Окупанти в Криму готують систему альтернативної служби на 2026 рік - ЦНС

ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
18:22 • 16505 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 14845 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 25653 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 29458 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 20348 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 60407 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 88037 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42 • 49719 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 64512 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Орбан залучив звільненого з полону українця до своєї передвиборчої кампанії - ЗМІ14 березня, 14:17 • 5898 перегляди
Посольство США в Багдаді атакували два безпілотники - ЗМІ14 березня, 16:36 • 9776 перегляди
Прем'єр Бельгії закликає ЄС отримати мандат на переговори з путіним і укласти угоду19:26 • 6452 перегляди
Іран видав попередження про евакуацію з портів ОАЕ та атакував безпілотниками Фуджейру19:41 • 5140 перегляди
Столиця рф під масштабною атакою, влада звітує про десятки "збитих" безпілотників20:59 • 5920 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 25654 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 29459 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 25932 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 36227 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 40782 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 18507 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 25775 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 22218 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 36223 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 58841 перегляди
Окупанти в Криму готують систему альтернативної служби на 2026 рік - ЦНС

Київ • УНН

 • 0 перегляди

"Адміністрація" Криму формує списки підприємств та гуртожитків для призовників. Альтернативна служба стане інструментом повного мобілізаційного обліку.

Окупаційна адміністрація Криму почала підготовку системи альтернативної цивільної служби на 2026 рік. Відповідний документ розіслано виконавчим органам із вимогою подати перелік підприємств, професій і посад, де можуть бути задіяні громадяни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що пропозиції мають формуватися з розподілом на весняний та осінній призови.

Фактично йдеться про створення інфраструктури призову навіть для тих, хто формально не служитиме в армії. Окупаційна влада формує список організацій, які зможуть приймати таких людей на роботи. Також вимагає враховувати можливість їхнього розміщення в гуртожитках, якщо служба проходитиме поза місцем проживання

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що такий підхід свідчить про системну інтеграцію окупованого Криму в російську призовну систему. Альтернативна служба у цьому випадку стає не механізмом вибору для громадян, а елементом загальної системи мобілізаційного обліку людей.

По суті, окупаційна адміністрація створює повний цикл контролю над призовним ресурсом: від військової служби до альтернативної, що дозволяє залучати мешканців на потреби окупаційної системи навіть у разі відмови від служби в армії

- резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

росія розгорнула нову хвилю мілітаризації на всіх тимчасово окупованих територіях України - від навчальних закладів до місцевих адміністрацій.

Окупанти в Криму заманюють на війну осіб з проблемами із законом: деталі насильницької мобілізації29.09.25, 12:55 • 3382 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Крим
Україна