Президент США Дональд Трамп опублікував колаж, на якому постав в образі героя культового фільму "Хрещений батько", обігравши його ім'я та своє право накладати вето на законодавчі ініціативи Конгресу. Відповідна публікація з'явилася на його сторінці в соціальній мережі Truth Social, пише УНН.

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Колаж супроводжує напис "Veto Corleone" ("Вето Корлеоне"), який є відсиланням до імені Віто Корлеоне – голови мафіозного клану з культової кінострічки Френсіса Форда Копполи.

На зображенні американський президент постає у чорному смокінгу з метеликом, тримаючи в руці великий червоний штамп із написом "VETO". Поруч із ним сидить кіт – ще одне відсилання до відомої сцени з фільму.

Публікацію можна розцінювати як черговий натяк Трампа на готовність використовувати президентське право вето для блокування законодавчих ініціатив демократів після їхнього успіху на виборах до Конгресу США.

Трамп не бачить серйозної підтримки Ірану з боку росії та Китаю і вважає, що вони навіть допомагають США