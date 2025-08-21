Богдан Долінце

Богдан Ігорович Долінце - народився в 1988 році в Києві. Отримав ступінь магістра в Національному авіаційному університеті за спеціальністю "Авіаційні та ракетно-космічні літальні апарати". Громадський діяч та експерт з авіації та інфраструктури. Головний редактор авіаційного порталу «Авіабіз».
Є головою комітету авіаційного транспорту Експертної ради при Міністерстві інфраструктури.
• 2014
захистив роботу кандидата наук Національного авіаційного університету
• 2011
займається науковими дослідженнями в галузі навігації та управління
• 2012
став стипендіатом програми «Завтра.UA» фонду В. Пінчука
• 2011-2015
член громадської організації, заступник голови медіа-служби ВМГО «Фундація регіональних ініціатив»
• 2014
керівник по розвитку та комунікаціям порталу «Studway»
• 2014-2015
головний редактор в авіаційному порталі «Авіабіз»
• 2016
працював фахівцем з питань реформування сфери економіки безпеки та оборони у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
• З вересня 2016
працює в ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», де очолює навчальний центр з підготовки наземного персоналу