Ексклюзив
12:33 • 4 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 3988 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 13637 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
08:20 • 25767 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 44050 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 79883 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 51011 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 57043 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55278 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 78191 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери

Київ • УНН

 • 2566 перегляди

Співачка болісно реагує на спроби родичів відновити її спілкування з Джеймі Спірсом. Сини зірки вже контактують із дідусем попри травматичний досвід матері.

Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери

Знаменита американська попзірка Брітні Спірс різко реагує на спроби родичів переконати її відновити спілкування з батьком — Джеймі Спірсом. За словами інсайдерів, сама ідея примирення викликає у співачки сильний емоційний дискомфорт, передає УНН із посиланням на Page Six.

Деталі

Джерело, яке спілкується з оточенням артистки, стверджує, що Брітні перебуває у напруженому стані через обговорення можливого відновлення контакту з батьком. За словами співрозмовника, Джеймі Спірс хотів би знову налагодити діалог із донькою та спробувати знайти компроміс після багаторічного конфлікту.

Водночас сини співачки — Шон Престон та Джейден — нібито не виключають можливості примирення у родині. За даними джерел, хлопці вже відновили контакт зі своїм дідусем і позитивно ставляться до ідеї більш згуртованих сімейних стосунків.

Однак сама Брітні, як зазначають інсайдери, болісно реагує на будь-які згадки про батька. За їхніми словами, тривалий конфлікт між ними залишив глибокий слід, і співачка досі сприймає події періоду опікунства як серйозну психологічну травму.

Йдеться про систему опіки, яка діяла понад десять років і давала батькові значний контроль над особистими та фінансовими рішеннями артистки. Саме ця ситуація стала причиною масштабного руху на підтримку співачки "Звільніть Брітні", що привернув увагу громадськості до її історії.

За словами джерел, Брітні побоюється навіть гіпотетичної можливості повернення батька до управління її справами. Водночас близькі до родини люди стверджують, що Джеймі Спірс останніми роками має серйозні проблеми зі здоров’ям і нібито шкодує через розрив із донькою.

У судових документах 2021 року адвокатка батька співачки Вівіан Л. Торін наполягала, що опікунство було створене для підтримки та стабілізації життя артистки. Тоді ж у матеріалах суду згадувалися її проблеми зі здоров’ям і психологічним станом.

Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11.02.26, 14:28 • 38626 переглядiв

Станіслав Кармазін

СвітУНН Lite
Музикант