Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери
Київ • УНН
Співачка болісно реагує на спроби родичів відновити її спілкування з Джеймі Спірсом. Сини зірки вже контактують із дідусем попри травматичний досвід матері.
Знаменита американська попзірка Брітні Спірс різко реагує на спроби родичів переконати її відновити спілкування з батьком — Джеймі Спірсом. За словами інсайдерів, сама ідея примирення викликає у співачки сильний емоційний дискомфорт, передає УНН із посиланням на Page Six.
Деталі
Джерело, яке спілкується з оточенням артистки, стверджує, що Брітні перебуває у напруженому стані через обговорення можливого відновлення контакту з батьком. За словами співрозмовника, Джеймі Спірс хотів би знову налагодити діалог із донькою та спробувати знайти компроміс після багаторічного конфлікту.
Водночас сини співачки — Шон Престон та Джейден — нібито не виключають можливості примирення у родині. За даними джерел, хлопці вже відновили контакт зі своїм дідусем і позитивно ставляться до ідеї більш згуртованих сімейних стосунків.
Однак сама Брітні, як зазначають інсайдери, болісно реагує на будь-які згадки про батька. За їхніми словами, тривалий конфлікт між ними залишив глибокий слід, і співачка досі сприймає події періоду опікунства як серйозну психологічну травму.
Йдеться про систему опіки, яка діяла понад десять років і давала батькові значний контроль над особистими та фінансовими рішеннями артистки. Саме ця ситуація стала причиною масштабного руху на підтримку співачки "Звільніть Брітні", що привернув увагу громадськості до її історії.
За словами джерел, Брітні побоюється навіть гіпотетичної можливості повернення батька до управління її справами. Водночас близькі до родини люди стверджують, що Джеймі Спірс останніми роками має серйозні проблеми зі здоров’ям і нібито шкодує через розрив із донькою.
У судових документах 2021 року адвокатка батька співачки Вівіан Л. Торін наполягала, що опікунство було створене для підтримки та стабілізації життя артистки. Тоді ж у матеріалах суду згадувалися її проблеми зі здоров’ям і психологічним станом.
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11.02.26, 14:28 • 38626 переглядiв