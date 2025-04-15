Організація Об'єднаних Націй

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19075 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 132887 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 124885 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126321 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 124926 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127673 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 191945 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76748 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163998 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115322 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 36416 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 47219 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47189 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 36956 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 19967 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 15424 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38019 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48243 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 132896 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 191949 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 964 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10016 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12349 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108223 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109893 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Організація Об'єднаних Націй

Новини по темi

День працівників карного розшуку і Великий вівторок: що ще відзначають 15 квітня

15 квітня відзначають День працівників карного розшуку України, Великий вівторок. Також сьогодні Міжнародний день екологічних знань та День пам'яті жертв "Титаніка".

Суспільство • 15 квітня, 03:30 • 702 перегляди

Бойові дії у Гомі: Схід Конго охопила нова хвиля насильства

У місті Гома знову спалахнули збройні сутички між урядовими військами та повстанцями M23. За попередніми даними, внаслідок бойових дій загинуло щонайменше 52 особи.

Новини Світу • 12 квітня, 23:37 • 4458 перегляди

Україна з партнерами формує Коаліцію РЕБ для посилення оборони - Умєров

Україна та Німеччина офіційно запустили Коаліцію радіоелектронної боротьби в межах "Рамштайну". Ініціатива, до якої приєдналося 11 держав, зосередиться на закупівлі обладнання та навчанні фахівців.

Війна • 11 квітня, 12:56 • 7874 перегляди

Окупанти розстріляли 4 українських військових на Запоріжжі: Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН

Російські військові розстріляли чотирьох українських військовослужбовців, які здалися в полон біля П'ятихаток. Омбудсмен направив листи в ООН та МКЧХ для фіксації воєнного злочину.

Війна • 10 квітня, 19:10 • 7244 перегляди

Талібан взяв під суворий контроль бороди і зачіски чоловіків в Афганістані

ООН повідомляє про посилення контролю Талібану над цивільним життям в Афганістані. Закон про ісламську мораль обмежує свободи, особливо для жінок, та впливає на економіку.

Новини Світу • 10 квітня, 15:18 • 10199 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня відзначаємо День братів і сестер, День гольфіста, Міжнародний день рекрутера та інші. Згадаємо про важливість родинних зв’язків і професій.

Суспільство • 10 квітня, 03:30 • 69818 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

В Києві пройшов майстер-клас з випікання пасок з борошна, вирощеного на звільнених землях Херсонщини. Ініціатива "Soul of Soil 2.0" має на меті показати світові ціну українського хліба.

Суспільство • 9 квітня, 20:14 • 29598 перегляди

Ситуація з голодом у деяких районах Південного Судану досягла критичного рівня - ООН

Через ескалацію конфлікту та голод у Південному Судані 7,7 млн людей потребують допомоги. ООН повідомляє, що ситуація досягла критичного рівня, особливо у регіоні Великого Верхнього Нілу.

Новини Світу • 9 квітня, 13:11 • 8500 перегляди

"Важливо бачити на власні очі": Сибіга показав іноземним дипломатам наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

Війна • 9 квітня, 12:47 • 9102 перегляди

Здатен перехопити ворожі "шахеди": в Україні представили новий БПЛА для ЗСУ

В Україні розробили дрон для перехоплення БПЛА "Shahed". Розробники кажуть, що це найуспішніший перехоплювач.

Війна • 9 квітня, 11:37 • 6962 перегляди

Гутерріш: Газа – "поле смерті", дії Ізраїлю подібні терору червоних кхмерів

Генсек ООН Антоніу Гутерріш різко засудив гуманітарну катастрофу в Газі та порівняв дії Ізраїлю з терором червоних кхмерів, назвавши Газу "полем смерті". Він закликав відновити гуманітарну допомогу.

Новини Світу • 9 квітня, 09:15 • 6676 перегляди

росіяни викрадають і мілітаризують дітей з України: ГУР з’ясувало, хто за цим стоїть

росіяни незаконно вивозять українських дітей з окупованих територій для «перевиховання» та ідеологічної обробки. До викрадень причетні 316 фізичних та 164 юридичних особи з росії.

Війна • 9 квітня, 08:28 • 13447 перегляди

В Україні від початку повномасштабної війни вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед них 600 дітей - ООН

За даними ООН, з 24 лютого 2022 року по 21 березня 2025 року в Україні вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед яких 600 дітей. Майже 3,5 млн людей мають статус ВПО.

Війна • 8 квітня, 17:46 • 10037 перегляди

Діабет у вагітних жінок може підвищити ризик аутизму у дітей - дослідження

Діабет у вагітних збільшує ризик порушень розвитку мозку у дітей на 28%, зокрема аутизму та СДУГ. Ризик вищий при діабеті до вагітності.

Здоров'я • 8 квітня, 08:34 • 10084 перегляди

Бойові дії в М’янмі тривають попри оголошене припинення вогню після землетрусу

Військові здійснили 14 нападів після оголошення перемир'я. Верховний комісар ООН закликав припинити військові операції та допомогти постраждалим від землетрусу.

