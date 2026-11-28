За кілька коротких тижнів світові ринки пального вийшли з кризи, принаймні поки що. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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Як пише видання, американські водії позбулися рекордних цін на бензин, коли вирушили на День подяки, - ціни впали майже до 3,50 доларів за галон. Схожа картина спостерігається і в інших країнах: витрати на заправках у Європі знизилися на 15% після дев'яти послідовних тижневих падінь, а ціни падають від Таїланду до Малайзії. Навіть ринки дизельного палива повертаються до майже безперервного зростання з початку війни з Іраном, зазначає видання.

Останніми тижнями, пише видання, поставки нафтопродуктів через Ормузьку протоку зросли, додавши на ринок важливі додаткові барелі. Нафтопереробні заводи в інших місцях працюють на шаленій швидкості, щоб заповнити дефіцит поставок. Увесь цей час попит різко скорочується, і Міжнародне енергетичне агентство прогнозує падіння споживання майже на 3 мільйони барелів на день цього року.

Подальше вивільнення запасів у надзвичайних ситуаціях країнами-членами МЕА, як зауважується, також частково знімає тиск з ринків палива, і європейські країни планують випустити щонайменше 15 мільйонів барелів дизельного палива з початку листопада до кінця лютого, згідно з даними наглядового органу.

Ці фактори разом послабили тиск на ціни, який спричинив протести у Франції та Італії та сприяв важким втратам республіканців на проміжних виборах у США, зазначає видання. Хоча це принесло певне полегшення світовій економіці, перспективи залишаються невизначеними, оскільки стрес воєнного часу зберігається, вказує видання.

"Кінцевими рушійними силами цих речей є події у світі, які за своєю суттю непередбачувані", — заявив цього тижня голова Банку Англії Ендрю Бейлі законодавцям у Великій Британії. "Якби поточні ціни залишилися там, де вони є, пік інфляції, механічно, був би нижчим", — сказав він, маючи на увазі як ціни на нафту, так і на природний газ.

Перші ознаки цього полегшення з'явилися в п'ятницю, 27 листопада, коли інфляція у Франції та Іспанії показали сповільнення набагато більше, ніж очікувалося, на тлі того, як тиск на енергоносії послабшав. Ціни у Франції були приблизно на 0,4 процентного пункту нижчими за медіанну оцінку в опитуванні аналітиків Bloomberg.

Модель Bloomberg Economics показує, що падіння цін на нафту на 20 доларів може знизити індекс споживчих цін США приблизно на таку ж величину. Однак в останні місяці керівники центральних банків зосередилися на іншому показнику інфляційного тиску: крек-спредах.

Ці показники, які вимірюють різницю між цінами на нафту та пальне, вперто залишалися високими протягом більшої частини цього року. В останні кілька тижнів вони змінилися на протилежні, причому європейський бензин торгується з найменшою премією до нафти з 2023 року. У США та Азії еквівалентні премії на бензин та дизельне паливо знаходяться на багатомісячних мінімумах.

"Хоча ціни знижуються до кінця року, все ще існує загроза нового зростання у 2027 році", - ідеться у публікації.

Захмарно високі крек-спреди стимулювали нафтопереробні заводи максимізувати виробництво палива, що спонукало багатьох відкласти планове технічне обслуговування. Деякі аналітики попереджають, що це може призвести до більших, ніж зазвичай, перебоїв у постачанні, що збільшить ризик поновлення стрибків цін у періоди сезонно високого попиту.

"Наступні 40 днів будуть дефляційними, особливо на бензин", — сказав Том Клоза, головний радник з питань енергетики Gulf Oil, в інтерв'ю Bloomberg TV. "Але будьте обережні у 2027 році. Насіння для наступного зростання бензину - і, можливо, для наступного зростання дизельного палива - було закладено тут за останні кілька тижнів", - вказав він.

Багато що, вказує видання, залежатиме від подальших подій в Ормузькій протоці, де цього місяця атаки посилилися, але барелі продовжують надходити. За перші 15 днів листопада близько 5,3 мільйона барелів палива на день вивозилося з Близького Сходу, як через Ормузьку протоку, так і через порти за межами цього вузького шляху. Зараз це лише приблизно на 30% нижче, ніж довоєнний рівень, порівняно зі зниженням приблизно вдвічі за літо.

Нафтопереробні заводи за межами зон конфлікту також збільшили виробництво. Минулого тижня нафтопереробні заводи на узбережжі Мексиканської затоки США переробляли рекордні 9,8 мільйона барелів нафти на день. Заводи в шести південних штатах США переробляли приблизно стільки ж нафти, скільки переробляв би весь Близький Схід за нормальних обставин.

Невизначеність оточує попит, який цього року зафіксував найстрімкіше падіння з часів пандемії 2020 року. Оскільки покупці перебували під тиском протягом більшої частини року, нещодавнє зниження цін демонструє ознаки пожвавлення споживання.

У Європі торгівля мазутом у Німеччині зросла після того, як споживачі утримувалися від покупок протягом більшої частини року через високі ціни. Оскільки паливо дешевшає, відновлення покупок може допомогти обмежити подальше зниження цін.

"Водії відчують полегшення, дізнавшись, що ціна на бензин тепер знизилася", — сказав Саймон Вільямс, керівник відділу політики британської автомобільної групи RAC. Він додав, що вартість заправки сімейного автомобіля в країні знизилася на 9 фунтів стерлінгів (11,82 долара США) з початку жовтня.

Нещодавнє зниження цін на нафту означає, що "на автозаправних майданчиках країни очікується подальше зниження", сказав він.

Ситуація в Україні

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