Андрій Пишний

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19837 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135490 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125800 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127268 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125668 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128066 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192685 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76789 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164037 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115394 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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"Тримаймо стрій!": НБУ випустив пам'ятну монету до третіх роковин повномасштабного вторгнення

Національний банк України представив пам'ятну монету "Тримаймо стрій!" номіналом 5 гривень. Монета присвячена незламності українських військових та буде доступна з 25 лютого 2025 року тиражем 50 000 штук.

Суспільство • 24 лютого, 10:38 • 27940 перегляди

Справи на десятки мільярдів гривень: у Держфінмоніторингу розповіли про підозрілі фінансові операції у 2024 році

У 2024 році Держфінмоніторинг отримав 1,75 млн повідомлень про підозрілі фінансові операції, що на 23% більше ніж торік. Матеріали на суму 37,39 млрд грн передано до правоохоронних органів.

Економіка • 19 лютого, 09:01 • 101872 перегляди

Курс валют на 14 лютого: гривня знову падає

НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7996 грн/дол. , що на 13 копійок нижче попереднього. Євро встановлено на рівні 43,43 грн, а на міжбанку долар торгується по 41,72-41,75 грн.

Економіка • 14 лютого, 07:19 • 28873 перегляди

Пишний про 50% оподаткування банків: сподіваюся, утретє це не повториться

Андрій Пишний висловив сподівання, що 50% податок на прибуток банків більше не запровадять. За його словами, банки вже платять підвищену ставку 25%, а ретроспективне оподаткування шкодить інвестиційній привабливості.

Економіка • 13 лютого, 20:55 • 102006 перегляди

Наразі Україна не готова "привʼязувати" гривню до євро - Пишний 

Голова НБУ Андрій Пишний розповів про можливу зміну курсоутворюючої валюти з долара на євро. Наразі остаточного рішення немає, але питання розглядається через посилення економічних зв'язків з ЄС.

Економіка • 13 лютого, 18:01 • 44404 перегляди

НБУ розкрив умови скасування ліміту в 150 тисяч на карткові перекази

Голова НБУ повідомив, що обмеження на карткові перекази буде скасовано після перевірки ефективності нових процедур перевірки клієнтів. Також НБУ працює над створенням спеціального реєстру для виявлення дропів.

Економіка • 13 лютого, 16:08 • 39875 перегляди

НБУ готовий регулювати віртуальні активи: що пропонує Пишний

Національний банк України готовий взяти на себе частину відповідальності за регулювання ринку віртуальних активів. НБУ працюватиме над тим, щоб ринок функціонував без ризиків неконтрольованого регуляторного арбітражу.

Економіка • 13 лютого, 16:04 • 29644 перегляди

НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%: з якою метою

Національний банк України підвищив облікову ставку до 14,5% річних, що на 1% більше попередньої. Рішення спрямоване на підтримку валютного ринку та контроль інфляції до цільових 5%.

Економіка • 23 січня, 12:05 • 83287 перегляди

В Україні випустили нову пам’ятну монету “Новорічна іграшка”

Нацбанк випустив пам'ятну срібну монету номіналом 10 гривень з різдвяною композицією та символічним образом воїна. Тираж складає 10 тисяч штук, продаж розпочнеться 20 грудня в інтернет-магазині НБУ.

Суспільство • 19 грудня, 19:39 • 34598 перегляди

Непохитна лояльність: чому голова НБУ не реагує на порушення своїх підлеглих?

Непохитна лояльність: чому голова НБУ не реагує на порушення своїх підлеглих?.

Політика • 21 жовтня, 08:23 • 130229 перегляди

Система гнила зсередини: експерт прокоментував відсутність реакції керівництва НБУ на скандали за участю підлеглих

Нацбанк України опинився в центрі низки скандалів через дії своїх посадовців. Попри відкриті кримінальні провадження, керівництво НБУ ігнорує суспільну увагу і не реагує на порушення підлеглих, що підриває довіру до банківської системи країни.

Політика • 15 жовтня, 09:59 • 142121 перегляди

Мовчання ягнят або кейси чиновників НБУ Олександра Зими та Павла Поляруша

Скандал через конфлікт з військовим Павла Поляруша та справа проти Олександра Зими є яскравим прикладом безкарності в НБУ. Суспільство вимагає відповіді, але керівництво Нацбанку продовжує ігнорувати ці серйозні порушення, що ставить під загрозу довіру до фінансових інституцій країни.

Політика • 14 жовтня, 09:53 • 113151 перегляди
Ексклюзив

Ексзаступник голови ДБР розповів, у чому складність розслідування службових злочинів

Олександр Бабіков розповів про основні труднощі у розслідуванні зловживань владою. Ключовими є визначення обсягу повноважень посадовця та доведення зв'язку між його діями та негативними наслідками.

Політика • 10 жовтня, 08:33 • 108167 перегляди

Затягування розслідування справи проти керівника юрдепартаменту НБУ може мати негативні наслідки для держави

Затягування розслідування справи проти керівника юрдепартаменту НБУ може мати негативні наслідки для держави.

Політика • 3 жовтня, 12:23 • 12423 перегляди

Чи діятиме поліція рішуче: справа головного юриста Нацбанку як тест на боротьбу з корупцією

ДБР передало справу Олександра Зими до поліції через 9 місяців розслідування. Експерти вважають, що затягування справи може підірвати довіру до антикорупційних зусиль держави.

