Іран вимагає координації всіх суден для проходу через Ормузьку протоку

Речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що кораблі повинні координувати свої дії з іранським флотом, щоб пройти через Ормузьку протоку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Безпека Ормузької протоки має життєво важливе значення для Ірану, оскільки безпека країни пов'язана з безпекою регіону. Маючи найдовші берегові лінії в Перській затоці та Оманському морі, Іран завжди несе витрати на захист цього стратегічного водного шляху - заявив він.

Контекст

Новий верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї отримав поранення під час атаки США та Ізраїлю. Лідер перебуває у свідомості та переховується в захищеному місці з обмеженим зв'язком.

Він також пообіцяв атакувати бази США та вимагає компенсацій від Ізраїлю.

Водночас іранські ЗМІ повідомили, що вдова попереднього глави Ірану Алі Хаменеї - жива.

Тим часом президент США Дональд Трамп вважає Моджтабу Хаменеї живим "в якійсь формі" після атаки США та Ізраїлю.

Нагадаємо

Корпус вартових ісламської революції остаточно затвердив кандидатуру Моджтаби Хаменеї на посаду нового верховного лідера Ірану, розглядаючи його як лояльну фігуру для продовження жорсткого політичного курсу.