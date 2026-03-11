Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером Ірану саме за протекції КВІР

Фото: Reuters

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) остаточно затвердив кандидатуру Моджтаби Хаменеї на посаду нового верховного лідера країни, розглядаючи його як лояльну фігуру для продовження жорсткого політичного курсу. Вибір сина загиблого алі Хаменеї відбувся на тлі спротиву частини духовенства та політичних прагматиків, проте Гвардія, чий вплив значно зріс з початком війни, швидко придушила опозицію. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Попри офіційне обрання, Моджтаба Хаменеї досі не зробив жодної публічної заяви, що викликає серйозне занепокоєння в іранському суспільстві. Його мовчання триває вже понад 48 годин після призначення, що відбувається в умовах масштабного конфлікту, який забрав життя понад тисячі іранців. Відсутність звернення до нації пов’язують не лише з питаннями безпеки після вбивства його батька 28 лютого, а й з можливим пораненням самого Моджтаби під час американо-ізраїльських авіаударів.

Ми стурбовані тим, що домінування Гвардійців у системі остаточно підірве базу підтримки республіки. Новий лідер залишається маловідомою фігурою для народу, а його мовчання у такий критичний момент лише підсилює відчуття нестабільності – повідомило Reuters колишнє джерело в іранському уряді.

Статус "пораненого ветерана" та майбутнє режиму

Чутки про незадовільний стан здоров’я нового очільника Ірану опосередковано підтвердило державне телебачення, назвавши його "джанбазом" – терміном, який зазвичай використовують для поранених ветеранів війни.

Якщо інформація про поранення підтвердиться, це може обмежити його здатність до оперативного управління державою та ще більше посилити роль КВІР у прийнятті стратегічних рішень. Очікується, що за нового лідера Іран займе ще більш агресивну позицію на міжнародній арені, що супроводжуватиметься посиленням внутрішніх репресій проти незгодних.

