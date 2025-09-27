Невідомі дрони знову помітили у Данії: цього разу - біля військових об'єктів

У Данії неідентифіковані дрони були помічені поблизу військових об'єктів вночі. Це сталося після кількох вторгнень дронів поблизу аеропортів та критичної інфраструктури цього тижня, повідомляє Reuters з посиланням на збройні сили країни, пише УНН.

Деталі

Збройні сили країни не уточнили, де саме були помічені дрони. Поліція заявила, що вони спостерігали дрони поблизу авіабази Каруп на заході Данії.

Аеропорт Копенгагена, найзавантаженіший у скандинавському регіоні, був закритий на кілька годин пізно в понеділок, оскільки в його повітряному просторі було помічено кілька великих дронів. П'ять менших аеропортів, як цивільних, так і військових, також були тимчасово закриті в наступні дні.

Данська влада назвала вторгнення "гібридними атаками", а прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила на початку цього тижня, що це була "найсерйозніша атака на критичну інфраструктуру Данії на сьогодні".

Доповнення

Над гідроелектростанцією в Рованіємі на півночі Фінляндії помітили підозрілий дрон. Хто керував літаючим апаратом невідомо.

У столиці Литви Вільнюсі через можливу фіксацію дронів у п'ятницю було призупинено роботу столичного аеропорту.