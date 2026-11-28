У Генштабі заявили, що на Покровському напрямку знищено 29 окупантів
Київ • УНН
На фронті відбулося 115 бойових зіткнень, ворог завдав 46 авіаударів і застосував понад 5 тисяч дронів. На Покровському напрямку знищено 29 окупантів.
Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Як повідомили у Генштабі, на Покровському напрямку українські військові ліквідували близько 30 окупантів, передає УНН.
Противник завдав 46 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5036 дронів-камікадзе та здійснив 1564 обстріли населених пунктів і позицій наших військ
На Північно-Слобожанському напрямку ворог атакував у районі Коренька, де відбулося два бойові зіткнення.
Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано одну спробу противника просунутися біля Стариці.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників у районі Радьківки.
На Лиманському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення у районах Колодязів та Лимана, один бій триває дотепер.
Три атаки окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Ямполя, Озерного та Кривої Луки.
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На Костянтинівському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника в 10 випадках у районах Костянтинівки, Довгої Балки та Степанівки.
Усього вісім атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Чернігівка, Красноподілля, Сергіївка та Новомиколаївка.
За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 29 окупантів та 21 — поранено; знищено дев'ять одиниць автомобільної, п'ять одиниць спеціальної техніки, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та 21 укриття ворога. Пошкоджено 12 одиниць автомобільної техніки, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, 127 укриттів та один склад боєприпасів противника. Знищено або подавлено 317 безпілотних літальних апаратів різних типів.
На Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.
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