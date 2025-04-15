Андрій Пишний

Споживчі ціни у липні цього року не змінилися порівняно з червнем - Держстат

У липні 2024 року споживчі ціни в Україні не змінилися порівняно з червнем, але зросли на 4,3% з початку року. Базова інфляція в липні становила 0,7%, а з початку року - 4,1%.