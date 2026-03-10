Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США

Президент України Володимир Зеленський підтвердив відправку українських військових на Близький Схід з метою навчати країни Перської затоки збивати рої іранських дронів.

Також Зеленський заявив про готовність передати технології боротьби з дронами в обмін на ППО. Через війну в Ірані Україні загрожує дефіцит ракет до Patriot.

Підтримка Україною союзників США, зокрема допомога у протидії іранським дронам, може позитивно вплинути на сприйняття Києва у Вашингтоні. Водночас не варто очікувати, що це автоматично змінить політику президента США Дональда Трампа щодо України. Про це в коментарі УНН розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський.

Чи може допомога союзникам змінити ставлення Трампа

Україна намагається максимально використати нову безпекову реальність, що формується на тлі ескалації на Близькому Сході. Йдеться не лише про підтримку союзників у протидії іранським дронам типу "шахед", а й про можливість перетворити власний військовий досвід на дипломатичний і політичний ресурс.

Після років війни з росією Україна стала однією з небагатьох держав, які мають унікальний практичний досвід боротьби з масованими атаками дронів і ракет. Саме тому, за словами Президента Володимира Зеленського, вже 11 країн звернулися до Києва по допомогу у протидії "шахедам". Для України це не лише військовий, а й політичний шанс — показати союзникам свою роль у системі глобальної безпеки та отримати нові аргументи у переговорах зі США і партнерами.

Після заяви Президента України Володимира Зеленського про те, що низка країн звернулася до України по допомогу у збитті іранських дронів, у політичному середовищі почали обговорювати, чи може така підтримка союзників вплинути на відносини Києва з новою адміністрацією США.

За словами Станіслава Желіховського, такий крок справді може бути позитивно сприйнятий як американськими партнерами, так і особисто президентом США. Однак вирішальним фактором стане те, наскільки Україна зможе використати цю ситуацію для власних інтересів.

Підтримка Україною союзників США, звісно, може бути позитивно сприйнята як цими союзниками, так і самим президентом Дональдом Трампом. Але все залежить від того, як Україна зможе використати цю ситуацію для себе. Ми повинні показати, що є партнером, який має унікальний досвід і розробки, що реально можуть посилити безпеку наших союзників - пояснив експерт.

За його словами, український досвід протидії ракетам і дронам, отриманий під час війни з росією, може стати важливим аргументом для поглиблення співпраці із західними державами.

Україна повинна використати свою роль у безпеці Заходу

Експерт наголошує, що Київ має демонструвати свою роль як держави, яка здатна робити вагомий внесок у міжнародну безпеку. Сам факт того, що союзники звертаються до України по допомогу, вже свідчить про зростання її значення у світовій архітектурі безпеки.

Україна повинна показати себе як державу, яка має важливе значення для світової архітектури безпеки. Те, що до нас звертаються по допомогу, – це позитивний сигнал. Це означає, що наш досвід і наші можливості визнають наші партнери - зазначив Желіховський.

Водночас, за його словами, українська дипломатія має намагатися отримати з цього практичні вигоди.

Ми повинні намагатися отримати з цього максимальну користь. Якщо говорити, наприклад, про гарантії безпеки, то Україна може вкотре нагадати, що нам потрібна більша визначеність щодо того, наскільки Сполучені Штати готові підтримувати нас у майбутньому - у післявоєнний період і під час відновлення країни - додав він.

Не варто мати ілюзій щодо Трампа

Попри можливі позитивні сигнали, експерт застерігає від завищених очікувань щодо політики Дональда Трампа. За його словами, президент США відомий мінливістю своїх позицій і часто змінює підходи до зовнішньої політики.

Українське керівництво не повинно мати ілюзій щодо президента Трампа. Ми знаємо, що він має досить мінливий характер і нерідко змінює свої погляди або підходи до реалізації тих чи інших політичних рішень. Тому я не став би розраховувати, що один фактор - навіть такий, як підтримка союзників США - автоматично змінить його ставлення до України - пояснив експерт.

На його думку, Трамп у своїй політиці насамперед керується інтересами власної адміністрації та внутрішньополітичними розрахунками.

Трамп - це політик, який передусім думає про власні інтереси і про інтереси своєї адміністрації. Тому говорити про якусь стабільність його позиції щодо України поки що складно - зазначив Желіховський.

Можливий мінімальний позитивний ефект

Водночас експерт припускає, що підтримка Україною союзників США може принаймні пом’якшити риторику Вашингтона щодо Києва.

Я не думаю, що це автоматично зробить Трампа нашим союзником. Але цілком можливо, що його риторика щодо України стане більш стриманою. Можливо, він менше дозволятиме собі різкі заяви або публічні випади на адресу українського керівництва - сказав він.

Крім того, за словами експерта, ця ситуація може відкрити нові можливості для співпраці між Україною та США у стратегічних сферах, зокрема в енергетиці та безпеці.

Україна може використовувати цей фактор для розвитку співпраці у важливих сферах, наприклад в енергетиці чи безпековій політиці. Нам потрібно намагатися отримати з цієї ситуації більше можливостей для себе - підсумував Желіховський.

