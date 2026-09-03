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Україна відчуває гостру нестачу ракет "повітря-повітря" для F-16 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

Через гострий дефіцит ракет "повітря-повітря" українські F-16 іноді покладаються лише на гармати. Запаси озброєння нормують.

Україна відчуває гостру нестачу ракет "повітря-повітря" для F-16 - ЗМІ

Українські пілоти F-16 стикаються з такою гострою нестачею ракет класу "повітря-повітря", що під час деяких денних вильотів вони покладаються виключно на внутрішню гармату винищувачів для боротьби з російськими повітряними загрозами. Про це повідомляє журналіст, який нещодавно спілкувався зі високопоставленим командиром Повітряних сил України, передає УНН із посиланням на TWZ Newsletter.

Видання зауважує, що брак ракет класу "повітря-повітря" означає, що наявні запаси озброєння зараз нормуються.

Ця інформація дає дивовижне уявлення про повсякденну реальність операцій українських F-16. Хоча літаки можуть бути доступні, пілоти можуть бути готові, а російські безпілотники та крилаті ракети можуть наближатися, ракет може просто не вистачати для оснащення винищувачів.

За словами журналіста Newsmax Шелбі Уайлдера, ВПС України можуть відслідковувати постачання ракет у міру їхнього перетину кордону країни, при цьому персонал відраховує не лише годинник, а й хвилину до того, як ця зброя досягне літаків. Побоювання викликає питання, чи встигнуть ракети прибути вчасно для наступного російського повітряного удару.

Україна має не лише дефіцит ракет до Patriot, а й до інших систем ППО - Ігнат24.08.26, 15:55 • 24293 перегляди

Український командир, який представився позивним "Фантом" і назвався командиром 107-го крила, підтвердив основну проблему, коли його прямо запитали, чи Україна відчуває гостру нестачу ракет для своїх F-16.

"Так, це правда. Будь-який літак без озброєння… марний", — сказав Фантом.

Видання зауважує, що ця прямолінійна оцінка є особливо вражаючою, враховуючи завдання, які Україна ставить перед своїми F-16, та невпинні російські бомбардування українських міст та інфраструктури.

Додамо

Винищувачі стали важливою частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони України, полюючи російські безпілотники та крилаті ракети, а також забезпечуючи потенційну протидію російським бойовим літакам та виконуючи вильоти за наземними цілями. Україна експлуатує F-16 із літа 2024 року.

"Ми зосереджені на захисті нашого повітряного простору від російських безпілотників для захисту нашої інфраструктури всередині країни", - сказав Фантом. "Наша пріоритетна мета - крилаті ракети".

Для знищення якомога більшої кількості загроз, що наближаються до того, як вони досягнуть українських міст та інфраструктури, необхідні ракети, і винищувач F-16 в основному озброєний ракетами класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 (AMRAAM) і ракетами меншої дальності AIM-9 Sidewinder.

У світі є ракети для Patriot, потрібне лише політичне рішення про їх передачу Україні - Зеленський01.08.26, 22:15 • 8979 переглядiв

Антоніна Туманова

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