Новини Світу • 7 квітня, 14:50 • 9214 перегляди

ПУМБ випустив скіни карток для допомоги пораненим військовим

ПУМБ запустив ініціативу: завантажуйте скін картки «Ми однієї крові» та банк перерахує 5 грн на доставку крові пораненим. Більше скінів – більше допомоги!

Новини Бізнесу • 7 квітня, 11:58 • 9476 перегляди

ООН: скорочення іноземної допомоги урядом США загрожує зростанням материнської смертності

В ООН попереджають, що скорочення бюджетів допомоги може звести нанівець прогрес у зменшенні смертності жінок під час вагітності та пологів. Згортання послуг вже фіксується в багатьох країнах.

Здоров'я • 7 квітня, 07:42 • 10463 перегляди

Всесвітній день здоровʼя, Міжнародний день бобра: що ще відзначають 7 квітня

Сьогодні відзначають Всесвітній день здоров'я. Також, Міжнародний день пам'яті про геноцид в Руанді, День без хатніх справ та Міжнародний день бобра.

Суспільство • 7 квітня, 03:30 • 3922 перегляди

Світові ціни на рослинну олію і масло у березні різко злетіли - ФАО

У березні світові ціни на олію та масло зросли через скорочення виробництва та високий попит. Індекс цін на продовольство ФАО перевищив торішній показник на 6,9%.

Економіка • 4 квітня, 12:35 • 9872 перегляди

Уряд погодив механізм виплати додаткової грошової допомоги пенсіонерам за рахунок коштів ООН

Кабмін затвердив механізм виплат грошової допомоги пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Допомога розрахована на тих, в кого пенсія менше 3000 грн.

Економіка • 4 квітня, 12:03 • 5740 перегляди

Marvel показала кадри з нової "Фантастичної четвірки": у фільмі з'являться Срібний Серфер і Галактус

Marvel представила другий трейлер фільму "Фантастична четвірка", де команда рятує світ від Галактуса. Події розгортаються в альтернативному мультивсесвіті Marvel.

Новини Світу • 4 квітня, 07:29 • 106154 перегляди

Міжнародний день бродячих тварин, Всесвітній день моркви: що ще відзначають 4 квітня 

Сьогодні відзначаємо важливі дати: Міжнародний день бродячих тварин, Всесвітній день моркви, День веб-майстра, День мінної небезпеки та Всесвітній день щура.

Суспільство • 4 квітня, 03:30 • 3123 перегляди

У М’янмі кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 3145, їх може бути більше

Землетрус у М'янмі забрав життя 3145 людей, понад 4500 отримали поранення. ООН зазначає, що понад 17 мільйонів людей постраждали від стихійного лиха, понад 9 мільйонів серйозно.

Новини Світу • 3 квітня, 18:00 • 10545 перегляди

Поки Інтерпол відхилив запит на затримання лідера боснійських сербів, Додіку заборонили в'їзд до низки країн

Австрія та Німеччина запровадили обмеження на в'їзд для Мілорада Додіка. Інтерпол відхилив запит на його арешт, попри міжнародний ордер через звинувачення у сепаратизмі.

Новини Світу • 3 квітня, 15:31 • 11387 перегляди

Землетрус у М'янмі забрав життя вже 3085 людей

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в М'янмі зросла до 3085 осіб. Військові оголосили тимчасове припинення вогню до 22 квітня.

Суспільство • 3 квітня, 08:41 • 11389 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

Регулярне чищення мікрохвильовки важливе для безпеки, ефективності та смаку їжі. Прості методи з оцтом або лимонним соком допоможуть у догляді за пристроєм.

Лайфхак • 2 квітня, 06:05 • 375713 перегляди

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про аутизм: що треба знати

Щорічно 2 квітня відзначається Всесвітній день поширення інформації про аутизм. В Україні кількість дітей з діагнозом аутизм зростає на 30% щороку.

Суспільство • 2 квітня, 03:34 • 11425 перегляди

ООН: Заяви Ізраїлю про достатньо їжі в Газі – неправда

В ООН спростували заяви Ізраїлю про достатню кількість продовольства в Газі, наголосивши на критичному браку ресурсів. Через відсутність постачання гумдопомоги програми зупинено.

Новини Світу • 1 квітня, 20:52 • 5220 перегляди

Україна звернулася до МКС з вимогою розслідувати російський "призов" на окупованих територіях

МЗС України висловило рішучий протест проти примусової мобілізації громадян на окупованих територіях до армії рф. Україна закликає світ посилити тиск на росію.

Війна • 1 квітня, 08:48 • 16586 перегляди

Землетрус у М'янмі: понад 2700 загиблих, уцілілі залишилися без їжі і даху над головою

У М'янмі потужний землетрус забрав понад 2700 життів. Громадянська війна ускладнює доставку допомоги, необхідні житло, їжа та вода.

Новини Світу • 1 квітня, 08:24 • 16943 перегляди