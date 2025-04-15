Національний банк України представив пам'ятну монету "Тримаймо стрій!" номіналом 5 гривень. Монета присвячена незламності українських військових та буде доступна з 25 лютого 2025 року тиражем 50 000 штук.
У 2024 році Держфінмоніторинг отримав 1,75 млн повідомлень про підозрілі фінансові операції, що на 23% більше ніж торік. Матеріали на суму 37,39 млрд грн передано до правоохоронних органів.
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7996 грн/дол. , що на 13 копійок нижче попереднього. Євро встановлено на рівні 43,43 грн, а на міжбанку долар торгується по 41,72-41,75 грн.
Андрій Пишний висловив сподівання, що 50% податок на прибуток банків більше не запровадять. За його словами, банки вже платять підвищену ставку 25%, а ретроспективне оподаткування шкодить інвестиційній привабливості.
Голова НБУ Андрій Пишний розповів про можливу зміну курсоутворюючої валюти з долара на євро. Наразі остаточного рішення немає, але питання розглядається через посилення економічних зв'язків з ЄС.
Голова НБУ повідомив, що обмеження на карткові перекази буде скасовано після перевірки ефективності нових процедур перевірки клієнтів. Також НБУ працює над створенням спеціального реєстру для виявлення дропів.
Національний банк України готовий взяти на себе частину відповідальності за регулювання ринку віртуальних активів. НБУ працюватиме над тим, щоб ринок функціонував без ризиків неконтрольованого регуляторного арбітражу.
Національний банк України підвищив облікову ставку до 14,5% річних, що на 1% більше попередньої. Рішення спрямоване на підтримку валютного ринку та контроль інфляції до цільових 5%.
Нацбанк випустив пам'ятну срібну монету номіналом 10 гривень з різдвяною композицією та символічним образом воїна. Тираж складає 10 тисяч штук, продаж розпочнеться 20 грудня в інтернет-магазині НБУ.
Непохитна лояльність: чому голова НБУ не реагує на порушення своїх підлеглих?.
Нацбанк України опинився в центрі низки скандалів через дії своїх посадовців. Попри відкриті кримінальні провадження, керівництво НБУ ігнорує суспільну увагу і не реагує на порушення підлеглих, що підриває довіру до банківської системи країни.
Скандал через конфлікт з військовим Павла Поляруша та справа проти Олександра Зими є яскравим прикладом безкарності в НБУ. Суспільство вимагає відповіді, але керівництво Нацбанку продовжує ігнорувати ці серйозні порушення, що ставить під загрозу довіру до фінансових інституцій країни.
Олександр Бабіков розповів про основні труднощі у розслідуванні зловживань владою. Ключовими є визначення обсягу повноважень посадовця та доведення зв'язку між його діями та негативними наслідками.
Затягування розслідування справи проти керівника юрдепартаменту НБУ може мати негативні наслідки для держави.
ДБР передало справу Олександра Зими до поліції через 9 місяців розслідування. Експерти вважають, що затягування справи може підірвати довіру до антикорупційних зусиль держави.
Регулятор досі не відреагував на кримінальну справу проти директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими через ймовірне зловживання ним службовим становищем Експерти вбачають у цьому подвійні стандарти та можливе покривання Зими керівництвом НБУ.
Голова НБУ Андрій Пишний запропонував замінити назву "копійка" на "шаг". 50 учасників конференції "Money & Banking" підписали відкритий лист на підтримку цієї ініціативи.
Андрій Пишний закликав оцінювати повторне оподаткування банків з точки зору ефективності та ризиків. НБУ сподівається, що банки зроблять вирішальний внесок у фінансування дефіциту без емісійних джерел.
Голова НБУ Андрій Пишний повідомив про очікуване помірне зростання інфляції через збільшення попиту та витрат. Однак виважена політика НБУ сприятиме поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% у наступні роки.
Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що міжнародні резерви України на початок вересня перевищили 42 млрд доларів. Досягнення угоди з МВФ стало позитивним сигналом для макрофінансової стабільності країни.
Голова НБУ Андрій Пишний повідомив про зростання обсягів гривневого кредитування. У роздрібному сегменті зростання склало 10% порівняно з 24 лютого 2022 року, у корпоративному – також 10%.
Тимчасова слідча комісія ВР розглядає рішення для боротьби з "дропами", включаючи посилення фінмоніторингу та обмеження обороту. За оцінками, через "дропів" проходить близько 200 млрд грн на рік.
У липні 2024 року споживчі ціни в Україні не змінилися порівняно з червнем, але зросли на 4,3% з початку року. Базова інфляція в липні становила 0,7%, а з початку року - 4,1%.
За два місяці банки отримали понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Схвалено заявки на суму майже 4 млрд грн, з яких 607 млн грн вже використовуються бізнесом.
Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Україна не лише покладається на міжнародну допомогу для фінансування дефіциту бюджету. Планується розширення внутрішньої ресурсної бази для зменшення дефіциту до 10,3% у 2026 році.
Голова НБУ Андрій Пишний заявив про збереження стійкості на валютному ринку завдяки достатнім міжнародним резервам. Прогнозується зростання резервів до 41 млрд доларів у 2024 році.
Едуард Багіров вважає, що Олександр Зима підриває довіру до банківської системи. Правозахисник закликає голову НБУ звільнити посадовців, які порушують закон, для відновлення довіри міжнародних партнерів.
Банки не можуть самостійно конвертувати валютні кредити в гривні через заборону НБУ. Експерт вважає, що це питання може вирішити лише Національний банк України.
Експерт вважає, що НБУ в межах валютної лібералізації має пом'якшити заборону на конвертування валютних кредитів для бізнесу.
Голова НБУ Андрій Пишний повідомив про очікуване збільшення валютних надходжень в Україну. Це пов'язано з продажем нового врожаю та очікуваними $3,9 млрд від США наступного тижня.