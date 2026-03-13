$44.160.1950.960.02
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 18448 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 47517 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 44784 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 66304 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 35827 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 24209 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 19723 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23505 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40316 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50229 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Іран вимагає координації всіх суден для проходу через Ормузьку протоку

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Речник МЗС Ірану заявив про необхідність узгодження руху кораблів через стратегічну протоку. Безпека водного шляху є життєво важливою для країни.

Іран вимагає координації всіх суден для проходу через Ормузьку протоку

Речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що кораблі повинні координувати свої дії з іранським флотом, щоб пройти через Ормузьку протоку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Безпека Ормузької протоки має життєво важливе значення для Ірану, оскільки безпека країни пов'язана з безпекою регіону. Маючи найдовші берегові лінії в Перській затоці та Оманському морі, Іран завжди несе витрати на захист цього стратегічного водного шляху

- заявив він.

Контекст

Новий верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї отримав поранення під час атаки США та Ізраїлю. Лідер перебуває у свідомості та переховується в захищеному місці з обмеженим зв'язком.

Він також пообіцяв атакувати бази США та вимагає компенсацій від Ізраїлю.

Водночас іранські ЗМІ повідомили, що вдова попереднього глави Ірану Алі Хаменеї - жива.

Тим часом президент США Дональд Трамп вважає Моджтабу Хаменеї живим "в якійсь формі" після атаки США та Ізраїлю.

Нагадаємо

Корпус вартових ісламської революції остаточно затвердив кандидатуру Моджтаби Хаменеї на посаду нового верховного лідера Ірану, розглядаючи його як лояльну фігуру для продовження жорсткого політичного курсу.

Євген Устименко

