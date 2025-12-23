$42.150.10
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Ігор Зелінський, якого лобіюють на посаду голови Державіаслужби, заблокував експлуатацію військово-транспортних літаків Іл-76МД Міністерства оборони. Це рішення унеможливило використання критично важливої авіатехніки для логістичних потреб ЗСУ під час війни.

Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією

Ігор Зелінський, якого віцепрем’єр  з питань відбудови Олексій Кулеба лобіює як кандидата на посаду голови Державної авіаційної служби України, системно ухвалював рішення, що завдавали очевидної шкоди обороноздатності України. За даними джерел УНН, саме Зелінський заблокував можливість експлуатації військово-транспортних літаків Іл-76МД Міністерства оборони, які могли б суттєво посилити логістичні можливості Збройних сил України під час війни.

Як Зелінський заблокував використання літаків Іл-76МД для потреб армії

Ще у 1994 році Департамент авіаційного транспорту України ухвалив рішення, яке дозволяло експлуатацію низки модифікацій важких військово-транспортних літаків Іл-76, включно з модифікованими Іл-76МД, у цивільній авіації. 

На практиці це означало, що літаки, які перебували на балансі Міноборони, могли залучатися для цивільних і оборонних задач без додаткових бюрократичних процедур на кшталт переоформлення чи зміни їх статусу на папері.

Як розповіли УНН представники авіаринку, після початку повномасштабної агресії росії у 2023 році українські авіакомпанії та сертифікована організація-розробник звернулися до Державіаслужби з ініціативою використовувати Іл-76МД за правилами цивільної авіації в інтересах України, без виключення їх з балансу Міноборони. 

Тобто таке рішення дозволило б використовувати ці військово-транспортні літаки, наприклад, для доставки військових вантажів, гуманітарних чи  евакуаційних місій, а також виконання інших логістичних завдань для армії.

Таку ідею, за інформацією УНН, також підтримали в Міністерстві оборони України, розуміючи, що кожен літак в умовах повномасштабної війни критично важливий для Збройних сил України.

У червні 2023 року Ігор Зелінський, який на той момент виконував обов’язки голови Державіаслужби, офіційно підтвердив, що перешкод для такої експлуатації Іл-76МД немає.

Однак вже через пів року він різко передумав.

Зокрема, за даними УНН, у грудні 2023 року Зелінський офіційно заявив, що літаки Іл-76МД не мають цивільного сертифікату типу чи іншого аналогічного документу і не можуть бути зареєстровані в Державному реєстрі повітряних суден України. 

Це абсолютно суперечило його попередній позиції та вимогам законодавства. 

На практиці ж це означало повне блокування використання військово-транспортних літаків Іл-76МД в інтересах України і Зелінський очевидно це добре усвідомлював.

Така позиція регулятора призвела до того, що критично необхідна під час війни авіатехніка досі не може експлуатуватись військовими. Ба більше, поки ці літаки простоюють, адже для цивільної авіації небо над Україною залишається закритим, держава витрачає кошти на їхнє утримання.

Наразі ця ситуація виглядає як умисна шкода інтересам держави, спроба підриву обороноздатності України та допомога країні-агресору.

Зелінський міг роками шкодити інтересам України

Історія з військово-транспортними літаками Іл-76МД -  не єдиний випадок, коли дії колишнього керівництва Державіаслужби могли шкодити інтересам нацбезпеки. З 2020 року Зелінський  працював заступником голови Державіаслужби Олександра Більчука. Але у лютому 2025 року віцепремʼєр Кулеба звільнив Зелінського.

Пізніше Уряд звільнив і Більчука з посади після того, як на початку серпня 2025 року він передав супровід ремонтної документації вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ) компанії AAL Group Ltd, що має прямі зв'язки з російським ОПК. Це рішення ставило під загрозу експлуатацію цього типу гелікоптерів усіма складовими сектору безпеки і оборони України.

Згодом з'ясувалося, що AAL Group Ltd, зареєстрована в офшорній юрисдикції ОАЕ, має прямі зв'язки з російським ОПК. А як повідомив член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський, кінцевими бенефіціарами AAL Group Ltd є компанія "Вертольоти Росії" з державного концерну "Ростех".

Рішення Більчука було ухвалене попри те, що Транспортне командування Збройних сил США USTRANSCOM ще в 2024 році визнало AAL Group Ltd непридатною для співпраці.

Як писав УНН, за час роботи в Державіаслужбі Зелінський разом із Більчуком ухвалили ще низку рішень, які могли завдати суттєвої шкоди інтересам України. Зокрема, держава втратила понад 20 військово-транспортних літаків Іл-76. Вони, за рішеннями Більчука та Зелінського, були виключені із держреєстру і перейшли під контроль росії.

Крім того, всупереч санкційному законодавству, Зелінський підписав більш як 100 сертифікатів льотної придатності на підставі документів російського ПАТ "Іл", яке з 2016 року включене до санкційних списків, що могло принести російському підприємству десятки мільйонів доларів прибутку.

Тож не виключено, що Зелінський разом із Більчуком умисно діяли на шкоду нацбезпеці в інтересах країни-агресора. Адже як інакше можна пояснити не просто знищення авіаційного потенціалу України, а блокування розбудови авіалогістики Збройних сил України в умовах війни, розвʼязаної росією?

У звʼязку з цим виникає дуже багато запитань до бажання віцепремʼєра Олексія Кулеби призначити Зелінського на посаду голови Державіаслужби замість звільненого Олександра Більчука. Поки ця кандидатура виглядає як спроба зберегти старий порядок у регуляторі під прикриттям нового прізвища.

Лілія Подоляк

