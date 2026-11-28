Новошахтинський НПЗ у росії знову палає – підприємство атакували вдруге за тиждень
Київ • УНН
У Новошахтинську після вибухів спалахнула пожежа біля НПЗ. Масштаби нових пошкоджень наразі невідомі.
У ніч на 28 листопада в Новошахтинську Ростовської області рф пролунала серія вибухів, після яких виникла пожежа в районі місцевого нафтопереробного заводу, який вже зазнавав атаки на початку тижня. Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві жителі, пише УНН.
Деталі
Очевидці повідомляють про потужну заграву в небі над підприємством та публікують інформацію про нову атаку безпілотників.
Важкі дрони атакували Новошахтинськ! Ситуація складна, почалася пожежа
Попередня атака завдала підприємству значних пошкоджень
23 листопада Генеральний штаб ЗСУ вже повідомляв про ураження Новошахтинського НПЗ. А 27 листопада українські військові розкрили масштаби пошкоджень підприємства.
За даними Генштабу, внаслідок попередньої атаки знищено 20 горизонтальних резервуарів, пошкоджено ще 21 горизонтальний та 11 вертикальних резервуарів, а також ділянку трубопроводу.
Що відомо про Новошахтинський НПЗ
Підприємство, яке ввели в експлуатацію у 2009 році, є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні росії. Його проєктна потужність становить від 5,6 до 7,5 млн тонн нафти на рік.
Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут та бітум.
Підприємство вже неодноразово призупиняло роботу після атак безпілотників, зокрема у серпні 2025 року та вересні 2026 року.
Масштаби пошкоджень внаслідок нової атаки наразі невідомі.
Новошахтинський НПЗ у ростовській області рф зазнав повітряної атаки23.11.26, 02:49 • 6828 переглядiв