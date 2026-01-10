Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11:45 • 6492 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 14051 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 16437 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 15743 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 17937 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 26183 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 46811 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 37078 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 36230 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29651 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.1м/с
73%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона10 січня, 05:29 • 38677 перегляди
Нью-Йорк подав до суду на адміністрацію Трампа через зупинку будівництва вітрових електростанцій10 січня, 06:21 • 4404 перегляди
У США готуються до масових протестів через вбивство жінки агентами ICE10 січня, 06:32 • 10061 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва10 січня, 07:48 • 15462 перегляди
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням10:56 • 10052 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 29799 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 76466 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 103779 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 76037 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 97433 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Джей Ді Венс
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto15:04 • 30 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo13:08 • 2616 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 66916 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 68681 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 89488 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
BFM TV
Шахед-136

Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Український шеф-кухар Євген Клопотенко освідчився Катерині Воскресенській, опублікувавши фото з каблучкою. Деталі обіцяє розкрити згодом.

Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко освідчився своїй коханій Катерині Воскресенській. Він опублікував фото, де цілує свою кохану, та надягає каблучку на перстеневий палець, додавши, що деталі будуть згодом. Про це пише УНН з посиланням на Instagram Клопотенка.

Деталі

"Здається, у нас є новини P.S. Кохання - це світло. Деталі згодом", - написав Клопотенко, додавши емоджі каблучки.

Кухар опублікував фото, де цілує свою кохану Катерину Воскресенську, та надягає каблучку на перстеневий палець.

Що відомо про Катерину Воскресенську

Катерина Воскресенська - непублічна особа, і про її стосунки з Євгеном Клопотенком широкому загалу відомо небагато. Відомо, що вона займається організацією весіль і різних заходів. Крім того, активно долучається до благодійності під час війни.

Нагадаємо

Співачка Аліна Гросу вперше стане мамою. Співачка презентувала кліп "Жити на повну", в якому показала свого чоловіка та оголосила про радісну новину.

Павло Башинський

СуспільствоУНН Lite
Музикант
Соціальна мережа
Війна в Україні
Шлюб
благодійність