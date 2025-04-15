Організація Об'єднаних Націй

15 квітня відзначають День працівників карного розшуку України, Великий вівторок. Також сьогодні Міжнародний день екологічних знань та День пам'яті жертв "Титаніка".
У місті Гома знову спалахнули збройні сутички між урядовими військами та повстанцями M23. За попередніми даними, внаслідок бойових дій загинуло щонайменше 52 особи.
Україна та Німеччина офіційно запустили Коаліцію радіоелектронної боротьби в межах "Рамштайну". Ініціатива, до якої приєдналося 11 держав, зосередиться на закупівлі обладнання та навчанні фахівців.
Російські військові розстріляли чотирьох українських військовослужбовців, які здалися в полон біля П'ятихаток. Омбудсмен направив листи в ООН та МКЧХ для фіксації воєнного злочину.
ООН повідомляє про посилення контролю Талібану над цивільним життям в Афганістані. Закон про ісламську мораль обмежує свободи, особливо для жінок, та впливає на економіку.
10 квітня відзначаємо День братів і сестер, День гольфіста, Міжнародний день рекрутера та інші. Згадаємо про важливість родинних зв’язків і професій.
В Києві пройшов майстер-клас з випікання пасок з борошна, вирощеного на звільнених землях Херсонщини. Ініціатива "Soul of Soil 2.0" має на меті показати світові ціну українського хліба.
Через ескалацію конфлікту та голод у Південному Судані 7,7 млн людей потребують допомоги. ООН повідомляє, що ситуація досягла критичного рівня, особливо у регіоні Великого Верхнього Нілу.
Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
В Україні розробили дрон для перехоплення БПЛА "Shahed". Розробники кажуть, що це найуспішніший перехоплювач.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш різко засудив гуманітарну катастрофу в Газі та порівняв дії Ізраїлю з терором червоних кхмерів, назвавши Газу "полем смерті". Він закликав відновити гуманітарну допомогу.
росіяни незаконно вивозять українських дітей з окупованих територій для «перевиховання» та ідеологічної обробки. До викрадень причетні 316 фізичних та 164 юридичних особи з росії.
За даними ООН, з 24 лютого 2022 року по 21 березня 2025 року в Україні вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед яких 600 дітей. Майже 3,5 млн людей мають статус ВПО.
Діабет у вагітних збільшує ризик порушень розвитку мозку у дітей на 28%, зокрема аутизму та СДУГ. Ризик вищий при діабеті до вагітності.
Військові здійснили 14 нападів після оголошення перемир'я. Верховний комісар ООН закликав припинити військові операції та допомогти постраждалим від землетрусу.
ПУМБ запустив ініціативу: завантажуйте скін картки «Ми однієї крові» та банк перерахує 5 грн на доставку крові пораненим. Більше скінів – більше допомоги!
В ООН попереджають, що скорочення бюджетів допомоги може звести нанівець прогрес у зменшенні смертності жінок під час вагітності та пологів. Згортання послуг вже фіксується в багатьох країнах.
Сьогодні відзначають Всесвітній день здоров'я. Також, Міжнародний день пам'яті про геноцид в Руанді, День без хатніх справ та Міжнародний день бобра.
У березні світові ціни на олію та масло зросли через скорочення виробництва та високий попит. Індекс цін на продовольство ФАО перевищив торішній показник на 6,9%.
Кабмін затвердив механізм виплат грошової допомоги пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Допомога розрахована на тих, в кого пенсія менше 3000 грн.
Marvel представила другий трейлер фільму "Фантастична четвірка", де команда рятує світ від Галактуса. Події розгортаються в альтернативному мультивсесвіті Marvel.
Сьогодні відзначаємо важливі дати: Міжнародний день бродячих тварин, Всесвітній день моркви, День веб-майстра, День мінної небезпеки та Всесвітній день щура.
Землетрус у М'янмі забрав життя 3145 людей, понад 4500 отримали поранення. ООН зазначає, що понад 17 мільйонів людей постраждали від стихійного лиха, понад 9 мільйонів серйозно.
Австрія та Німеччина запровадили обмеження на в'їзд для Мілорада Додіка. Інтерпол відхилив запит на його арешт, попри міжнародний ордер через звинувачення у сепаратизмі.
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в М'янмі зросла до 3085 осіб. Військові оголосили тимчасове припинення вогню до 22 квітня.
Регулярне чищення мікрохвильовки важливе для безпеки, ефективності та смаку їжі. Прості методи з оцтом або лимонним соком допоможуть у догляді за пристроєм.
Щорічно 2 квітня відзначається Всесвітній день поширення інформації про аутизм. В Україні кількість дітей з діагнозом аутизм зростає на 30% щороку.
В ООН спростували заяви Ізраїлю про достатню кількість продовольства в Газі, наголосивши на критичному браку ресурсів. Через відсутність постачання гумдопомоги програми зупинено.
МЗС України висловило рішучий протест проти примусової мобілізації громадян на окупованих територіях до армії рф. Україна закликає світ посилити тиск на росію.
У М'янмі потужний землетрус забрав понад 2700 життів. Громадянська війна ускладнює доставку допомоги, необхідні житло, їжа та вода.