Організація Об'єднаних Націй

Міжнародний день бродячих тварин, Всесвітній день моркви: що ще відзначають 4 квітня

Сьогодні відзначаємо важливі дати: Міжнародний день бродячих тварин, Всесвітній день моркви, День веб-майстра, День мінної небезпеки та Всесвітній день щура.