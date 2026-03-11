$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 14158 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 45494 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 38738 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 27842 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 34474 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 31078 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 48276 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 56922 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53803 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85715 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером Ірану саме за протекції КВІР

Київ • УНН

 • 310 перегляди

КВІР затвердив сина Хаменеї новим лідером на тлі чуток про його поранення. Моджтаба зберігає мовчання після авіаударів, що посилює роль Гвардії в країні.

Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером Ірану саме за протекції КВІР
Фото: Reuters

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) остаточно затвердив кандидатуру Моджтаби Хаменеї на посаду нового верховного лідера країни, розглядаючи його як лояльну фігуру для продовження жорсткого політичного курсу. Вибір сина загиблого алі Хаменеї відбувся на тлі спротиву частини духовенства та політичних прагматиків, проте Гвардія, чий вплив значно зріс з початком війни, швидко придушила опозицію. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Попри офіційне обрання, Моджтаба Хаменеї досі не зробив жодної публічної заяви, що викликає серйозне занепокоєння в іранському суспільстві. Його мовчання триває вже понад 48 годин після призначення, що відбувається в умовах масштабного конфлікту, який забрав життя понад тисячі іранців. Відсутність звернення до нації пов’язують не лише з питаннями безпеки після вбивства його батька 28 лютого, а й з можливим пораненням самого Моджтаби під час американо-ізраїльських авіаударів.

Ми стурбовані тим, що домінування Гвардійців у системі остаточно підірве базу підтримки республіки. Новий лідер залишається маловідомою фігурою для народу, а його мовчання у такий критичний момент лише підсилює відчуття нестабільності

– повідомило Reuters колишнє джерело в іранському уряді.

Статус "пораненого ветерана" та майбутнє режиму

Чутки про незадовільний стан здоров’я нового очільника Ірану опосередковано підтвердило державне телебачення, назвавши його "джанбазом" – терміном, який зазвичай використовують для поранених ветеранів війни.

Якщо інформація про поранення підтвердиться, це може обмежити його здатність до оперативного управління державою та ще більше посилити роль КВІР у прийнятті стратегічних рішень. Очікується, що за нового лідера Іран займе ще більш агресивну позицію на міжнародній арені, що супроводжуватиметься посиленням внутрішніх репресій проти незгодних.

Трамп назвав "великою помилкою" обрання Моджтаби Хаменеї лідером Ірану09.03.26, 20:51 • 14330 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Reuters
Іран