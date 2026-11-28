У Генштабі заявили, що на Покровському напрямку знищено 29 окупантів

Синоптики дали прогноз на 1 грудня - чого чекати

У день пам'яті жертв Голодомору росія цинічно вдарила по зерновому складу на Одещині

В ОП відповіли, хто визначатиме обмеження для публікацій про руйнування критичної інфраструктури

29 листопада в Україні діятимуть графіки - скільки доведеться сидіти без світла

В ОП відреагували на "чутки" про можливу заміну "Мадяра" на посаді командувача СБС

В Україні хочуть заборонити ЗМІ писати про руйнування критичної інфраструктури

Причетні до запусків "орєшніка" - військова частина, що управляє полігоном "Капустин Яр", потрапила під санкції

Уразили експортне серце ворога: у Генштабі підтвердили атаки на нафтові вузли у трьох регіонах рф