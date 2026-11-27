Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський

Нещодавня операція в Лівії була проведена без попередньої координації з нашими європейськими партнерами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після розмови із прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, передає УНН із посиланням на ОП.

Обговорили питання, над якими зараз працюємо, і дуже важливо, щоб ми розуміли одне одного. Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попередньої координації з нашими європейськими партнерами – зазначив Глава держави.

Президент сказав, що Україна налаштована забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відповідними органами країн і підтримувати між ними прямий, регулярний та ефективний зв’язок.

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Влада східної частини Лівії офіційно підтвердила, що в ніч проти 22 листопада в порту Бенгазі стався вибух на борту російського корабля.

Президент України Володимир Зеленський 23 листопада підтвердив операцію, під час якої затоплено російський корвет "Меркурій" і не тільки, вказавши, що усе "відбулося поблизу берегів Лівії", і що було задіяно "сім морських дронів українського виробництва"