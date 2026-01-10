Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко освідчився своїй коханій Катерині Воскресенській. Він опублікував фото, де цілує свою кохану, та надягає каблучку на перстеневий палець, додавши, що деталі будуть згодом. Про це пише УНН з посиланням на Instagram Клопотенка.

Деталі

"Здається, у нас є новини P.S. Кохання - це світло. Деталі згодом", - написав Клопотенко, додавши емоджі каблучки.

Кухар опублікував фото, де цілує свою кохану Катерину Воскресенську, та надягає каблучку на перстеневий палець.

Що відомо про Катерину Воскресенську

Катерина Воскресенська - непублічна особа, і про її стосунки з Євгеном Клопотенком широкому загалу відомо небагато. Відомо, що вона займається організацією весіль і різних заходів. Крім того, активно долучається до благодійності під час війни.

Нагадаємо

Співачка Аліна Гросу вперше стане мамою. Співачка презентувала кліп "Жити на повну", в якому показала свого чоловіка та оголосила про радісну новину.