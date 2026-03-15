Окупанти в Криму готують систему альтернативної служби на 2026 рік - ЦНС
Київ • УНН
"Адміністрація" Криму формує списки підприємств та гуртожитків для призовників. Альтернативна служба стане інструментом повного мобілізаційного обліку.
Окупаційна адміністрація Криму почала підготовку системи альтернативної цивільної служби на 2026 рік. Відповідний документ розіслано виконавчим органам із вимогою подати перелік підприємств, професій і посад, де можуть бути задіяні громадяни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що пропозиції мають формуватися з розподілом на весняний та осінній призови.
Фактично йдеться про створення інфраструктури призову навіть для тих, хто формально не служитиме в армії. Окупаційна влада формує список організацій, які зможуть приймати таких людей на роботи. Також вимагає враховувати можливість їхнього розміщення в гуртожитках, якщо служба проходитиме поза місцем проживання
Вказується, що такий підхід свідчить про системну інтеграцію окупованого Криму в російську призовну систему. Альтернативна служба у цьому випадку стає не механізмом вибору для громадян, а елементом загальної системи мобілізаційного обліку людей.
По суті, окупаційна адміністрація створює повний цикл контролю над призовним ресурсом: від військової служби до альтернативної, що дозволяє залучати мешканців на потреби окупаційної системи навіть у разі відмови від служби в армії
Нагадаємо
росія розгорнула нову хвилю мілітаризації на всіх тимчасово окупованих територіях України - від навчальних закладів до місцевих адміністрацій.