Політика • 2 жовтня, 10:47 • 136438 перегляди

Справа головного юриста НБУ: регулятор досі не відреагував на кримінальне провадження

Регулятор досі не відреагував на кримінальну справу проти директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими через ймовірне зловживання ним службовим становищем Експерти вбачають у цьому подвійні стандарти та можливе покривання Зими керівництвом НБУ.

Політика • 30 вересня, 10:14 • 125448 перегляди

Пишний пояснив, чому НБУ прагне замінити "копійку" на "шаг"

Голова НБУ Андрій Пишний запропонував замінити назву "копійка" на "шаг". 50 учасників конференції "Money &amp; Banking" підписали відкритий лист на підтримку цієї ініціативи.

Економіка • 27 вересня, 11:28 • 13048 перегляди

Без емоцій та політичного підтексту: Пишний про обговорення повторного оподаткування банків

Андрій Пишний закликав оцінювати повторне оподаткування банків з точки зору ефективності та ризиків. НБУ сподівається, що банки зроблять вирішальний внесок у фінансування дефіциту без емісійних джерел.

Економіка • 19 вересня, 13:20 • 16434 перегляди

У Нацбанку розповіли, що буде з цінами: тиск зберігатиметься найближчим часом 

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив про очікуване помірне зростання інфляції через збільшення попиту та витрат. Однак виважена політика НБУ сприятиме поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% у наступні роки.

Економіка • 19 вересня, 11:46 • 15785 перегляди

На початок вересня міжнародні резерви України перевищили 42 млрд доларів - НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що міжнародні резерви України на початок вересня перевищили 42 млрд доларів. Досягнення угоди з МВФ стало позитивним сигналом для макрофінансової стабільності країни.

Економіка • 19 вересня, 11:40 • 14803 перегляди

Обсяги гривневого кредитування зросли на 20% з початку року - НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив про зростання обсягів гривневого кредитування. У роздрібному сегменті зростання склало 10% порівняно з 24 лютого 2022 року, у корпоративному – також 10%.

Економіка • 17 вересня, 16:36 • 18061 перегляди

ВР розглядає заходи боротьби з "дропами": серед них - нові обмеження на карткові перекази

Тимчасова слідча комісія ВР розглядає рішення для боротьби з "дропами", включаючи посилення фінмоніторингу та обмеження обороту. За оцінками, через "дропів" проходить близько 200 млрд грн на рік.

Економіка • 13 серпня, 14:58 • 34501 перегляди

Споживчі ціни у липні цього року не змінилися порівняно з червнем - Держстат

У липні 2024 року споживчі ціни в Україні не змінилися порівняно з червнем, але зросли на 4,3% з початку року. Базова інфляція в липні становила 0,7%, а з початку року - 4,1%.

Суспільство • 9 серпня, 17:01 • 32750 перегляди

Банки схвалили кредити на майже 4 млрд грн на відновлення в енергетиці - НБУ

За два місяці банки отримали понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Схвалено заявки на суму майже 4 млрд грн, з яких 607 млн грн вже використовуються бізнесом.

Суспільство • 8 серпня, 12:23 • 20063 перегляди

Пишний про дефіцит бюджету: “ми не покладаємося лише на допомогу наших партнерів”

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Україна не лише покладається на міжнародну допомогу для фінансування дефіциту бюджету. Планується розширення внутрішньої ресурсної бази для зменшення дефіциту до 10,3% у 2026 році.

Економіка • 2 серпня, 15:27 • 29888 перегляди

Нацбанк і надалі зберігатиме стійкість на валютному ринку – Пишний

Голова НБУ Андрій Пишний заявив про збереження стійкості на валютному ринку завдяки достатнім міжнародним резервам. Прогнозується зростання резервів до 41 млрд доларів у 2024 році.

Економіка • 2 серпня, 14:39 • 28019 перегляди
Ексклюзив

Директор юрдепартаменту НБУ Зима кидає тінь на всю банківську систему і має бути звільненим – правозахисник

Едуард Багіров вважає, що Олександр Зима підриває довіру до банківської системи. Правозахисник закликає голову НБУ звільнити посадовців, які порушують закон, для відновлення довіри міжнародних партнерів.

Політика • 1 серпня, 06:21 • 102497 перегляди
Ексклюзив

Експерт розповів, чи можуть банки піти на угоду з клієнтом щодо конвертування валютних кредитів у гривні

Банки не можуть самостійно конвертувати валютні кредити в гривні через заборону НБУ. Експерт вважає, що це питання може вирішити лише Національний банк України.

Суспільство • 30 липня, 08:27 • 70390 перегляди
Ексклюзив

НБУ в межах валютної лібералізації має пом'якшити заборону на конвертування валютних кредитів для бізнесу - експерт

Експерт вважає, що НБУ в межах валютної лібералізації має пом'якшити заборону на конвертування валютних кредитів для бізнесу.

Економіка • 29 липня, 11:49 • 75777 перегляди

Український ринок поповниться валютою завдяки експорту та надходженням від США – Пишний

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив про очікуване збільшення валютних надходжень в Україну. Це пов'язано з продажем нового врожаю та очікуваними $3,9 млрд від США наступного тижня.

Економіка • 26 липня, 09:53 • 16903 перегляди