Євросоюз підписали Український договір на саміті НАТО. Зеленський заявив, що цей договір виводить відносини з партнерами на новий рівень. За словами президента, це є значним досягненням.

Війна • 12 липня, 00:25 • 107465 перегляди

На саміті НАТО 21 країна та ЄС підписали Український договір

21 країна, ЄС підписали Український договір на саміті НАТО, щоб підтримати безпеку України проти російської агресії, надаючи оборонну допомогу, військове обладнання, економічну допомогу та сприяючи реформам.

Війна • 11 липня, 22:36 • 31125 перегляди

На Вашингтонському Саміті члени Альянсу підтвердили незворотній шлях України до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством в НАТО

Держави-члени НАТО заявили про свою повну підтримку права України обирати власні механізми забезпечення безпеки та вирішувати своє майбутнє без зовнішнього втручання, включаючи незворотність її шляху до повної євроатлантичної інтеграції та членства в НАТО після виконання необхідних умов.

Війна • 10 липня, 21:35 • 28046 перегляди

НАТО потрібно до півсотні нових бригад, аби захиститися в разі нападу рф - Reuters

НАТО потребує від 35 до 50 додаткових бригад загальною чисельністю від 105 000 до 350 000 солдатів для повної реалізації своїх нових оборонних планів проти потенційної російської агресії, що ставить перед членами Альянсу серйозний виклик у забезпеченні необхідним персоналом і силами і засобами, такими як протиповітряна оборона.

Новини Світу • 8 липня, 17:41 • 19966 перегляди

Війна відкинула Україну на 16 років назад з точки зору подолання бідності - Третьякова

Війна в Україні збільшила рівень бідності та відкинула країну на 16 років назад у вирішенні цього питання, вважає Галина Третьякова, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Суспільство • 3 липня, 12:28 • 26102 перегляди

В Україні переглянуть "філософію" соціальних виплат через їх надмірну кількість - Жолнович

Україна перегляне "філософію" соціальних виплат через надмірну кількість зобов'язань, які не можуть бути підтверджені фінансовими ресурсами, з метою їх оптимізації та підвищення адресності.

Економіка • 3 липня, 11:34 • 15716 перегляди

Ситуація з пенсійним забезпеченням критична - Жолнович

Лише 9,5 мільйонів українців сплачують єдиний соціальний внесок, тоді як 11 мільйонів пенсіонерів отримують пенсії, що створює критичну ситуацію, яка вимагає внесення змін, щоб зробити солідарні пенсії більш справедливими.

Економіка • 3 липня, 10:53 • 20488 перегляди